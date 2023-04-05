Önceki / Glock: "Sezonun hayal kırıklığı Ferrari"
Formula 1 Haberler

Horner: “2025 sonrasında Honda ile devam etmek bizim için karmaşık olurdu”

Red Bull takım patronu Christian Horner, Honda ile kontratları bittikten sonra çalışmaya devam etmeyi değerlendirdiklerini ancak bunun “lojistik açıdan karmaşa yaratacağı” için olumsuz sonuçlandığını söyledi.

Selin Elif Köse
Ekleyen:
Horner: “2025 sonrasında Honda ile devam etmek bizim için karmaşık olurdu”
Haberi dinle

6 motor üreticisi 2026’da Formula 1 gridinde yer almak için imza attı. Bu 6 üreticiden biri Honda olsa da Red Bull, 2025’in sonundan itibaren artık Ford ile çalışacağını duyurdu. 

Yine de Red Bull - Honda geride kalan ilk üç yarışta üç zafer aldı ve birlikte güçlü şekilde çalışmaya devam etmiş oldu.

Horner, Honda ile kontratları bitene kadar aynı disiplinle çalışmaya devam edeceklerini söylerken 2025 sonrasında Japon üretici ile devam etmemelerinin nedeninin lojistik problemler olduğunu dile getirdi.

Horner, “Honda ile harika bir ilişkimiz var ve onlarla büyük başarılar elde ettik. Ancak bu ilişki 2025’in sonunda bitecek. Hem Honda hem de biz takım olarak anlaşmamızın sonuna kadar hali hazırda kazandığımız başarılara yenilerini eklemek için elimizden geleni yapacağız.”

“Bu birlikteliği 2025’in sonrasında da devam ettirmeyi değerlendirdik ama bunun lojistik açıdan çok karmaşık hale geleceğini fark ettik.”

“Tabii ki Honda’ya gelecekte başarılar diliyoruz. Red Bull Powertrains, 2026 programı ve Ford ile olan ilişkimize de odaklanıyor ama şu anki kurallarla Honda ile bir kontratımız ve yakın bir ilişkimiz var. Birlikte 2025’in sonuna kadar homologe edilmiş motorlardan en iyi performansı çıkarmak istiyoruz.” dedi.

Ayrıca Horner, Honda’nın motor anlaşmasını imzalamış olmasına rağmen 2026’da gridde yer alma zorunluluklarının olmadığını da vurguladı.

Red Bull takım patronu, “Motor anlaşmasını imzalayan üreticilerden hepsinin 2026’da gridde olacağı kesin değil.” ifadelerini kullandı.

Horner, Milton Keynes merkezli takımın motor üretici departmanı Red Bull Powertrains’in de tam gaz çalışmaya devam ettiğini ve Ford ile olan ortaklığın bu süreci hızlandıracağını belirtti.

Horner, “Red Bull Powertrains hızlı bir şekilde gelişiyor ve2026 için agresif bir program hazırladık. Önümüzde büyük bir zorluk var ama Ford gibi bir ortak ile daha hızlı yol alabiliriz.” yorumlarında bulundu.

Red Bull Ford Powertrains logo
Red Bull Ford Powertrains logo
1/1

Fotoğraf: Red Bull Racing

paylaşım
yorumlar

Glock: "Sezonun hayal kırıklığı Ferrari"
Selin Elif Köse Daha fazlası
Selin Elif Köse
Bottas fikrini değiştirmedi: "FIA'nın kısıtlaması hâlâ gereksiz"

Bottas fikrini değiştirmedi: "FIA'nın kısıtlaması hâlâ gereksiz"

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Bottas fikrini değiştirmedi: "FIA'nın kısıtlaması hâlâ gereksiz" Bottas fikrini değiştirmedi: "FIA'nın kısıtlaması hâlâ gereksiz"

Jordan: “Hamilton, bu sezon sekizinci şampiyonluğunu kazanabilir”

Jordan: “Hamilton, bu sezon sekizinci şampiyonluğunu kazanabilir”

Formula 1
Bahreyn Kış testi

Jordan: “Hamilton, bu sezon sekizinci şampiyonluğunu kazanabilir” Jordan: “Hamilton, bu sezon sekizinci şampiyonluğunu kazanabilir”

Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor

Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor

Formula 1

Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor Panthera, F1'e giriş planı üzerinde çalışıyor

Son Haberler

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi" Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri" Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz" Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

F1 Formula 1
Avustralya GP

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.