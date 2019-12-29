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MotoGP / En iyiler listesi

Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada

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Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada
Ekleyen:
, Şef Editör
29 Ara 2019 10:31

Motorsport.com Global edisyonunun editörleri, 2019 yılında motosiklet yarışları dünyasında öne çıkan 20 sürücüsü değerlendirdi. Türkiye'nin motosiklet yarışlarındaki gururu Toprak Razgatlıoğlu, 13. sıradan bu listeye ilk defa girmeyi başardı.

Motorsport.com Global editörleri, birçok motosiklet yarışı serisinden isimleri değerlendirerek senenin en iyi motosiklet yarışçılarını sıraladı.

MotoGP'den Marc Marquez'in şaşırtıcı olmayan bir şekilde lider olarak yer aldığı sıralamada, bu sene Dünya Superbike serisinde gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken ve gelecek sene için Yamaha Dünya Superbike fabrika takımında yarışma anlaşması imzalayan Razgatlıoğlu da yer aldı.

Motorsport.com Global'in Toprak için yorumu şu şekilde oldu: 

"Kawasaki'nin şirin çocuğu Razgatlıoğlu, 2018'de Kawasaki fabrika takımı destekli Puccetti takımı ile Superbike'ta yarışmaya başladı. Onun için asıl baskı 2019 sezonunda olacaktı ve Toprak'ın Kawasaki'ye kendisini kanıtlaması için iyi sonuçlar alması gerekiyordu."

"İlk 4 hafta sonunda Razgatlıoğlu pek bekleneni veremedi. Phillip Island ile Assen yarışları arasında Toprak, ilk 5 içerisinde yer alamadı."

"Ancak Imola'dan itibaren sonunda bekleneni vermeye başladı. Imola'daki üçüncülüğün ardından Toprak, Arjantin'deki sondan ikinci yarışa kadar her hafta sonu podyumda yer almayı başardı."

"Toprak, Imola'dan sonra her an kazanabilecek bir sürücü olma potasına girdi. Fransa'da 16. sıradan başladığı yarışta son turda Jonathan Rea'yı geçen Toprak ilk galibiyetini aldı."

"Geçen seneye kıyasla 164 puan daha fazla toplayan genç sürücü sezonu 5. sırada tamamladı."

"Ancak Toprak ve Kawasaki'nin arası, Japonya'daki 8 saat yarışında yaşananlardan dolayı bozuldu ve Kawasaki umut veren genç sürücüyü Yamaha'ya kaptırdı. Toprak Yamaha R1 ile aynı performansı göstermeye devam ederse, Kawasaki muhtemelen bu olay nedeniyle pişmanlık yaşayacaktır."

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1. Marc Marquez, MotoGP

1. Marc Marquez, MotoGP
1/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyon

2. Fabio Quartararo, MotoGP

2. Fabio Quartararo, MotoGP
2/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Çaylak sezonu, 7 podyum, şampiyona beşincisi

3. Jonathan Rea, Superbike

3. Jonathan Rea, Superbike
3/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyon

4. Andrea Dovizioso, MotoGP

4. Andrea Dovizioso, MotoGP
4/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona ikincisi

5. Maverick Vinales, MotoGP

5. Maverick Vinales, MotoGP
5/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona üçüncüsü, 2 galibiyet

6. Pol Espargaro, MotoGP

6. Pol Espargaro, MotoGP
6/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona 11.'si, KTM'yi kullanabilen tek isim

7. Alex Rins, MotoGP

7. Alex Rins, MotoGP
7/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona 4.'sü, 2 galibiyet

8. Alvaro Bautista, Superbike

8. Alvaro Bautista, Superbike
8/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona ikincisi

9. Brad Binder, Moto2

9. Brad Binder, Moto2
9/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona ikincisi

10. Scott Redding, Britanya Superbike

10. Scott Redding, Britanya Superbike
10/20

Fotoğraf: WSBK WSBK

Şampiyon

11. Alex Marquez, Moto2

11. Alex Marquez, Moto2
11/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyon

12. Jack Miller, MotoGP

12. Jack Miller, MotoGP
12/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona sekizincisi, 5 podyum

13. Toprak Razgatlioglu, Superbike

13. Toprak Razgatlioglu, Superbike
13/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona beşincisi, 2 galibiyet

14. Lorenzo Dalla Porta, Moto3

14. Lorenzo Dalla Porta, Moto3
14/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyon

15. Peter Hickman, Yol Yarışları

15. Peter Hickman, Yol Yarışları
15/20

Fotoğraf: Dave Kneen

Isle of Man TT galibi

16. Cal Crutchlow, MotoGP

16. Cal Crutchlow, MotoGP
16/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

3 podyum

17. Joan Mir, MotoGP

17. Joan Mir, MotoGP
17/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Çaylak, şampiyona 17.si

18. Augusto Fernandez, Moto2

18. Augusto Fernandez, Moto2
18/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona beşincisi

19. Miguel Oliveira, MotoGP

19. Miguel Oliveira, MotoGP
19/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM'nin en iyi ikinci sürücüsü

20. Jorge Navarro, Moto2

20. Jorge Navarro, Moto2
20/20

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona 4.sü

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP , World SUPERBIKE , Moto2 , Moto3
Editör Abdullah Çelik

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Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
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13:30
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Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
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