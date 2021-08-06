Moto3 Spielberg: İkinci antrenman seansında Binder, McPhee'nin önünde lider

Seansın büyük bir kısmında Sterilgarda Max Racing sürücüsü Romano Fenati zaman tablolarının tepesinde yer alırken, onu Binder takip etti. Ancak bitime 10 dakika kala yağmur yağmaya başladı ve sıralamalar oldukça değişti.

Önce Garcia, Fenati’den liderliği aldı ve ardından ise Petronas sürücüleri Binder ve McPhee sırasıyla ilk ikiye yerleşti. Takım arkadaşlarının arasında sadece 0.04 saniye fark vardı.

Böylece Fenati dördüncülüğe düştü ve 0.131 saniye gerisinde Dennis Foggia, seansı beşinci olarak tamamladı. Ayumu Sasaki’nin ise en hızlı turu silinmesiyle Rivacold Snipers sürücüsü Andrea Migno en iyi derecesini yaptı ve altıncılığı aldı.

İlk 10’u Niccolo Antonelli (Avintia VR46), Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo), Filip Salac (Car Xpert Pruestel) ve Izan Guevara (Santander Consumer Bank GasGas Aspar) tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise seansı Leopard Racing'den Artigas Xavier'in 0.707 saniye arkasında 16. sırada noktaladı.

Seans sonucu: