Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

Vinales, Aragon'da yeni takımı Aprilia ile ilk yarışına katılmadan önce test yaptığı Misano'da, bütün hafta sonu boyunca iyi bir performans sergiledi.

Cuma günü en hızlı isim olan Vinales, doğrudan sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmayı başardı fakat sıralama turlarını 10. sırada bitirdi ve 1 saniye geride kaldı. Takım arkadaşı Aleix Espargaro'dan ise 0.184 saniye yavaştı.

Vinales, hâlâ motosikleti anlamaya ihtiyaç duyduğunu ve sabaha kıyasla yaşanan yol tutuş değişiminin, ikinci bölümde 1:31'li turlar atmasına engel olduğunu belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Vinales, gridde daha üst sıralarda yer almaması konusunda hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulduğunda, "Evet, özellikle 1:31'lere inebilmek adına biraz daha hızlı olmayı umuyordum ama bir şekilde bunu yapamadım."

"Tek turda hızlı olmayı öğrenmem gerektiği doğru çünkü özellikle gazı açarken çok fazla zaman kaybediyorum."

"Motosikletin hissiyatı, üçüncü seanstan dördüncü seansa biraz değişti, bu yüzden bunu kontrol etmemiz gerekiyor."

"Fakat aynı zamanda öğrenmem de gerekiyor, yani motosikleti öğrenmem gerekiyor."

"Bu motosikletle, özellikle yol tutuş harika olmadığı zaman nasıl daha hızlı gideceğimi anlamam gerekiyor."

"Tek turda çok farklı şekilde sürmeniz gerekiyor ve bu benim için hâlâ biraz karmaşık."

"Fakat çalışmaya devam edeceğiz ve bu hafta sonuna bakarsak, diğer hafta sonundan çok daha yakın görünüyor. Bence bu, olumlu bir nokta."

"Mutluyuz, çok şey öğreniyoruz, farklı motosikletler deniyoruz ve tüm bunlar size her zaman farklı geri bildirimler sunuyor. Yavaş yavaş daha da yakınlaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP ekipleri, bu hafta, salı ve çarşamba günleri gerçekleştirilecek iki günlük bir test için Misano'da kalacak.

Bu hafta sonu yapılan yarışın, testte üzerinde çalışacağı bir yön bulması adına önemli olup olmadığı sorulduğunda Vinales, şöyle yanıt verdi: "Her seans bir testtir."

"Yani bir şeyler deniyoruz, takım beni anlamaya başladı ve ben de motosikleti biraz daha iyi anlamaya başladım. Aynı zaman hızlı olmak için neye ihtiyacım olduğunu da gördüm."

"İşin karmaşık kısmı, nasıl hızlı gidileceğini anlamak ve bu yüzden şu noktada tur zamanını yanlış yerde aradığımı düşünüyorum."

“Yani öğrenmem gerekiyor çünkü zorlarken her şey daha da zorlaşıyor ve şu anda tek turda çok fazla hata yapıyorum.

"Bu açıdan çok endişeli değilim. Öğrenmeye devam etmemiz gerekiyor."

"Şu anda konumuz bu ve iyi bir yerdeyiz, çünkü şimdi ne kadar çok zorlanırsam ileride o kadar iyi olacağım. Yani, bu iyi bir nokta."