Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır
MotoGP / San Marino GP Haberler

Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Son MotoGP Şampiyonu Joan Mir, Marc Marquez'in San Marino GP hafta sonu boyunca ve özellikle sıralamalarda sürekli olarak başkalarını takip etme taktiğini eleştirdi.

Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi

Sıralamalarda 1. seansa katılan Marquez, 1. seanstan Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl'ı kullanarak kurtulmayı başardı. Marquez sürekli olarak Bradl'ı takip ederek 1. seansı geçti ve 2. seansa katıldı.

Marquez, Q2'deki iki hızlı turunda da seans sonunda pole pozisyonunu kazanan Francesco Bagnaia'yı takip etti. Marquez, Ducati sürücüsünü takip ederken kaza yaptı ancak seansı 7. sırada tamamladı.

Marquez, cumartesi günü gerçekleştirilen 3. antrenman seansında piste Suzuki'den Mir'in arkasında çıkaramadığı için takımına kızmıştı. Marquez, daha önceki açıklamalarında fiziksel durumu nedeniyle diğer sürücüleri takip ettiğini ancak bunu yapmayı sevmediğini söylemişti.

Mir, "Tüm sürücüler Marc'ın neye ihtiyaç duyduğunu biliyorlar, öyle değil mi?"

"Her zaman bir tekerleğe ihtiyacı var. 8 kez dünya şampiyonu olmuş birisinin işini kendi başına yapamamasını anlamak zor. Her zaman birisini, her zaman bir tekerleği takip etmek zorunda."

"Ancak evet, Marc her zaman bu oyunu oynamayı seviyor."

"Bugün beni takip etmeye çalıştı. Ben kendi işimi yapmaya çalıştım. Arkamda birisinin olup olmamasını umursamıyorum. %100'ümü vermeye, savaşmaya ve yarış için çalışmaya çalışıyorum." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, sıralamaların ardından Mir ile konuştuğunu ve onun bu yaşananları oyunun bir parçası olarak kabul ettiğini söyledi.

Marquez, "Öncelikle, sıralamalarda Mir'i takip etmedim. Stefan Bradl'ı takip ettim ve temelde gerçekten iyi iş çıkardık."

"Bu benim fikrimdi ve HRC kabul etti. O, önde zorladı ve onun arkasında iyi bir tur atarak 2. seansa geçebildim."

"Mir'e dönecek olursak, onunla daha önce medyada konuştum ve bana 'Sana soracakları şeyleri fazla önemseme çünkü onların söyledikleri gibi zorlamıyorum."

"O, yavaş bir sürücünün takip etmek için hızlı bir sürücü aramasının normal olduğunu söyledi. Bu, motosikletlerde normal bir şey. Ancak bunu yaparken başkalarını rahatsız etmemelisiniz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

Önceki haber

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

12 s
2
Formula 1

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"

42 dk
3
Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

15 s
4
eSpor

LG UltraGear E-GP 2021 Başlıyor

2 g
5
Formula 1

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"

14 s
Son Haberler
Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi
MOTOGP

Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi

11dk
Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır
MOTOGP

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

1 s
Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"
MOTOGP

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

1 s
Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"
MOTOGP

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

2 s
Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun
MOTOGP

Rossi, sponsor karışıklığına rağmen VR46'nın MotoGP adımından memnun

2 s
Son Videolar
MotoGP San Marino GP Start Gridi 00:41
MotoGP
17 s

MotoGP San Marino GP Start Gridi

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi 00:42
MotoGP
14 Eyl 2021

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi

MotoGP Start Gridi: Aragon GP 00:41
MotoGP
11 Eyl 2021

MotoGP Start Gridi: Aragon GP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı 00:39
MotoGP
29 Ağu 2021

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı

MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP Britanya grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır San Marino GP
MotoGP

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık" San Marino GP
MotoGP

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz" San Marino GP
MotoGP

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

Çok Okunanlar Bugün

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor
Formula 1 Formula 1

Honda, Formula 1'e şampiyonlukla veda etmek istiyor

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Gasly, AlphaTauri'de 1 numara ve 'çok iyi' ekonomik şartları var"

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Grid cezası Verstappen'i etkilemeyecek"

LG UltraGear E-GP 2021 Başlıyor
eSpor eSpor

LG UltraGear E-GP 2021 Başlıyor

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Hamilton'ın yaralandığı hikayelerini Mercedes çıkardı"

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Mick'in Haas'ta kalmasını istiyor

Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Takım arkadaşım olarak Alonso'yu seçerdim"

17-19 Eylül Yarış Programı
GENEL GENEL

17-19 Eylül Yarış Programı

Son Haberler

Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi
MotoGP MotoGP

Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır
MotoGP MotoGP

Miller, Bagnaia'nın kazanması için arkadaki sürücüleri "tutmaya" hazır

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"
MotoGP MotoGP

Vinales: "Aprilia motosikletiyle sıralama turları hâlâ çok karmaşık"

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"
MotoGP MotoGP

Quartararo: "Sıralama turlarında her zamankinden daha fazla zorlanıyoruz"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.