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Moto3 / Spielberg Antrenman raporu

Moto3 Spielberg: İlk antrenman seansında Garcia lider

Ekleyen:
, Şef Editör

2021 MotoGP Şampiyonası'nda verilen yaz arası, bu hafta sonu Avusturya'da gerçekleştirilecek yarışlar ile sona ermiş oldu. Bu kapsamda pistteki ilk aktivite Moto3'ün ilk antrenman seansı oldu.

Moto3 Spielberg: İlk antrenman seansında Garcia lider

Spielberg'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Sergio Garcia 1:37.143'lük derecesiyle en hızlı isim oldu.

20 derece hava sıcaklığının olduğu ve güneş altında gerçekleşen seans, beklendiği üzere çok yakın geçti. İlk 17 sürücü, seansı lider ile 1 sn içerisinde tamamladılar.

John McPhee seansı ikinci sırada tamamlarken onu şampiyona lideri Pedro Acosta, Ayumu Sasaki ve Romano Fenati takip ettiler.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk seansta ancak 20. sırada yer alabildi.

Niccolo Antonelli, seansta kaza yapan tek isim olurken Le Mans yarışında geçirdiği kazada sakatlanan Maximilian Kofler mücadeleye geri döndü ve 27. sırada yer aldı.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Sergio Garcia Dols 20 1'37.143     160.316
2 Spain Pedro Acosta 18 1'37.193 0.050 0.050 160.233
3 United Kingdom John McPhee 17 1'37.189 0.046   160.240
4 Japan Ayumu Sasaki 18 1'37.214 0.071 0.025 160.199
5 Italy Romano Fenati 18 1'37.298 0.155 0.084 160.060
6 South Africa Darryn Binder 17 1'37.319 0.176 0.021 160.026
7 Italy Niccolò Antonelli 16 1'37.347 0.204 0.028 159.980
8 Spain Jaume Masia 17 1'37.377 0.234 0.030 159.930
9 Italy Andrea Migno 18 1'37.530 0.387 0.153 159.680
10 Argentina Gabriel Rodrigo 18 1'37.532 0.389 0.002 159.676
11 Italy Dennis Foggia 20 1'37.533 0.390 0.001 159.675
12 Japan Tatsuki Suzuki 21 1'37.768 0.625 0.235 159.291
13 Mexico Adrian Fernandez 20 1'37.787 0.644 0.019 159.260
14 Spain Xavier Artigas 20 1'37.815 0.672 0.028 159.214
15 Spain Izan Guevara 19 1'38.054 0.911 0.239 158.826
16 Italy Riccardo Rossi 19 1'38.097 0.954 0.043 158.757
17 Italy Stefano Nepa 19 1'38.153 1.010 0.056 158.666
18 David Salvador 19 1'38.218 1.075 0.065 158.561
19 Turkey Deniz Öncü 20 1'38.221 1.078 0.003 158.556
20 France Lorenzo Fellon 17 1'38.323 1.180 0.102 158.392
21 Japan Yuki Kunii 20 1'38.394 1.251 0.071 158.277
22 Spain Carlos Tatay 20 1'38.438 1.295 0.044 158.207
23 Czech Republic Filip Salač 19 1'38.438 1.295 0.000 158.207
24 Indonesia Andi Gilang 22 1'38.563 1.420 0.125 158.006
25 Japan Ryusei Yamanaka 16 1'38.795 1.652 0.232 157.635
26 Spain Jeremy Alcoba 18 1'38.027 0.884   158.870
27 Austria Maximilian Kofler 16 1'38.846 1.703 0.819 157.554
28 Japan Kaito Toba 16 1'38.500 1.357   158.107
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