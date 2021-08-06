Moto3 / Spielberg Antrenman raporu
Moto3 Spielberg: İlk antrenman seansında Garcia lider
Ekleyen: Abdullah Çelik , Şef Editör
2021 MotoGP Şampiyonası'nda verilen yaz arası, bu hafta sonu Avusturya'da gerçekleştirilecek yarışlar ile sona ermiş oldu. Bu kapsamda pistteki ilk aktivite Moto3'ün ilk antrenman seansı oldu.
Spielberg'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Sergio Garcia 1:37.143'lük derecesiyle en hızlı isim oldu.
20 derece hava sıcaklığının olduğu ve güneş altında gerçekleşen seans, beklendiği üzere çok yakın geçti. İlk 17 sürücü, seansı lider ile 1 sn içerisinde tamamladılar.
John McPhee seansı ikinci sırada tamamlarken onu şampiyona lideri Pedro Acosta, Ayumu Sasaki ve Romano Fenati takip ettiler.
Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk seansta ancak 20. sırada yer alabildi.
Niccolo Antonelli, seansta kaza yapan tek isim olurken Le Mans yarışında geçirdiği kazada sakatlanan Maximilian Kofler mücadeleye geri döndü ve 27. sırada yer aldı.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Sergio Garcia Dols
|20
|1'37.143
|160.316
|2
|Pedro Acosta
|18
|1'37.193
|0.050
|0.050
|160.233
|3
|John McPhee
|17
|1'37.189
|0.046
|160.240
|4
|Ayumu Sasaki
|18
|1'37.214
|0.071
|0.025
|160.199
|5
|Romano Fenati
|18
|1'37.298
|0.155
|0.084
|160.060
|6
|Darryn Binder
|17
|1'37.319
|0.176
|0.021
|160.026
|7
|Niccolò Antonelli
|16
|1'37.347
|0.204
|0.028
|159.980
|8
|Jaume Masia
|17
|1'37.377
|0.234
|0.030
|159.930
|9
|Andrea Migno
|18
|1'37.530
|0.387
|0.153
|159.680
|10
|Gabriel Rodrigo
|18
|1'37.532
|0.389
|0.002
|159.676
|11
|Dennis Foggia
|20
|1'37.533
|0.390
|0.001
|159.675
|12
|Tatsuki Suzuki
|21
|1'37.768
|0.625
|0.235
|159.291
|13
|Adrian Fernandez
|20
|1'37.787
|0.644
|0.019
|159.260
|14
|Xavier Artigas
|20
|1'37.815
|0.672
|0.028
|159.214
|15
|Izan Guevara
|19
|1'38.054
|0.911
|0.239
|158.826
|16
|Riccardo Rossi
|19
|1'38.097
|0.954
|0.043
|158.757
|17
|Stefano Nepa
|19
|1'38.153
|1.010
|0.056
|158.666
|18
|David Salvador
|19
|1'38.218
|1.075
|0.065
|158.561
|19
|Deniz Öncü
|20
|1'38.221
|1.078
|0.003
|158.556
|20
|Lorenzo Fellon
|17
|1'38.323
|1.180
|0.102
|158.392
|21
|Yuki Kunii
|20
|1'38.394
|1.251
|0.071
|158.277
|22
|Carlos Tatay
|20
|1'38.438
|1.295
|0.044
|158.207
|23
|Filip Salač
|19
|1'38.438
|1.295
|0.000
|158.207
|24
|Andi Gilang
|22
|1'38.563
|1.420
|0.125
|158.006
|25
|Ryusei Yamanaka
|16
|1'38.795
|1.652
|0.232
|157.635
|26
|Jeremy Alcoba
|18
|1'38.027
|0.884
|158.870
|27
|Maximilian Kofler
|16
|1'38.846
|1.703
|0.819
|157.554
|28
|Kaito Toba
|16
|1'38.500
|1.357
|158.107
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Moto3 Spielberg: İlk antrenman seansında Garcia lider
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