Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı

Moto3'te Marcos Ramirez sezonun son yarışında iyi bir ilk tur geçirmeyi başardı ve ikinci sıradan başladığı yarışta Jaume Masia'nın önünde ilk sıraya yerleşti.

Masia daha sonra dördüncü virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Bir tur sonra Yurchenko, Foggia, Alcoba, Antonelli ve Tatay büyük bir kazaya karıştı. Büyük kaza sonrası yarış kırmızı bayraklar yarış durduruldu.

Yarış daha sonra tekrar başladı ve Andrea Migno iyi bir startla ilk turu önde geçti.

Ancak liderliği kısa sürdü çünkü Marcos Ramirez liderliği eline geçirdi.

Dakikalar sonra Lopez, McPhee, Dala Prota ve Arbolino'nun karıştığı büyük bir kaza daha yaşandı.

Ön tarafta ise heyecan verici bir grup oluştu. Liderlik sürekli olarak el değiştirirken, Sergio Garcia son metrelerde Andrea Migno'yu geçmeyi başardı ve damalı bayrağı sadece 0.005 saniye önde geçerek zafere ulaştı.

Migno ikinci olurken, Xavi Artigas 0.180 saniye geride podyumu tamamladı.

Tatsuki Suzuki sadece 0.066 saniye gerisinde dördüncü sırada finiş görürken, onun da 0.082 saniye gerisinde Filip Salac yer aldı.

Böylelikle ilk beş sadece 0.328 saniye içinde dizildi.

Öte yandan Aron Canet altıncı olurken, Marcos Ramirez yedinci, Celestino Vietti sekizinci ve Makar Yurchenko dokuzuncu oldu.

Ai Ogura ilk onu tamamlarken, Temsilcimiz Can Öncü 12. oldu ve sezonu puanla kapatmış oldu.

Yarış sonucu: