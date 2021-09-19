Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

Aragon'da kariyerinin ilk zaferini alan Bagnaia, Misano'da harika bir performans ortaya koydu ve tur rekorunu kırarak, arka arkaya ikinci pole pozisyonunu almayı başardı. Miller ise sıralama turlarını ikinci sırada noktaladı.

İtalyan sürücünün yarış temposu, pazar gününe girerken en güçlülerden biri gibi görünüyor ve eğer yarışı kazanabilirse, şu anda 53 puan gerisinde olduğu Fabio Quartararo ile arasındaki puan farkını daha da azaltıp, en azından şampiyonluk umutlarını artırabilir.

Geçen hafta, herhangi bir Ducati sürücüsünün yarış kazandığını görmekten memnun olduğunu belirten Miller, pazar günü takım arkadaşını desteklemekten mutluluk duyacağını fakat herhangi bir taktik belirlemek için erken olduğunu söyledi.

Miller, "Yani aklımda her zaman kendi yarışım var ama öncelikle yarışın ne yönde gelişeceğini görmek gerekiyor."

"Pecco'nun elbette kâğıt üstünde ve geçmişe bakıldığında, kesinlikle gridin en güçlü olduğuna inanıyorum."

"Yani eğer arayı açmaya çalışırsa, onun arkasındaki kişi olup, arada engelleyici olmaktan memnuniyet duyarım.

"Fakat şu noktada bu tarz şeylerden bahsetmenin herhangi bir anlamı yok."

"Bana göre yarışta ışıklar yanıp sönünceye kadar beklemeliyiz ve bu olduğunda, nerede olduğumuzu, nasıl hissettiğimizi, motosikletin neler yapabildiğini ve neler hedefleyebileceğimizi anlayacağız, sonrasında da buna göre hareket edeceğiz" dedi.

Bagnaia, Aragon galibiyetinin ardından Misano'ya daha yüksek motivasyonla geldiğini ve VR46 Academy'nin yol motosikletiyle bu pistte yaptığı bir dizi sürüşün de pisti daha iyi anlamasına yardım ettiğini belirtti.

Bagnaia, 2021'deki üçüncü pole pozisyonundan sonra, "Tabii k ilk zaferden sonra motivasyonum daha yüksek fakat aynı zamanda kendi ülkemdeki bu yarış için buraya gelmek de güzel."

"Kısacası bu piste büyük bir motivasyonla gelmeme bu iki şey yardım etti."

"Bu yıl Panigale motosikletiyle [bu pistte] çok tur attım ve her seferinde burada sürüş yapmaktan çok keyif aldım."

"Bu, kesinlikle kolay bir pist değil ve hatta akademi ile antrenmana gelmeden önce benim için en kötü pistlerden biriydi."

"Şimdi favori pistlerimden biri oldu. Bu yüzden burada sürmek gerçekten beni mutlu ediyor, sadece pisti sevdiğim için değil, buranın teknik bir pist olması ve taraftarlarımızın önünde sürüş yapıyor olmamızla da ilgili."

"Yani motivasyonum çok yüksekti ve buraya gelip, bu şekilde hızlı olmaya hazırdım."

"Kısacası pazar gün yarış için çok ama çok konsantreyim ve tribündeki insanların tekrar bizim için tezahürat yapmasını sağlamak istiyorum." dedi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images