Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı
2019 Moto3 sezonunun son yarışı olan Valencia yarışını Sergio Garcia kazandı.
Moto3'te Marcos Ramirez sezonun son yarışında iyi bir ilk tur geçirmeyi başardı ve ikinci sıradan başladığı yarışta Jaume Masia'nın önünde ilk sıraya yerleşti.
Masia daha sonra dördüncü virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.
Bir tur sonra Yurchenko, Foggia, Alcoba, Antonelli ve Tatay büyük bir kazaya karıştı. Büyük kaza sonrası yarış kırmızı bayraklar yarış durduruldu.
Yarış daha sonra tekrar başladı ve Andrea Migno iyi bir startla ilk turu önde geçti.
Ancak liderliği kısa sürdü çünkü Marcos Ramirez liderliği eline geçirdi.
Dakikalar sonra Lopez, McPhee, Dala Prota ve Arbolino'nun karıştığı büyük bir kaza daha yaşandı.
Ön tarafta ise heyecan verici bir grup oluştu. Liderlik sürekli olarak el değiştirirken, Sergio Garcia son metrelerde Andrea Migno'yu geçmeyi başardı ve damalı bayrağı sadece 0.005 saniye önde geçerek zafere ulaştı.
Migno ikinci olurken, Xavi Artigas 0.180 saniye geride podyumu tamamladı.
Tatsuki Suzuki sadece 0.066 saniye gerisinde dördüncü sırada finiş görürken, onun da 0.082 saniye gerisinde Filip Salac yer aldı.
Böylelikle ilk beş sadece 0.328 saniye içinde dizildi.
Öte yandan Aron Canet altıncı olurken, Marcos Ramirez yedinci, Celestino Vietti sekizinci ve Makar Yurchenko dokuzuncu oldu.
Ai Ogura ilk onu tamamlarken, Temsilcimiz Can Öncü 12. oldu ve sezonu puanla kapatmış oldu.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|15
|25'17.918
|2
|Andrea Migno
|KTM
|15
|25'17.923
|0.005
|0.005
|3
|Xavier Artigas
|Honda
|15
|25'18.098
|0.180
|0.175
|4
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|15
|25'18.164
|0.246
|0.066
|5
|Filip Salač
|KTM
|15
|25'18.246
|0.328
|0.082
|6
|Aron Canet
|KTM
|15
|25'20.934
|3.016
|2.688
|7
|Marcos Ramírez
|Honda
|15
|25'20.950
|3.032
|0.016
|8
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|15
|25'27.584
|9.666
|6.634
|9
|Makar Yurchenko
|KTM
|15
|25'27.665
|9.747
|0.081
|10
|Ai Ogura
|Honda
|15
|25'27.777
|9.859
|0.112
|11
|Stefano Nepa
|KTM
|15
|25'27.893
|9.975
|0.116
|12
|Can Öncü
|KTM
|15
|25'28.141
|10.223
|0.248
|13
|Kaito Toba
|Honda
|15
|25'28.455
|10.537
|0.314
|14
|Riccardo Rossi
|Honda
|15
|25'28.630
|10.712
|0.175
|15
|Jakub Kornfeil
|KTM
|15
|25'30.579
|12.661
|1.949
|16
|Kazuki Masaki
|KTM
|15
|25'32.034
|14.116
|1.455
|17
|Romano Fenati
|Honda
|15
|25'35.587
|17.669
|3.553
|18
|Tom Booth-Amos
|KTM
|15
|25'48.926
|31.008
|13.339
|19
|Ayumu Sasaki
|Honda
|15
|26'01.857
|43.939
|12.931
|20
|Albert Arenas
|KTM
|14
|25'21.239
|1 Lap
|1 Lap
|21
|Lorenzo Porta
|Honda
|12
|26'49.042
|3 Laps
|2 Laps
|Alonso Lopez
|Honda
|9
|25'25.437
|6 Laps
|3 Laps
|Raul Fernandez
|KTM
|6
|10'44.180
|9 Laps
|3 Laps
|Tony Arbolino
|Honda
|3
|5'11.357
|12 Laps
|3 Laps
|John McPhee
|Honda
|3
|5'11.569
|12 Laps
|0.212
|Darryn Binder
|KTM
|2
|3'41.824
|13 Laps
|1 Lap
|Jaume Masia
|KTM
|0
|Carlos Tatay
|KTM
|0
|Niccolò Antonelli
|Honda
|0
|Jeremy Alcoba
|Honda
|0
|Dennis Foggia
|KTM
|0
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Valencia
|Alt-etkinlik
|Yarış
|Pilotlar
|Sergio Garcia Dols
|Takımlar
|Estrella Galicia 0,0
|Editör
|David Gruz
Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı
Moto3 Sıradaki seans
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan