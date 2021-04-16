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Önceki / Portekiz MotoGP: 1. antrenmanda Vinales lider, Marquez 3.!
MotoGP / Portekiz GP / Antrenman raporu

MotoGP Portekiz 2. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, Portekiz'de gerçekleştirilen 2. MotoGP antrenman seansını ilk sırada tamamlamayı başardı.

MotoGP Portekiz 2. antrenman: Bagnaia, Quartararo'nun önünde lider

Seanstan önce hafif yağmur yağmasından ötürü pistin çeşitli bölümlerinde ıslaklıklar vardı ve haliyle dereceler başlangıçta yavaştı.

Seans başladıktan kısa bir süre sonra LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami, daha henüz ilk virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve korkutucu bir kaza geçirdi.

LCR sürücüsü bunun üzerine hemen sağlık merkezine götürüldü ancak vücudunda ciddi bir şey olmadığı için, seansın son 10 dakikasında mücadeleye geri döndü.

Dünya şampiyonu Joan Mir, 1:41.809'luk zaman turuyla başlangıçta zaman tablosunun en tepesine çıkmayı başardı ve kendisini geçen ilk isim 1:41.309 yapan Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo oldu.

Yaklaşık 15  dakika sonra zaman tablosu yine değişti ve bu kez liderliği 1:41.052 yapan Francesco Bagnaia aldı.

Geçen yıl Portekiz yarışını baskın şekilde kazanan Miguel Oliveira, KTM ile 1:41.038 yapıp liderliğe otururken, Suzuki'den Alex Rins 1:41.020 yaparak kendisini geçen ilk isim oldu.

Ardından dereceler 1:41 barajının altına inmeye başladı. Quartararo önce 1:40.990 yaparken, sonrasında 1:40.952 yaptı.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia'dan Aleix Espargaro, bitime 11 dakika kala yeni yumuşak lastiklere geçti ve 1:40.907'lik zaman turu, kendisini Quartararo'nun önüne taşıdı.

Son yedi dakikada gridin neredeyse tamamı hızlı zaman turu denemesi yapmaya başladı.

Dereceler 1:40'ın dahi altına indi ve Bagnaia 1:39.866'lık turuyla seansa son noktayı koyan isim oldu. Böylelikle Bagnaia, cuma gününü ilk sırada tamamlamayı başardı.

Quartararo aslında bu zaman turuna 0.038 saniye kadar yaklaşmıştı, ancak sarı bayrak ihlali nedeniyle en hızlı turu silindi ve sonuç olarak 0.340 saniye geride kaldı. Böylelikle Bagnaia birinci, Quartararo ise ikinci oldu.

Mir, Suzuki'den takım arkadaşı Alex Rins'in önünde üçüncü olurken, Jack Miller da ikinci Ducati fabrika motosikletiyle beşinci oldu.

Honda'nın şampiyon sürücüsü Marc Marquez, uzun zaman sonra katıldığı ilk ikinci antrenman seansında, iyi bir zaman turu çıkardı ve 0.473 saniye geride altıncı sırada yer almayı başardı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Vinales, Yamaha ile yedinci sırada yer alırken şampiyona lideri Johann Zarco, sekizinci oldu. Fransız sürücünün motosikleti, damalı bayraktan kısa bir süre sonra mekanik arıza nedeniyle yolda kaldı. Zarco, pite Miller'ı motosikletinin arkasına binerek döndü.

İlk onu tamamlayan isim, takım arkadaşı Alex Marquez'den 0.1 saniye daha iyi bir zaman çıkaran Nakagami oldu.

Pol Espargaro, Honda fabrika motosikletiyle 12. sırada yer alırken, Aleix Espargaro, 11. virajda kaza yaptığı seansta 14. oldu.

Valentino Rossi ancak 15. olurken, Doha GP'de pole pozisyonunu alan ve podyuma çıkan Jorge Martin sonuncu oldu.

İkinci antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1'39.866  
2 France Fabio Quartararo Yamaha 19 1'40.206 0.340
3 Spain Joan Mir Suzuki 18 1'40.285 0.419
4 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'40.328 0.462
5 Australia Jack Miller Ducati 17 1'40.336 0.470
6 Spain Marc Marquez Honda 18 1'40.339 0.473
7 Spain Maverick Viñales Yamaha 20 1'40.426 0.560
8 France Johann Zarco Ducati 19 1'40.490 0.624
9 Portugal Miguel Oliveira KTM 18 1'40.592 0.726
10 Japan Takaaki Nakagami Honda 8 1'40.611 0.745
11 Spain Alex Marquez Honda 18 1'40.732 0.866
12 Spain Pol Espargaro Honda 18 1'40.743 0.877
13 Italy Luca Marini Ducati 18 1'40.761 0.895
14 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 1'40.907 1.041
15 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1'41.125 1.259
16 Italy Lorenzo Savadori Aprilia 19 1'41.140 1.274
17 South Africa Brad Binder KTM 18 1'41.012 1.146
18 Italy Danilo Petrucci KTM 19 1'41.187 1.321
19 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'41.216 1.350
20 Italy Enea Bastianini Ducati 16 1'41.836 1.970
21 Spain Iker Lecuona KTM 18 1'42.461 2.595
22 Spain Jorge Martin Ducati 18 1'42.921 3.055
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Portekiz MotoGP: 1. antrenmanda Vinales lider, Marquez 3.!

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Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Editör Lewis Duncan

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