Horner: “2025 sonrasında Honda ile devam etmek bizim için karmaşık olurdu”

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6 motor üreticisi 2026’da Formula 1 gridinde yer almak için imza attı. Bu 6 üreticiden biri Honda olsa da Red Bull, 2025’in sonundan itibaren artık Ford ile çalışacağını duyurdu.

Yine de Red Bull - Honda geride kalan ilk üç yarışta üç zafer aldı ve birlikte güçlü şekilde çalışmaya devam etmiş oldu.

Horner, Honda ile kontratları bitene kadar aynı disiplinle çalışmaya devam edeceklerini söylerken 2025 sonrasında Japon üretici ile devam etmemelerinin nedeninin lojistik problemler olduğunu dile getirdi.

Horner, “Honda ile harika bir ilişkimiz var ve onlarla büyük başarılar elde ettik. Ancak bu ilişki 2025’in sonunda bitecek. Hem Honda hem de biz takım olarak anlaşmamızın sonuna kadar hali hazırda kazandığımız başarılara yenilerini eklemek için elimizden geleni yapacağız.”

“Bu birlikteliği 2025’in sonrasında da devam ettirmeyi değerlendirdik ama bunun lojistik açıdan çok karmaşık hale geleceğini fark ettik.”

“Tabii ki Honda’ya gelecekte başarılar diliyoruz. Red Bull Powertrains, 2026 programı ve Ford ile olan ilişkimize de odaklanıyor ama şu anki kurallarla Honda ile bir kontratımız ve yakın bir ilişkimiz var. Birlikte 2025’in sonuna kadar homologe edilmiş motorlardan en iyi performansı çıkarmak istiyoruz.” dedi.

Ayrıca Horner, Honda’nın motor anlaşmasını imzalamış olmasına rağmen 2026’da gridde yer alma zorunluluklarının olmadığını da vurguladı.

Red Bull takım patronu, “Motor anlaşmasını imzalayan üreticilerden hepsinin 2026’da gridde olacağı kesin değil.” ifadelerini kullandı.

Horner, Milton Keynes merkezli takımın motor üretici departmanı Red Bull Powertrains’in de tam gaz çalışmaya devam ettiğini ve Ford ile olan ortaklığın bu süreci hızlandıracağını belirtti.

Horner, “Red Bull Powertrains hızlı bir şekilde gelişiyor ve2026 için agresif bir program hazırladık. Önümüzde büyük bir zorluk var ama Ford gibi bir ortak ile daha hızlı yol alabiliriz.” yorumlarında bulundu.

Red Bull Ford Powertrains logo 1 / 1 Fotoğraf: Red Bull Racing