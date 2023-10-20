MotoGP Avustralya GP sert rüzgarlar nedeniyle cumartesi gününe alındı!
MotoGP, Phillip Island'ı vurması beklenen şiddetli rüzgar tehdidi nedeniyle Avustralya Grand Prix'sini Cumartesi gününe erteledi.
Program değişikliğine göre sprint yarışı, yağmur ve rüzgâra rağmen gerçekleştiği takdirde pazar günü yapılacak.
Dorna tarafında resmen açıklanan yeni programa göre Cumartesi günü en yoğun gün olacak. 27 turluk ana yarış öğleden sonra yapılırken, sıralama turları planlandığı üzere sabah yapılacak.
Cuma günkü seanslar ideal şartlarda gerçekleştirilse de, hafta sonunun kalanında havanın kötüleşmesi bekleniyor. Cumartesi günü koşullar epey kötüleşecek. Mevcut tahminler grand prix'nin başlangıçta planlandığı Pazar günü rüzgarın saatte 80 km hızı aşacağını gösteriyor.
Bu durum Dorna'yı pazar günkü ana yarışı cumartesi gününe almaya zorladı.
Aralarında Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro'nun da bulunduğu çok sayıda sürücü grand prix'nin Cumartesi günü yapılması planını destekledi.
Yeni plana göre sıralama turları cumartesi günü TSi 02:50'de, yarış ise 07:00'de gerçekleştirilecek.
Moto3 yarışı pazar günü 03:00'te, MotoGP sprint yarışı ise 06:00'da yapılacak.
Moto2 ana yarışı, bu iki yarışın arasında yani 04:15'te yapılacak.
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