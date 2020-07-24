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MotoGP / Endülüs GP / Son dakika

Espargaro: "MotoGP'nin tıbbi kontrolleri yeterince iyi"

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Espargaro: "MotoGP'nin tıbbi kontrolleri yeterince iyi"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Tem 2020 05:42

Aleix Espargaro, MotoGP'nin tıbbi kontrollerde kaydettiği ilerlemelerin, sakatlanan sürücülerin geri dönüşlerini güvenli hale getirebilecek kadar iyi olduğunu düşünüyor.

İspanya Grand Prix hafta sonunda önce Suzuki sürücüsü Alex Rins sıralama turlarında sol omzunu kırdı. Sonrasında ısınma turlarında LCR sürücüsü Cal Crutchlow sol bileğini kırdı. Yarışta ise Marc Marquez sağ kolunu kırdı.

Crutchlow ve Marquez, Salı günü ameliyat oldular ve yarışta yer almalarına izin verileceği doğrulandı. Rins de zaten kazayı geçirdikten kısa bir süre sonra rehabilitasyona başlamıştı.

Marquez’in geri dönüş kararı bazı eleştirileri de beraberinde getirdi ve bazı kesimler, kararı veren tarafın sürücüler olmaması gerektiğini ifade ettiler.

Espargaro bunu kabul ediyor ama aynı zamanda MotoGP’nin doktorlarının, tehlike yaratmayacaklarından emin olmadıkları takdirde kimsenin yarışmasına izin vermeyeceğini düşünüyor.

Perşembe günü Jerez'de konuşan Espargaro, "İyi olan şey, son üç, dört veya belki beş yıl içinde şampiyonanın tıbbi kısmının çok gelişmiş olması."

“Çok iyi doktorlara ve çok iyi testlere sahibiz. Yani bir sakatlık sonrasında geçmemiz gereken testin sürmek için yeterli olduğuna inanıyorum çünkü [Angel] Charte ve [Xavier] Mir inanılmaz derecede iyi doktorlar."

“Yani sürüş yapmamıza izin veriyorlarsa bu, MotoGP motosikletini gerçekten kullanabileceğimiz anlamına geliyor."

"Geçen sezon, Barcelona'da kaza geçirdiğimde dizim yüzünden yürüyemiyordum. Assen'de motosiklete geçtim ama yarışta çok acı çektim."

“Ama yarışta oradaydım. Bu yüzden Marc bu hafta sonu Rins ve Cal ile beraber yarışmayı deneyecek. Fakat tıbbi kontrollerin hem onların hem de geri kalan herkesin güvende olmasını sağlamak adına yeterli olduğuna inanıyorum." dedi.

Aprilia sürücüsü, Marquez'in sürücülerin yarış konusunda ne kadar tutkulu olduğunu gösterdiğini söyledi.

“Bu, sürücülerin tam olarak nasıl olduklarının ve bu sporu ne kadar sevdiklerinin bir başka örneği."

“Bu sadece bir iş değil, aynı zamanda bizim tutkumuz. Eminim ki griddeki herkes Marc gibi geri dönmek için çok çalışırdı."

“Marc fiziksel olarak çok iyi, kaslarını çok geliştiriyor. Böylece durumu daha iyi telafi edebiliyor."

“Ayrıca Alex Rins de deneyecek ve Cal da aynısını yapacak. Cal'ın sakatlığı çok zordu, çünkü bileğinizi çok fazla kullanıyorsunuz. Bu yüzden onun için de çok zorlu bir hafta sonu olacak.

“Bence bu spor inanılmaz ve bunun bir başka örneğini daha gördük."

 

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Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Pilotlar Aleix Espargaro
Editör Lewis Duncan

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