Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı
Andrea Migno, Valencia'da gerçekleştirilecek 2019 sezonunun son Moto3 yarışı öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.
Temsilcimiz Can Öncü, Valencia'daki son sıralama turlarında 14. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak ilk bölümde elendi.
Son bölümde pole pozisyonu için mücadele eden 17 sürücü vardı.
Başlangıçta Tony Arbolino liderdi, ancak Andre Migno 1:39.032 gibi harika bir tur çıkararak liderliğe oturmayı başardı.
Son saniyelerde dereceler hızla gelişirken, Migno 1:39'un da altına inmeyi başardı 1:38.683'lük turuyla pole pozisyonunu kazandı.
Mugen Race KTM sürücüsünü 0.2 saniye geriden Marcos Ramirez takip ederken, Jaume Masia üçüncü, Aron Canet dördüncü ve Sergio Garcia beşinci oldu.
Filip Salac'ın altıncı olduğu seansta Lorenzo dalla Porta yedinci, Tatsuki Suzuki sekizinci ve Darryn Binder dokuzuncu oldu.
İlk onu Romano Fenati tamamladı.
Temsilcimiz Can ise yarışa 27. sıradan başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Zaman
|Fark
|1
|Andrea Migno
|KTM
|1'38.683
|2
|Marcos Ramírez
|Honda
|1'38.957
|0.274
|3
|Jaume Masia
|KTM
|1'39.107
|0.424
|4
|Aron Canet
|KTM
|1'39.140
|0.457
|5
|Sergio Garcia Dols
|Honda
|1'39.141
|0.458
|6
|Filip Salač
|KTM
|1'39.156
|0.473
|7
|Lorenzo Porta
|Honda
|1'39.280
|0.597
|8
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|1'39.284
|0.601
|9
|Darryn Binder
|KTM
|1'39.341
|0.658
|10
|Romano Fenati
|Honda
|1'39.368
|0.685
|11
|Carlos Tatay
|KTM
|1'39.448
|0.765
|12
|Tony Arbolino
|Honda
|1'39.603
|0.920
|13
|John McPhee
|Honda
|1'39.706
|1.023
|14
|Niccolò Antonelli
|Honda
|1'39.708
|1.025
|15
|Alonso Lopez
|Honda
|1'39.748
|1.065
|16
|Raul Fernandez
|KTM
|1'39.988
|1.305
|17
|Xavier Artigas
|Honda
|1'40.238
|1.555
|18
|Riccardo Rossi
|Honda
|1'39.958
|1.275
|19
|Jeremy Alcoba
|Honda
|1'39.965
|1.282
|20
|Albert Arenas
|KTM
|1'40.003
|1.320
|21
|Kaito Toba
|Honda
|1'40.130
|1.447
|22
|Makar Yurchenko
|KTM
|1'40.241
|1.558
|23
|Ayumu Sasaki
|Honda
|1'40.284
|1.601
|24
|Stefano Nepa
|KTM
|1'40.285
|1.602
|25
|Ai Ogura
|Honda
|1'40.578
|1.895
|26
|Dennis Foggia
|KTM
|1'40.590
|1.907
|27
|Can Öncü
|KTM
|1'40.610
|1.927
|28
|Celestino Vietti Ramus
|KTM
|1'40.689
|2.006
|29
|Jakub Kornfeil
|KTM
|1'40.773
|2.090
|30
|Tom Booth-Amos
|KTM
|1'40.953
|2.270
|31
|Kazuki Masaki
|KTM
|1'41.318
|2.635
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto3
|Etkinlik
|Valencia
|Editör
|Kemal Şengül
Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı
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