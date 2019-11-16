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Moto3 / Valencia / Sıralama turları raporu

Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı

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Moto3 Valencia: Pole Migno'nun, Can kaza yaptı
Ekleyen:
, Editör
16 Kas 2019 13:18

Andrea Migno, Valencia'da gerçekleştirilecek 2019 sezonunun son Moto3 yarışı öncesinde pole pozisyonunun sahibi oldu.

Temsilcimiz Can Öncü, Valencia'daki son sıralama turlarında 14. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaparak ilk bölümde elendi.

Son bölümde pole pozisyonu için mücadele eden 17 sürücü vardı.

Başlangıçta Tony Arbolino liderdi, ancak Andre Migno 1:39.032 gibi harika bir tur çıkararak liderliğe oturmayı başardı.

Son saniyelerde dereceler hızla gelişirken, Migno 1:39'un da altına inmeyi başardı 1:38.683'lük turuyla pole pozisyonunu kazandı.

Mugen Race KTM sürücüsünü 0.2 saniye geriden Marcos Ramirez takip ederken, Jaume Masia üçüncü, Aron Canet dördüncü ve Sergio Garcia beşinci oldu.

Filip Salac'ın altıncı olduğu seansta Lorenzo dalla Porta yedinci, Tatsuki Suzuki sekizinci ve Darryn Binder dokuzuncu oldu.

İlk onu Romano Fenati tamamladı.

Temsilcimiz Can ise yarışa 27. sıradan başlayacak.

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 Italy Andrea Migno KTM 1'38.683  
2 Spain Marcos Ramírez Honda 1'38.957 0.274
3 Spain Jaume Masia KTM 1'39.107 0.424
4 Spain Aron Canet KTM 1'39.140 0.457
5 Spain Sergio Garcia Dols Honda 1'39.141 0.458
6 Czech Republic Filip Salač KTM 1'39.156 0.473
7 Italy Lorenzo Porta Honda 1'39.280 0.597
8 Japan Tatsuki Suzuki Honda 1'39.284 0.601
9 South Africa Darryn Binder KTM 1'39.341 0.658
10 Italy Romano Fenati Honda 1'39.368 0.685
11 Carlos Tatay KTM 1'39.448 0.765
12 Italy Tony Arbolino Honda 1'39.603 0.920
13 United Kingdom John McPhee Honda 1'39.706 1.023
14 Italy Niccolò Antonelli Honda 1'39.708 1.025
15 Spain Alonso Lopez Honda 1'39.748 1.065
16 Spain Raul Fernandez KTM 1'39.988 1.305
17 Xavier Artigas Honda 1'40.238 1.555
18 Italy Riccardo Rossi Honda 1'39.958 1.275
19 Spain Jeremy Alcoba Honda 1'39.965 1.282
20 Spain Albert Arenas KTM 1'40.003 1.320
21 Japan Kaito Toba Honda 1'40.130 1.447
22 Kazakhstan Makar Yurchenko KTM 1'40.241 1.558
23 Japan Ayumu Sasaki Honda 1'40.284 1.601
24 Italy Stefano Nepa KTM 1'40.285 1.602
25 Japan Ai Ogura Honda 1'40.578 1.895
26 Italy Dennis Foggia KTM 1'40.590 1.907
27 Turkey Can Öncü KTM 1'40.610 1.927
28 Italy Celestino Vietti Ramus KTM 1'40.689 2.006
29 Czech Republic Jakub Kornfeil KTM 1'40.773 2.090
30 United Kingdom Tom Booth-Amos KTM 1'40.953 2.270
31 Japan Kazuki Masaki KTM 1'41.318 2.635
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Valencia
Editör Kemal Şengül

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Valencia

Valencia

15 Kas - 17 Kas

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