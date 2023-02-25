Jordan: “Hamilton, bu sezon sekizinci şampiyonluğunu kazanabilir”

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Hamilton'ın 2021 sezonunun son turunda Verstappen'e geçilmesiyle 4 sene sonra ilk kez Mercedes, Pilotlar Şampiyonasını zirvede bitiremedi.

Mercedes, 2022'de ise Hamilton'a şampiyonluk için mücadele edebilecek bir araç veremedi. Bunun yanında İngiliz pilot, yeni takım arkadaşı George Russell'a da yenildi.

Hamilton, 16 yıllık Formula 1 kariyerinde sadece üç kez şampiyonayı ikinci bitirdi. 2022 de ise ilk kez bir sezonu galibiyet kazanamadan tamamladı.

Ancak Jordan, bu yıl Hamilton'ın eskine formuna geri döneceğine ve Russell'ın üzerinde otorite kuracağına inanıyor.

OLBG'ye verdiği demeçte eski F1 takım patronu, ”O, yedi kez dünya şampiyonu. Önümüzdeki sezon bu şampiyonluk sayısını sekiz yapmak için iyi bir şansa sahip olduğuna inanıyorum."

"Bunu söylememin ve George Russell'ı yenebileceğini düşünmemin sebebi, geçen yıl bu zamanlarda Lewis'in çok kötü bir halde olmasıydı.” dedi.

"2021 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi'de olanlar, sezon ortasında olmuş olsaydı muhtemelen bu olayı bir şekilde atlatırdı ancak sekizinci şampiyonlukla arasındaki son yarışta bunların yaşanması Lewis'in mentalitesini ciddi şekilde etkiledi ve bu yüzden, sezonun başında zihni olması gerektiği kadar berrak değildi."

"Lewis'in pek iyi durumda olmaması açısından geçen sezonun ilk yüzde 20 ya da 30'luk bölümünü saymazdım. Şimdi ise en iyi haline geri dönecek."

"Bence George Russell'ın 2022 [pilotlar] şampiyonasında toplam puan bakımından [Hamilton'ı] yenmesi ona bir darbe olacak."

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, George Russell, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"En son ne zaman bir takım arkadaşının onu yendiği konusunda çok zeki bir pilot olan ve Lewis'in hatalarından en iyi şekilde faydalanan Nico Rosberg dışında birini hatırlayamıyorum. İnsanlar, [Nico'nun] bunu başarabileceğine inanmıyorlardı ama o, başardı."

"Bu sene uğruna mücadele edilecek çok şey var ama yine de Lewis'in çok güçlü olacağını düşünüyorum.” dedi.

Elbette, Hamilton'ın güçlü bir performans gösterip göstermeyeceği Mercedes'in kendisine verdiği araç tarafından belirlenecek. Takım, W14'ün “garip” bir yere basma gücü kaybına uğramasıyla sezon öncesi testlerinin ikinci gününde yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Mercedes'in bu sezon şampiyonluk kazanabilecek bir araç çıkarması durumunda takım patronu Toto Wolff'un Hamilton ve Russell'ın arasındaki rekabeti yönetmekte zorlanacağı yönünde söylentiler ortaya çıktı.

Bir pilot 8. dünya şampiyonluğunu kovalarken diğer Mercedes pilotu ise ilk şampiyonluğu için savaşacak.

Jordan, 2016'da Hamilton-Rosberg rekabetini idare edebilen Wolff'un bu yeni rekabeti de kontrol altında tutabileceğini düşünüyor.

Jordan, "Toto Wolff, Hamilton ve Rosberg'in rekabetine benzer şekilde Hamilton ve Russell'ı da idare edebilir."

"Toto çok sakin, bu konuları anlıyor. Ayrıca, uzun zamandır Mercedes'te çalışıyor. Biri F1 takımı yönetirken asla deneyim satın alamaz."

"Rosberg ve George’a gelirsek, Rosberg çok zekiydi. Her küçük hatadan psikolojik ve sportif yönden faydalanırdı. Kesinlikle çok güçlü bir oyun ortaya koydu." yorumlarında bulundu.

Nico Rosberg 1 / 1