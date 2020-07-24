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MotoGP / Endülüs GP / Antrenman raporu

Endülüs MotoGP 1. antrenman: Vinales, Rossi'nin önünde lider

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Endülüs MotoGP 1. antrenman: Vinales, Rossi'nin önünde lider
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Tem 2020 09:17

Maverick Vinales, Jerez'deki Endülüs Grand Prix'sinin ilk antrenman seansını Valentino Rossi'nin önünde ilk sırada tamamladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bazı yarışlar bu yıl birden fazla kez MotoGP'ye ev sahipliği yapacak ve Jerez, geçen haftanın ardından bu hafta da MotoGP yarışına ev sahipliği yapıyor.

Genel olarak sürücüler, geçen haftadan bolca veriye sahip oldukları için derecelere odaklanmak yerine uzun sürüşler yaptılar.

KTM sürücüsü Pol Espargaro ilk bölümde 1:37.497 yaparak zirveye yerleşmeyi başardı ve uzun süre boycuna zirvede kaldı.

Son dört dakikaya girilirken Petronas SRT'den Franco Morbidelli liderliğe yükseldi ve kısa bir süre sonra da Valentino Rossi 1:37.205 yaparak liderliğe oturmayı başardı.

Ancak son sözü 1:37.063 yapan diğer Yamaha sürücüsü Maverick Vinales söyledi. İspanyol sürücü böylelikle geçen hafta olduğu bu haftaya da güçlü başlamış oldu.

Vinales'in 0.142 saniye ardında takım arkadaşı Rossi yer aldı. Bu sonuçla Yamaha 1-2 oldu.

KTM sürücüleri seanstaki güçlü performanslarıyla öne çıktılar. Brad Binder, 1:37.370 ile Vinales'in sadece 0.307 saniye ardında üçüncü en hızlı zamanın sahibi oldu.

Onun da sadece 0.046 saniye ardında Morbidelli yer aldı.

KTM fabrika takımından Pol Espargaro beşinci olurken, Tech3 KTM'den Miguel Oliveira altıncı oldu.

Jack Miller yedinci, Takaaki Nakagami sekizinci ve Aleix Espargaro dokuzuncu oldu.

İlk onu Ducati fabrika takımından Andrea Dovizioso tamamladı.

Joan Mir, Suzuki ile 11. sırada kendisine yer bulurken, geçen yarışta zafere ulaşan Fabio Quartararo 13. oldu.

Johann Zarco 14., Alex Marquez 15. ve Danilo Petrucci 16. oldu.

Gözler seans içerisinde elbette ameliyat olduktan sonra piste çıkan Cal Crutchlow, omzunu kıran Alex Rins ve kolunu kırıp ameliyat olan Marc Marquez'in üzerindeydi.

Crutchlow, toplamda 18 tur attı ve liderden 1.9 saniye geride 20. oldu. Son sırada ise sadece sekiz tur atan ve 3.1 saniye geride alan Rins yer aldı.

Marquez, cuma günü piste çıkmama kararı aldığı için sürüş yapmadı. İspanyol sürücü, cumartesi günü piste çıkıp kendisini test edecek. Her şey yolunda giderse de pazar günkü yarışta yer alacak.

Endülüs Grand Prix 1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Maverick Viñales Yamaha 21 1'37.063  
2 Italy Valentino Rossi Yamaha 20 1'37.205 0.142
3 South Africa Brad Binder KTM 19 1'37.370 0.307
4 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1'37.416 0.353
5 Spain Pol Espargaro KTM 18 1'37.442 0.379
6 Portugal Miguel Oliveira KTM 17 1'37.492 0.429
7 Australia Jack Miller Ducati 18 1'37.566 0.503
8 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'37.592 0.529
9 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 1'37.735 0.672
10 Italy Andrea Dovizioso Ducati 20 1'37.739 0.676
11 Spain Joan Mir Suzuki 18 1'37.749 0.686
12 Spain Iker Lecuona KTM 17 1'37.832 0.769
13 France Fabio Quartararo Yamaha 20 1'37.892 0.829
14 France Johann Zarco Ducati 17 1'37.955 0.892
15 Spain Alex Marquez Honda 20 1'37.957 0.894
16 Italy Danilo Petrucci Ducati 19 1'37.997 0.934
17 Italy Francesco Bagnaia Ducati 19 1'38.309 1.246
18 Spain Tito Rabat Ducati 19 1'38.393 1.330
19 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 20 1'38.692 1.629
20 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 18 1'39.050 1.987
21 Spain Alex Rins Suzuki 8 1'40.222 3.159
22 Spain Marc Marquez Honda 0    
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Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Pilotlar Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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