Moto3 Spielberg: İlk antrenman seansında Garcia lider

Spielberg'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Sergio Garcia 1:37.143'lük derecesiyle en hızlı isim oldu.

20 derece hava sıcaklığının olduğu ve güneş altında gerçekleşen seans, beklendiği üzere çok yakın geçti. İlk 17 sürücü, seansı lider ile 1 sn içerisinde tamamladılar.

John McPhee seansı ikinci sırada tamamlarken onu şampiyona lideri Pedro Acosta, Ayumu Sasaki ve Romano Fenati takip ettiler.

Temsilcimiz Deniz Öncü, ilk seansta ancak 20. sırada yer alabildi.

Niccolo Antonelli, seansta kaza yapan tek isim olurken Le Mans yarışında geçirdiği kazada sakatlanan Maximilian Kofler mücadeleye geri döndü ve 27. sırada yer aldı.