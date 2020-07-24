Endülüs MotoGP 1. antrenman: Vinales, Rossi'nin önünde lider

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bazı yarışlar bu yıl birden fazla kez MotoGP'ye ev sahipliği yapacak ve Jerez, geçen haftanın ardından bu hafta da MotoGP yarışına ev sahipliği yapıyor.

Genel olarak sürücüler, geçen haftadan bolca veriye sahip oldukları için derecelere odaklanmak yerine uzun sürüşler yaptılar.

KTM sürücüsü Pol Espargaro ilk bölümde 1:37.497 yaparak zirveye yerleşmeyi başardı ve uzun süre boycuna zirvede kaldı.

Son dört dakikaya girilirken Petronas SRT'den Franco Morbidelli liderliğe yükseldi ve kısa bir süre sonra da Valentino Rossi 1:37.205 yaparak liderliğe oturmayı başardı.

Ancak son sözü 1:37.063 yapan diğer Yamaha sürücüsü Maverick Vinales söyledi. İspanyol sürücü böylelikle geçen hafta olduğu bu haftaya da güçlü başlamış oldu.

Vinales'in 0.142 saniye ardında takım arkadaşı Rossi yer aldı. Bu sonuçla Yamaha 1-2 oldu.

KTM sürücüleri seanstaki güçlü performanslarıyla öne çıktılar. Brad Binder, 1:37.370 ile Vinales'in sadece 0.307 saniye ardında üçüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.

Onun da sadece 0.046 saniye ardında Morbidelli yer aldı.

KTM fabrika takımından Pol Espargaro beşinci olurken, Tech3 KTM'den Miguel Oliveira altıncı oldu.

Jack Miller yedinci, Takaaki Nakagami sekizinci ve Aleix Espargaro dokuzuncu oldu.

İlk onu Ducati fabrika takımından Andrea Dovizioso tamamladı.

Joan Mir, Suzuki ile 11. sırada kendisine yer bulurken, geçen yarışta zafere ulaşan Fabio Quartararo 13. oldu.

Johann Zarco 14., Alex Marquez 15. ve Danilo Petrucci 16. oldu.

Gözler seans içerisinde elbette ameliyat olduktan sonra piste çıkan Cal Crutchlow, omzunu kıran Alex Rins ve kolunu kırıp ameliyat olan Marc Marquez'in üzerindeydi.

Crutchlow, toplamda 18 tur attı ve liderden 1.9 saniye geride 20. oldu. Son sırada ise sadece sekiz tur atan ve 3.1 saniye geride alan Rins yer aldı.

Marquez, cuma günü piste çıkmama kararı aldığı için sürüş yapmadı. İspanyol sürücü, cumartesi günü piste çıkıp kendisini test edecek. Her şey yolunda giderse de pazar günkü yarışta yer alacak.

Endülüs Grand Prix 1. antrenman sonucu: