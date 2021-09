Mir, Marquez'in hava koridoru taktiklerini eleştirdi

Sıralamalarda 1. seansa katılan Marquez, 1. seanstan Honda'nın test sürücüsü Stefan Bradl'ı kullanarak kurtulmayı başardı. Marquez sürekli olarak Bradl'ı takip ederek 1. seansı geçti ve 2. seansa katıldı.

Marquez, Q2'deki iki hızlı turunda da seans sonunda pole pozisyonunu kazanan Francesco Bagnaia'yı takip etti. Marquez, Ducati sürücüsünü takip ederken kaza yaptı ancak seansı 7. sırada tamamladı.

Marquez, cumartesi günü gerçekleştirilen 3. antrenman seansında piste Suzuki'den Mir'in arkasında çıkaramadığı için takımına kızmıştı. Marquez, daha önceki açıklamalarında fiziksel durumu nedeniyle diğer sürücüleri takip ettiğini ancak bunu yapmayı sevmediğini söylemişti.

Mir, "Tüm sürücüler Marc'ın neye ihtiyaç duyduğunu biliyorlar, öyle değil mi?"

"Her zaman bir tekerleğe ihtiyacı var. 8 kez dünya şampiyonu olmuş birisinin işini kendi başına yapamamasını anlamak zor. Her zaman birisini, her zaman bir tekerleği takip etmek zorunda."

"Ancak evet, Marc her zaman bu oyunu oynamayı seviyor."

"Bugün beni takip etmeye çalıştı. Ben kendi işimi yapmaya çalıştım. Arkamda birisinin olup olmamasını umursamıyorum. %100'ümü vermeye, savaşmaya ve yarış için çalışmaya çalışıyorum." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, sıralamaların ardından Mir ile konuştuğunu ve onun bu yaşananları oyunun bir parçası olarak kabul ettiğini söyledi.

Marquez, "Öncelikle, sıralamalarda Mir'i takip etmedim. Stefan Bradl'ı takip ettim ve temelde gerçekten iyi iş çıkardık."

"Bu benim fikrimdi ve HRC kabul etti. O, önde zorladı ve onun arkasında iyi bir tur atarak 2. seansa geçebildim."

"Mir'e dönecek olursak, onunla daha önce medyada konuştum ve bana 'Sana soracakları şeyleri fazla önemseme çünkü onların söyledikleri gibi zorlamıyorum."

"O, yavaş bir sürücünün takip etmek için hızlı bir sürücü aramasının normal olduğunu söyledi. Bu, motosikletlerde normal bir şey. Ancak bunu yaparken başkalarını rahatsız etmemelisiniz." dedi.