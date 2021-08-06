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Moto3 / Spielberg Antrenman raporu

Moto3 Spielberg: İkinci antrenman seansında Binder, McPhee'nin önünde lider

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Moto3’ün Avusturya ayağında ikinci antrenman seansını Petronas Sprinta Racing sürücüsü Darryn Binder, takım arkadaşı John McPhee’nin sadece 0.04 saniye önünde ilk sırada tamamladı.

Moto3 Spielberg: İkinci antrenman seansında Binder, McPhee'nin önünde lider

Seansın büyük bir kısmında Sterilgarda Max Racing sürücüsü Romano Fenati zaman tablolarının tepesinde yer alırken, onu Binder takip etti. Ancak bitime 10 dakika kala yağmur yağmaya başladı ve sıralamalar oldukça değişti. 

Önce Garcia, Fenati’den liderliği aldı ve ardından ise Petronas sürücüleri Binder ve McPhee sırasıyla ilk ikiye yerleşti. Takım arkadaşlarının arasında sadece 0.04 saniye fark vardı.

Böylece Fenati dördüncülüğe düştü ve 0.131 saniye gerisinde Dennis Foggia, seansı beşinci olarak tamamladı. Ayumu Sasaki’nin ise en hızlı turu silinmesiyle Rivacold Snipers sürücüsü Andrea Migno en iyi derecesini yaptı ve altıncılığı aldı.

İlk 10’u Niccolo Antonelli (Avintia VR46),  Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo), Filip Salac (Car Xpert Pruestel) ve Izan Guevara (Santander Consumer Bank GasGas Aspar) tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise seansı Leopard Racing'den Artigas Xavier'in 0.707 saniye arkasında 16. sırada noktaladı.

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 South Africa Darryn Binder 16 1'36.809     160.869
2 United Kingdom John McPhee 14 1'36.849 0.040 0.040 160.802
3 Spain Sergio Garcia Dols 16 1'36.866 0.057 0.017 160.774
4 Italy Romano Fenati 18 1'36.934 0.125 0.068 160.661
5 Italy Dennis Foggia 19 1'36.940 0.131 0.006 160.651
6 Italy Andrea Migno 19 1'37.078 0.269 0.138 160.423
7 Italy Niccolò Antonelli 14 1'37.111 0.302 0.033 160.369
8 Spain Jaume Masia 18 1'37.135 0.326 0.024 160.329
9 Czech Republic Filip Salač 15 1'37.144 0.335 0.009 160.314
10 Spain Izan Guevara 18 1'37.186 0.377 0.042 160.245
11 Spain Pedro Acosta 17 1'37.220 0.411 0.034 160.189
12 Mexico Adrian Fernandez 18 1'37.318 0.509 0.098 160.027
13 Japan Ayumu Sasaki 15 1'36.975 0.166   160.593
14 Spain Carlos Tatay 20 1'37.407 0.598 0.432 159.881
15 Spain Xavier Artigas 18 1'37.482 0.673 0.075 159.758
16 Turkey Deniz Öncü 15 1'37.516 0.707 0.034 159.703
17 Italy Riccardo Rossi 17 1'37.521 0.712 0.005 159.694
18 Italy Stefano Nepa 17 1'37.557 0.748 0.036 159.635
19 Japan Kaito Toba 16 1'37.583 0.774 0.026 159.593
20 Argentina Gabriel Rodrigo 15 1'37.653 0.844 0.070 159.478
21 David Salvador 17 1'37.663 0.854 0.010 159.462
22 Spain Jeremy Alcoba 16 1'37.785 0.976 0.122 159.263
23 Japan Tatsuki Suzuki 13 1'37.787 0.978 0.002 159.260
24 France Lorenzo Fellon 13 1'37.913 1.104 0.126 159.055
25 Japan Yuki Kunii 19 1'38.012 1.203 0.099 158.894
26 Japan Ryusei Yamanaka 13 1'38.191 1.382 0.179 158.605
27 Indonesia Andi Gilang 21 1'38.323 1.514 0.132 158.392
28 Austria Maximilian Kofler 16 1'38.200 1.391   158.590
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