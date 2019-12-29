Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada

Motorsport.com Global editörleri, birçok motosiklet yarışı serisinden isimleri değerlendirerek senenin en iyi motosiklet yarışçılarını sıraladı.

MotoGP'den Marc Marquez'in şaşırtıcı olmayan bir şekilde lider olarak yer aldığı sıralamada, bu sene Dünya Superbike serisinde gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken ve gelecek sene için Yamaha Dünya Superbike fabrika takımında yarışma anlaşması imzalayan Razgatlıoğlu da yer aldı.

Motorsport.com Global'in Toprak için yorumu şu şekilde oldu:

"Kawasaki'nin şirin çocuğu Razgatlıoğlu, 2018'de Kawasaki fabrika takımı destekli Puccetti takımı ile Superbike'ta yarışmaya başladı. Onun için asıl baskı 2019 sezonunda olacaktı ve Toprak'ın Kawasaki'ye kendisini kanıtlaması için iyi sonuçlar alması gerekiyordu."

"İlk 4 hafta sonunda Razgatlıoğlu pek bekleneni veremedi. Phillip Island ile Assen yarışları arasında Toprak, ilk 5 içerisinde yer alamadı."

"Ancak Imola'dan itibaren sonunda bekleneni vermeye başladı. Imola'daki üçüncülüğün ardından Toprak, Arjantin'deki sondan ikinci yarışa kadar her hafta sonu podyumda yer almayı başardı."

"Toprak, Imola'dan sonra her an kazanabilecek bir sürücü olma potasına girdi. Fransa'da 16. sıradan başladığı yarışta son turda Jonathan Rea'yı geçen Toprak ilk galibiyetini aldı."

"Geçen seneye kıyasla 164 puan daha fazla toplayan genç sürücü sezonu 5. sırada tamamladı."

"Ancak Toprak ve Kawasaki'nin arası, Japonya'daki 8 saat yarışında yaşananlardan dolayı bozuldu ve Kawasaki umut veren genç sürücüyü Yamaha'ya kaptırdı. Toprak Yamaha R1 ile aynı performansı göstermeye devam ederse, Kawasaki muhtemelen bu olay nedeniyle pişmanlık yaşayacaktır."

Motorsport.com motosiklet yarışlarındaki ilk 20 sürücü