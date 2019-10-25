Marquez, antrenmanda kazayı son anda kurtarmış

Bugünkü 2. antrenman seansından sonra sürücülere 20 dakikalık bir test seansı verildi. Bu testlerde sürücüler, Michelin'in gelecek sene kullanacağı yeni lastikleri test ettiler.

O seansta Marquez en hızlı isimdi ancak Honda sürücüsü, 10. virajda yaşadıklarıyla neredeyse kazayla seansı tamamlayacaktı. 10. virajda frenleme esnasında motosikletinin kontrolünü kaybeden Marquez, 70.8 derece yatmasına rağmen gazı zamanında açarak motosikletini kaldırmayı başardı.

Marquez, "Uzun sürüşteydik ve çok pürüzsüz bir sürüş yapıyordum. Lastiğin sağ tarafı yumuşak hamurdu. Daha önceden bunu seçmiştim ancak o sürüş için o lastik aşırı yumuşaktı."

"Ardından ön tarafı kaybettim. Çok fazla yattım ve o esnada artık pes etmeye çok yaklaştım. Pes etmeyi düşünüyordum ancak sonrasında pes etmeden gazı açmayı deneyip ne olacağını görmek istedim."

"Gazı açınca, motosiklet pek beklemediğim bir tepkiyi verdi. Sanki ön kaldırmış gibi oldum ve kazadan kurtuldum." dedi.

Marquez, bu olayı kardeşi Alex'in Japonya'da yaptığı kurtarışla kıyasladı ve onun yaptığı kurtarışın kendisini daha iyisini yapma konusunda motive ettiği şeklinde şaka yaptı.

Marquez: Lorenzo ile bir sorun yok

2. seansın sonuna doğru Marquez ile takım arkadaşı Jorge Lorenzo arasında bir temas yaşandı. Marquez, 11. virajda dış taraftan Lorenzo'yu geçerken aralarında yaşanan temas üzerine yavaşlama turunda tepkisini göstermişti.

Marquez, "İlk başta üzgündüm çünkü 2. antrenman seansının aslında sıralama seansı olduğunu, Q2'ye doğrudan geçtiğimizi unutmamak lazım."

"Yarın için yağmur tahmini var. O turum son şansımdı. Çok hızlı turdaydım ve onu zaman kaybetmeden en iyi şekilde geçmeye çalıştım."

"Daha dikkatli olmamız lazım çünkü yarış çizgisinin ortasında yavaş modda olmamalıyız."

"Tabii ki daha fazla alanı yoktu ancak yine de arkamızı kontrol etmeli ve yarış çizgisinden çıkmalıyız."

"Bunun dışında, kızgınlığım o an içindi. Ardından konuştuk. Bir sorun yok." dedi.

Yardımcı editör: Oriol Puigdemont