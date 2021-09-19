Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"
MotoGP / San Marino GP Haberler

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Jack Miller, Pazar günkü MotoGP San Marino Grand Prix'sinde, eğer gerekirse Francesco Bagnaia'nın kazanması için arkasındaki isimleri tutmaya hazır olduğunu belirtti.

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

Aragon'da kariyerinin ilk zaferini alan Bagnaia, Misano'da harika bir performans ortaya koydu ve tur rekorunu kırarak, arka arkaya ikinci pole pozisyonunu almayı başardı. Miller ise sıralama turlarını ikinci sırada noktaladı.

İtalyan sürücünün yarış temposu, pazar gününe girerken en güçlülerden biri gibi görünüyor ve eğer yarışı kazanabilirse, şu anda 53 puan gerisinde olduğu Fabio Quartararo ile arasındaki puan farkını daha da azaltıp, en azından şampiyonluk umutlarını artırabilir.

Geçen hafta, herhangi bir Ducati sürücüsünün yarış kazandığını görmekten memnun olduğunu belirten Miller, pazar günü takım arkadaşını desteklemekten mutluluk duyacağını fakat herhangi bir taktik belirlemek için erken olduğunu söyledi.

Miller, "Yani aklımda her zaman kendi yarışım var ama öncelikle yarışın ne yönde gelişeceğini görmek gerekiyor."

"Pecco'nun elbette kâğıt üstünde ve geçmişe bakıldığında, kesinlikle gridin en güçlü olduğuna inanıyorum."

"Yani eğer arayı açmaya çalışırsa, onun arkasındaki kişi olup, arada engelleyici olmaktan memnuniyet duyarım.

"Fakat şu noktada bu tarz şeylerden bahsetmenin herhangi bir anlamı yok."

"Bana göre yarışta ışıklar yanıp sönünceye kadar beklemeliyiz ve bu olduğunda, nerede olduğumuzu, nasıl hissettiğimizi, motosikletin neler yapabildiğini ve neler hedefleyebileceğimizi anlayacağız, sonrasında da buna göre hareket edeceğiz" dedi.

Bagnaia, Aragon galibiyetinin ardından Misano'ya daha yüksek motivasyonla geldiğini ve VR46 Academy'nin yol motosikletiyle bu pistte yaptığı bir dizi sürüşün de pisti daha iyi anlamasına yardım ettiğini belirtti.

Bagnaia, 2021'deki üçüncü pole pozisyonundan sonra, "Tabii k ilk zaferden sonra motivasyonum daha yüksek fakat aynı zamanda kendi ülkemdeki bu yarış için buraya gelmek de güzel."

"Kısacası bu piste büyük bir motivasyonla gelmeme bu iki şey yardım etti."

"Bu yıl Panigale motosikletiyle [bu pistte] çok tur attım ve her seferinde burada sürüş yapmaktan çok keyif aldım."

"Bu, kesinlikle kolay bir pist değil ve hatta akademi ile antrenmana gelmeden önce benim için en kötü pistlerden biriydi."

"Şimdi favori pistlerimden biri oldu. Bu yüzden burada sürmek gerçekten beni mutlu ediyor, sadece pisti sevdiğim için değil, buranın teknik bir pist olması ve taraftarlarımızın önünde sürüş yapıyor olmamızla da ilgili."

"Yani motivasyonum çok yüksekti ve buraya gelip, bu şekilde hızlı olmaya hazırdım."

"Kısacası pazar gün yarış için çok ama çok konsantreyim ve tribündeki insanların tekrar bizim için tezahürat yapmasını sağlamak istiyorum." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

Önceki haber

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

11 s
2
Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

14 s
3
Formula 1

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

12 s
4
Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

1 g
5
Formula 1

Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"

13 s
Son Haberler
Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır
MOTOGP

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

10dk
Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"
MOTOGP

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

40dk
Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"
MOTOGP

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

1 s
Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun
MOTOGP

Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun

1 s
Rossi, Misano'daki kazasından dolayı "çok sinirli"
MOTOGP

Rossi, Misano'daki kazasından dolayı "çok sinirli"

11 s
Son Videolar
MotoGP San Marino GP Start Gridi 00:41
MotoGP
16 s

MotoGP San Marino GP Start Gridi

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi 00:42
MotoGP
14 Eyl 2021

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi

MotoGP Start Gridi: Aragon GP 00:41
MotoGP
11 Eyl 2021

MotoGP Start Gridi: Aragon GP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı 00:39
MotoGP
29 Ağu 2021

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı

MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP Britanya grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık" San Marino GP
MotoGP

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz" San Marino GP
MotoGP

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun San Marino GP
MotoGP

Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun

Francesco Bagnaia Daha fazlası
Francesco Bagnaia
Martin’in verileri, Bagnaia’nın Aragon'da pole pozisyonu almasına yardımcı olmuş Aragon GP
MotoGP

Martin’in verileri, Bagnaia’nın Aragon'da pole pozisyonu almasına yardımcı olmuş

MotoGP Avusturya 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider Avusturya GP
MotoGP

MotoGP Avusturya 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider

MotoGP Mugello 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider İtalya GP
MotoGP

MotoGP Mugello 3. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider

Ducati Team Daha fazlası
Ducati Team
Hill: "Verstappen, Hamilton'a bilerek çarpmış gibi görünüyor" İtalya GP
Formula 1

Hill: "Verstappen, Hamilton'a bilerek çarpmış gibi görünüyor"

Miller: ''MotoGP'nin Silverstone'a dönüşü, Ducati'nin gelişimini öne çıkarıyor'' Britanya GP
MotoGP

Miller: ''MotoGP'nin Silverstone'a dönüşü, Ducati'nin gelişimini öne çıkarıyor''

Ducati, 2022 için VR46 ve Gresini ile anlaşmaya yakın
MotoGP

Ducati, 2022 için VR46 ve Gresini ile anlaşmaya yakın

Çok Okunanlar Bugün

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

Stroll: "Aston Martin'e yatırım yaptım çünkü kazanmak istiyorum"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Aston Martin'e yatırım yaptım çünkü kazanmak istiyorum"

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"

Son Haberler

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır
MotoGP MotoGP

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"
MotoGP MotoGP

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun
MotoGP MotoGP

Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.