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MotoGP / Endülüs GP / Antrenman raporu

Endülüs MotoGP: Nakagami ikinci antrenman seansında Zarco'nun önünde lider

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Endülüs MotoGP: Nakagami ikinci antrenman seansında Zarco'nun önünde lider
Ekleyen:
, Editör
24 Tem 2020 13:17

MotoGP’nin Endülüs ayağı öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami ilk sırada tamamladı.

Honda’nın geçen seneki RC213V’sini kullanan Nakagami, seansın son anlarında 1:38.704 yaparak ilk sırayı elde etmeyi başardı.

Avintia sürücüsü Johann Zarco ise güçlü gözüktüğü seansı 0.155sn geride ikinci tamamlarken, KTM’den Pol Espargaro 0.174sn geride üçüncü oldu.

Seanstaki en hızlı Yamaha sürücüsü olan Franco Morbidelli 0.295sn geride dördüncü olurken, diğer Yamaha sürücüleri Maverick Vinales ve Fabio Quartararo beşinci ve altıncı sıralarda yer aldılar.

Suzuki'den Joan Mir'in yedinci olduğu seansta ilk 10'u Valentino Rossi, Francesco Bagnaia ve Jack Miller tamamladı.

Ducati sürücüleri Andrea Dovizioso ve Danilo Petrucci 12. ve 13. olurlarken, geçen hafta düşerek kolunu kıran ancak bu hafta yarışacak olan Marc Marquez bugün hiç tur atmadı.

İkinci seansta, ilk seansa göre derecelerini sadece Zarco, Cal Crutchlow ve Alex Rins geliştirebildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 1'37.715    
2 France Johann Zarco Ducati 17 1'37.870 0.155 0.155
3 Spain Pol Espargaro KTM 16 1'37.889 0.174 0.019
4 Italy Franco Morbidelli Yamaha 23 1'38.010 0.295 0.121
5 Spain Maverick Viñales Yamaha 24 1'38.107 0.392 0.097
6 France Fabio Quartararo Yamaha 22 1'38.132 0.417 0.025
7 Spain Joan Mir Suzuki 19 1'38.144 0.429 0.012
8 Italy Valentino Rossi Yamaha 23 1'38.292 0.577 0.148
9 Italy Francesco Bagnaia Ducati 21 1'38.309 0.594 0.017
10 Australia Jack Miller Ducati 18 1'38.385 0.670 0.076
11 South Africa Brad Binder KTM 17 1'38.441 0.726 0.056
12 Italy Andrea Dovizioso Ducati 20 1'38.442 0.727 0.001
13 Italy Danilo Petrucci Ducati 19 1'38.543 0.828 0.101
14 Spain Tito Rabat Ducati 20 1'38.557 0.842 0.014
15 Portugal Miguel Oliveira KTM 18 1'38.642 0.927 0.085
16 Spain Aleix Espargaro Aprilia 16 1'38.722 1.007 0.080
17 Spain Iker Lecuona KTM 17 1'38.768 1.053 0.046
18 Spain Alex Marquez Honda 21 1'38.806 1.091 0.038
19 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 19 1'38.847 1.132 0.041
20 Spain Alex Rins Suzuki 16 1'39.101 1.386 0.254
21 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 22 1'39.476 1.761 0.375
22 Spain Marc Marquez Honda 0      
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Endülüs MotoGP 1. antrenman: Vinales, Rossi'nin önünde lider

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Endülüs MotoGP 1. antrenman: Vinales, Rossi'nin önünde lider
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Cem Özel

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