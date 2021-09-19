Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz" Sonraki / Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır
MotoGP / San Marino GP Haberler

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Maverick Vinales, Aprilia ile katıldığı sıralama turlarının kendisi için karmaşık olduğunu ve başlangıçta 10. sıradan daha fazlasını umduğunu söylüyor.

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

Vinales, Aragon'da yeni takımı Aprilia ile ilk yarışına katılmadan önce test yaptığı Misano'da, bütün hafta sonu boyunca iyi bir performans sergiledi.

Cuma günü en hızlı isim olan Vinales, doğrudan sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmayı başardı fakat sıralama turlarını 10. sırada bitirdi ve 1 saniye geride kaldı. Takım arkadaşı Aleix Espargaro'dan ise 0.184 saniye yavaştı.

Vinales, hâlâ motosikleti anlamaya ihtiyaç duyduğunu ve sabaha kıyasla yaşanan yol tutuş değişiminin, ikinci bölümde 1:31'li turlar atmasına engel olduğunu belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Vinales, gridde daha üst sıralarda yer almaması konusunda hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulduğunda, "Evet, özellikle 1:31'lere inebilmek adına biraz daha hızlı olmayı umuyordum ama bir şekilde bunu yapamadım."

"Tek turda hızlı olmayı öğrenmem gerektiği doğru çünkü özellikle gazı açarken çok fazla zaman kaybediyorum."

"Motosikletin hissiyatı, üçüncü seanstan dördüncü seansa biraz değişti, bu yüzden bunu kontrol etmemiz gerekiyor."

"Fakat aynı zamanda öğrenmem de gerekiyor, yani motosikleti öğrenmem gerekiyor."

"Bu motosikletle, özellikle yol tutuş harika olmadığı zaman nasıl daha hızlı gideceğimi anlamam gerekiyor."

"Tek turda çok farklı şekilde sürmeniz gerekiyor ve bu benim için hâlâ biraz karmaşık."

"Fakat çalışmaya devam edeceğiz ve bu hafta sonuna bakarsak, diğer hafta sonundan çok daha yakın görünüyor. Bence bu, olumlu bir nokta."

"Mutluyuz, çok şey öğreniyoruz, farklı motosikletler deniyoruz ve tüm bunlar size her zaman farklı geri bildirimler sunuyor. Yavaş yavaş daha da yakınlaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP ekipleri, bu hafta, salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek iki günlük bir test için Misano'da kalacak.

Bu hafta sonu yapılan yarışın, testte üzerinde çalışacağı bir yön bulması adına önemli olup olmadığı sorulduğunda Vinales, şöyle yanıt verdi: "Her seans bir testtir."

"Yani bir şeyler deniyoruz, takım beni anlamaya başladı ve ben de motosikleti biraz daha iyi anlamaya başladım. Aynı zaman hızlı olmak için neye ihtiyacım olduğunu da gördüm."

"İşin karmaşık kısmı, nasıl hızlı gidileceğini anlamak ve bu yüzden şu noktada tur zamanını yanlış yerde aradığımı düşünüyorum."

“Yani öğrenmem gerekiyor çünkü zorlarken her şey daha da zorlaşıyor ve şu anda tek turda çok fazla hata yapıyorum.

"Bu açıdan çok endişeli değilim. Öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor."

"Şu anda konumuz bu ve iyi bir yerdeyiz, çünkü şimdi ne kadar çok zorlanırsam ileride o kadar iyi olacağım. Yani, bu iyi bir nokta."

paylaşım
yorumlar
Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

Önceki haber

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

Sonraki haber

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

12 s
2
Formula 1

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"

47 dk
3
Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

15 s
4
Formula 1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

20 s
5
GENEL

17-19 Eylül Yarış Programı

2 g
Son Haberler
Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi
MOTOGP

Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi

17dk
Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır
MOTOGP

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

1 s
Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"
MOTOGP

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

1 s
Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"
MOTOGP

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

2 s
Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun
MOTOGP

Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun

2 s
Son Videolar
MotoGP San Marino GP Start Gridi 00:41
MotoGP
17 s

MotoGP San Marino GP Start Gridi

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi 00:42
MotoGP
14 Eyl 2021

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi

MotoGP Start Gridi: Aragon GP 00:41
MotoGP
11 Eyl 2021

MotoGP Start Gridi: Aragon GP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı 00:39
MotoGP
29 Ağu 2021

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı

MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP Britanya grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi San Marino GP
MotoGP

Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır San Marino GP
MotoGP

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz" San Marino GP
MotoGP

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

Çok Okunanlar Bugün

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak
Formula 1 Formula 1

Wolff, Hamilton/Rosberg çekişmesinin bir daha yaşanmaması için Russell'ı hazırlayacak

17-19 Eylül Yarış Programı
GENEL GENEL

17-19 Eylül Yarış Programı

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı
World Superbike World Superbike

WSBK Barselona: İlk yarışı Redding kazandı, Toprak lider giderken yolda kaldı

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

Son Haberler

Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi
MotoGP MotoGP

Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır
MotoGP MotoGP

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"
MotoGP MotoGP

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.