Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
08 Saat
:
38 Dakika
:
31 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Moto3 / Valencia / Yarış raporu

Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı

paylaşım
yorumlar
Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Kas 2019 11:43

2019 Moto3 sezonunun son yarışı olan Valencia yarışını Sergio Garcia kazandı.

Moto3'te Marcos Ramirez sezonun son yarışında iyi bir ilk tur geçirmeyi başardı ve ikinci sıradan başladığı yarışta Jaume Masia'nın önünde ilk sıraya yerleşti.

Masia daha sonra dördüncü virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Bir tur sonra Yurchenko, Foggia, Alcoba, Antonelli ve Tatay büyük bir kazaya karıştı. Büyük kaza sonrası yarış kırmızı bayraklar yarış durduruldu.

Yarış daha sonra tekrar başladı ve Andrea Migno iyi bir startla ilk turu önde geçti.

Ancak liderliği kısa sürdü çünkü Marcos Ramirez liderliği eline geçirdi.

Dakikalar sonra Lopez, McPhee, Dala Prota ve Arbolino'nun karıştığı büyük bir kaza daha yaşandı.

Ön tarafta ise heyecan verici bir grup oluştu. Liderlik sürekli olarak el değiştirirken, Sergio Garcia son metrelerde Andrea Migno'yu geçmeyi başardı ve damalı bayrağı sadece 0.005 saniye önde geçerek zafere ulaştı.

Migno ikinci olurken, Xavi Artigas 0.180 saniye geride podyumu tamamladı.

Tatsuki Suzuki sadece 0.066 saniye gerisinde dördüncü sırada finiş görürken, onun da 0.082 saniye gerisinde Filip Salac yer aldı.

Böylelikle ilk beş sadece 0.328 saniye içinde dizildi.

Öte yandan Aron Canet altıncı olurken, Marcos Ramirez yedinci, Celestino Vietti sekizinci ve Makar Yurchenko dokuzuncu oldu.

Ai Ogura ilk onu tamamlarken, Temsilcimiz Can Öncü 12. oldu ve sezonu puanla kapatmış oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Sergio Garcia Dols Honda 15 25'17.918    
2 Italy Andrea Migno KTM 15 25'17.923 0.005 0.005
3 Xavier Artigas Honda 15 25'18.098 0.180 0.175
4 Japan Tatsuki Suzuki Honda 15 25'18.164 0.246 0.066
5 Czech Republic Filip Salač KTM 15 25'18.246 0.328 0.082
6 Spain Aron Canet KTM 15 25'20.934 3.016 2.688
7 Spain Marcos Ramírez Honda 15 25'20.950 3.032 0.016
8 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 15 25'27.584 9.666 6.634
9 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 15 25'27.665 9.747 0.081
10 Japan Ai Ogura Honda 15 25'27.777 9.859 0.112
11 Italy Stefano Nepa KTM 15 25'27.893 9.975 0.116
12 Turkey Can Öncü KTM 15 25'28.141 10.223 0.248
13 Japan Kaito Toba Honda 15 25'28.455 10.537 0.314
14 Italy Riccardo Rossi Honda 15 25'28.630 10.712 0.175
15 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 15 25'30.579 12.661 1.949
16 Japan Kazuki Masaki KTM 15 25'32.034 14.116 1.455
17 Italy Romano Fenati Honda 15 25'35.587 17.669 3.553
18 United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 15 25'48.926 31.008 13.339
19 Japan Ayumu Sasaki Honda 15 26'01.857 43.939 12.931
20 Spain Albert Arenas KTM 14 25'21.239 1 Lap 1 Lap
21 Italy Lorenzo Porta Honda 12 26'49.042 3 Laps 2 Laps
  Spain Alonso Lopez Honda 9 25'25.437 6 Laps 3 Laps
  Spain Raul Fernandez KTM 6 10'44.180 9 Laps 3 Laps
  Italy Tony Arbolino Honda 3 5'11.357 12 Laps 3 Laps
  United Kingdom John McPhee Honda 3 5'11.569 12 Laps 0.212
  South Africa Darryn Binder KTM 2 3'41.824 13 Laps 1 Lap
  Spain Jaume Masia KTM 0      
  Carlos Tatay KTM 0      
  Italy Niccolò Antonelli Honda 0      
  Spain Jeremy Alcoba Honda 0      
  Italy Dennis Foggia KTM 0      
Tüm sonuçları görüntüle
Sonraki haber
Deniz Öncü, 2020'de Moto3'te yarışacak!

Önceki haber

Deniz Öncü, 2020'de Moto3'te yarışacak!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Valencia
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Sergio Garcia Dols
Takımlar Estrella Galicia 0,0
Editör David Gruz

Moto3 Sıradaki seans

Valencia

Valencia

15 Kas - 17 Kas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

39dk
3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

2s
4
Formula 1

Hamilton, 2020'de üçlü şampiyonluk mücadelesi bekliyor

3s
5
Formula 1

Ferrari: "Viraj performansı olarak neredeyse Red Bull'u yakaladık"

Son Haberler

Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı
MOT3

Valencia Moto3: Garcia, kırmızı bayraklı son yarışı 0.005 saniye farkla kazandı, Can puan aldı

Deniz Öncü, 2020'de Moto3'te yarışacak!
MOT3

Deniz Öncü, 2020'de Moto3'te yarışacak!

Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı
MOT3

Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı

Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu
MOT3

Moto3, Valencia 3. antrenman: Ramirez lider, Can 10. oldu

Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu
MOT3

Moto3 Valencia: Masia lider, Can 18. oldu

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.