Endülüs MotoGP: Nakagami ikinci antrenman seansında Zarco'nun önünde lider

Honda’nın geçen seneki RC213V’sini kullanan Nakagami, seansın son anlarında 1:38.704 yaparak ilk sırayı elde etmeyi başardı.

Avintia sürücüsü Johann Zarco ise güçlü gözüktüğü seansı 0.155sn geride ikinci tamamlarken, KTM’den Pol Espargaro 0.174sn geride üçüncü oldu.

Seanstaki en hızlı Yamaha sürücüsü olan Franco Morbidelli 0.295sn geride dördüncü olurken, diğer Yamaha sürücüleri Maverick Vinales ve Fabio Quartararo beşinci ve altıncı sıralarda yer aldılar.

Suzuki'den Joan Mir'in yedinci olduğu seansta ilk 10'u Valentino Rossi, Francesco Bagnaia ve Jack Miller tamamladı.

Ducati sürücüleri Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci 12. ve 13. olurlarken, geçen hafta düşerek kolunu kıran ancak bu hafta yarışacak olan Marc Marquez bugün hiç tur atmadı.

İkinci seansta, ilk seansa göre derecelerini sadece Zarco, Cal Crutchlow ve Alex Rins geliştirebildi.

Seans sonucu: