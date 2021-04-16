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MotoGP / Portekiz GP / Haberler

Marquez, MotoGP'ye dönüşteki hızına anlam veremedi

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

265 gün sonra MotoGP'de sürüş yapan Marc Marquez, sakatlık sürecinin ardından ilk gününde bu kadar hızlı olmasına anlam veremediğini söyledi.

Marquez, MotoGP'ye dönüşteki hızına anlam veremedi

Geçen sene Jerez'deki ilk yarışta düşerek kolunu kıran ve o günden beri yarışlardan uzak kalan Marquez, bugün Portekiz GP antrenmanlarıyla mücadeleye geri döndü.

İlk seansta kuruyan pistte 3. hızlı zamanı elde ederek sürpriz yapan Marquez, kuru zeminde gerçekleşen ikinci seansta lider Francesco Bagnaia'nın 0.473 sn arkasında 6. oldu.

Marquez, 2. antrenman seansının ardından kolunun yorgun hissettirdiğini, yarış koşullarında fiziksel durumunun hâlâ soru işareti olduğunu ancak yine de ilk gün çalışmalarının beklenenden iyi geçtiğini söyledi.

Marquez, "Harika bir gündü ve harika hissettim. Dürüst olmak gerekirse pistteki ilk turumda, pist koşulları pek iyi değildi ancak ben hemen iyi hissettim."

"Sabah hissiyat açısından öğleden sonraya göre daha iyi hissettim çünkü o an daha dinlenmiş durumdaydım. Kolum yeni durumdaydı ve daha fazla güce sahiptim."

"Ancak öğleden sonra kolumu ısıtmada biraz zorlandım ve kolumun giderek daha yorgun olduğunu hissettim. Bunun dışında, hafta sonu öncesinde beklediğimize göre çok daha iyi durumdayız." 

"Nasıl oldu bilmiyorum çünkü neler olduğunu anlamıyoruz. Sadece motosikleti sürüyorum, yolumu takip ediyorum."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Tur zamanları geliyor. Şu anda en önemli şey tur zamanları değil ancak onlar iyi bir şekilde geliyorlar."

"Ancak benim için esas soru işareti olan hız ortada. Yani önemli olan yarın sabah uyandığımda ve ardından hafta sonu boyunca kolumun nasıl olacağı olacak." dedi.

Marquez'in 2. antrenman seansındaki yumuşak lastiklerle son turu dikkat çekiciydi. Honda sürücüsü, 7. virajda önemli bir kurtarış yaptı.

Autosport'un sorusu üzerine o an yaşananları anlatan Marquez, "Son tur biraz çılgıncaydı. Son turu sevmedim ancak iyi bir kurtarış yaptım."

"Bu benim sürüş stilim, bilmiyorum. Yeni lastiklerle, kullanılmış lastiklere göre biraz fazla zorlandığım doğru."

"Kullanılmış lastiklerde motosiklet daha yumuşak oluyor. Tur zamanları daha yavaş oluyor ve daha rahat hissediyorum."

"Ancak yeni lastiklerle her şey biraz daha sert oluyor, özellikle de virajlar. Sanırım 6 ile 7. virajlardaki yön değişiminde sorun yaşadım. Kafam 7. viraj için dönmenin zamanının geldiğini söyledi ancak vücudum istediğim gibi takip etmedi."

"Biraz kaydım. O an kurtardım ancak virajı dönebilmek için motosikleti kaydırdım çünkü son turdu ve o turu bırakmak istemedim."

"Bu tür şeyler tabii ki pist üstünde daha fazla tur attıkça iyileşecek." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Marc Marquez
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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