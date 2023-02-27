Bottas fikrini değiştirmedi: "FIA'nın kısıtlaması hâlâ gereksiz"

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FIA, Uluslararası Sportif Kodunu 2023 sezonu öncesinde güncelledi ve şu eklemeleri yaptı: "Uluslararası yarışlar için FIA tarafından veya kendi yetki alanlarındaki ulusal yarışlar için ilgili ASN tarafından önceden yazılı olarak onay alınmadığı müddetçe, siyasi, dini ve kişisel ifadelerin ve yorumların yapılması ve sergilenmesi FIA'nın tüzüğünde desteklediği genel tarafsızlık ilkesine aykırıdır."

Bu kısıtlama, F1 padoğunda oldukça ses getirdi. Red Bull takım patronu Christian Horner, bunun sonucunun insanları “robotlara” çevirmek olduğunu söylerken McLaren pilotu Lando Norris, sürücülere “okuldaymış gibi” davranıldığını ifade etti.

Cuma günü, FIA güncellenmiş sportif kodda neye izin verilip verilmediğine dair bir açıklama yaptı.

Pilotlar; kişisel, siyasi veya dini konularda sosyal medyada, seçili röportajlarda ve basın toplantıları sırasında doğrudan sorulara yanıt verirken yorum yapabilecekler.

Ancak pilotların geçit töreninin bir parçası olarak, milli marşlar sırasında, podyumda ve yarış sonrası bekleme odasında bir duruş göstermeleri yasak olacak.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda Bottas, kendisi dahil olmak üzere griddeki pilotların Uluslarası Sportif Kod'daki değişiklikleri "gereksiz” bulduklarını söyledi.

Alfa Romeo pilotu Bahreyn'deki sezon öncesi testlerinin ilk günündeki basın toplantısında şunları söyledi: "Açıklamayı gördüm."

"Elbette, en azından açıklığa kavuşturulan şeyler var ama yine de bunun biraz gereksiz olduğunu düşünüyorum ve sanırım bunu söylerken tüm sürücüler adına konuşuyorum."

"Henüz bir [Grand Prix Sürücüleri Derneği] toplantımız olmadı ama umarım yakında [bunu] tartışırız."

Alpine pilotu Esteban Ocon, FIA'nın açıklamasına detaylı bakmaya henüz zamanı olmadığını söylese de "ne olursa olsun benim için önemli olan konularda konuşmaya devam edeceğim." dedi.

Esteban Ocon, Alpine 1 / 1 Fotoğraf: Alpine

Aynı şekilde, Mercedes takım patronu Toto Wolff, Lewis Hamilton'ın herhangi bir kısıtlamadan bağımsız olarak aktivistliğini sürdüreceğini düşünüyor.

Haas pilotu Kevin Magnussen ise Formula 1 ile nereye seyahat ederse etsin ifade özgürlüğünü korumak istediğini dile getirdi.

Danimarkalı pilot, "Bu, pilotlar olarak üzerinde konuşmamız ve düşünmemiz gereken bir şey."

"Ben ifade özgürlüğüne sahip olan bir yerden geliyorum."

"Bundan hoşlanıyorum ve [ifade özgürlüğünün] değerli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden, gittiğim her yerde bunu görmek isterim."

"Ancak dünya her zaman böyle işlemiyor." dedi.