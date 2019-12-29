Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada
Motorsport.com Global edisyonunun editörleri, 2019 yılında motosiklet yarışları dünyasında öne çıkan 20 sürücüsü değerlendirdi. Türkiye'nin motosiklet yarışlarındaki gururu Toprak Razgatlıoğlu, 13. sıradan bu listeye ilk defa girmeyi başardı.
Motorsport.com Global editörleri, birçok motosiklet yarışı serisinden isimleri değerlendirerek senenin en iyi motosiklet yarışçılarını sıraladı.
MotoGP'den Marc Marquez'in şaşırtıcı olmayan bir şekilde lider olarak yer aldığı sıralamada, bu sene Dünya Superbike serisinde gösterdiği başarıyla dikkatleri üzerine çeken ve gelecek sene için Yamaha Dünya Superbike fabrika takımında yarışma anlaşması imzalayan Razgatlıoğlu da yer aldı.
Motorsport.com Global'in Toprak için yorumu şu şekilde oldu:
"Kawasaki'nin şirin çocuğu Razgatlıoğlu, 2018'de Kawasaki fabrika takımı destekli Puccetti takımı ile Superbike'ta yarışmaya başladı. Onun için asıl baskı 2019 sezonunda olacaktı ve Toprak'ın Kawasaki'ye kendisini kanıtlaması için iyi sonuçlar alması gerekiyordu."
"İlk 4 hafta sonunda Razgatlıoğlu pek bekleneni veremedi. Phillip Island ile Assen yarışları arasında Toprak, ilk 5 içerisinde yer alamadı."
"Ancak Imola'dan itibaren sonunda bekleneni vermeye başladı. Imola'daki üçüncülüğün ardından Toprak, Arjantin'deki sondan ikinci yarışa kadar her hafta sonu podyumda yer almayı başardı."
"Toprak, Imola'dan sonra her an kazanabilecek bir sürücü olma potasına girdi. Fransa'da 16. sıradan başladığı yarışta son turda Jonathan Rea'yı geçen Toprak ilk galibiyetini aldı."
"Geçen seneye kıyasla 164 puan daha fazla toplayan genç sürücü sezonu 5. sırada tamamladı."
"Ancak Toprak ve Kawasaki'nin arası, Japonya'daki 8 saat yarışında yaşananlardan dolayı bozuldu ve Kawasaki umut veren genç sürücüyü Yamaha'ya kaptırdı. Toprak Yamaha R1 ile aynı performansı göstermeye devam ederse, Kawasaki muhtemelen bu olay nedeniyle pişmanlık yaşayacaktır."
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Motorsport.com motosiklet yarışlarındaki ilk 20 sürücü
1. Marc Marquez, MotoGP
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyon
2. Fabio Quartararo, MotoGP
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Çaylak sezonu, 7 podyum, şampiyona beşincisi
3. Jonathan Rea, Superbike
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyon
4. Andrea Dovizioso, MotoGP
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyona ikincisi
5. Maverick Vinales, MotoGP
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyona üçüncüsü, 2 galibiyet
6. Pol Espargaro, MotoGP
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyona 11.'si, KTM'yi kullanabilen tek isim
7. Alex Rins, MotoGP
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyona 4.'sü, 2 galibiyet
8. Alvaro Bautista, Superbike
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyona ikincisi
9. Brad Binder, Moto2
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyona ikincisi
10. Scott Redding, Britanya Superbike
Fotoğraf: WSBK WSBK
Şampiyon
11. Alex Marquez, Moto2
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyon
12. Jack Miller, MotoGP
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyona sekizincisi, 5 podyum
13. Toprak Razgatlioglu, Superbike
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyona beşincisi, 2 galibiyet
14. Lorenzo Dalla Porta, Moto3
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyon
15. Peter Hickman, Yol Yarışları
Fotoğraf: Dave Kneen
Isle of Man TT galibi
16. Cal Crutchlow, MotoGP
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
3 podyum
17. Joan Mir, MotoGP
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Çaylak, şampiyona 17.si
18. Augusto Fernandez, Moto2
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyona beşincisi
19. Miguel Oliveira, MotoGP
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
KTM'nin en iyi ikinci sürücüsü
20. Jorge Navarro, Moto2
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Şampiyona 4.sü
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP , World SUPERBIKE , Moto2 , Moto3
|Editör
|Abdullah Çelik
Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada
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