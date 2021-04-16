Moto3 Portekiz: Cuma antrenmanlarında Deniz ve Rodrigo lider

Cuma sabahı gerçekleştirilen antrenman seansında yağmurlu havanın oluşturduğu ıslak bölümler, genç sürücüleri zorladı. Perşembe günü boyunca yağan şiddetli sağanak, Cuma sabahı antrenmanlarında sürücülere zor anlar yaşattı. Algarve Uluslararası pistinin çeşitli yerlerindeki ıslak bölümler sürücülerin dengesini bozdu. Seansın sonunda, Red Bull KTM Tech3 sürücüsü Deniz Öncü, geçen seneki 1. antrenman zamanı yaklaşık sekiz saniye geliştirerek bu sene 1:56.978'lik zamanı ile seansın en hızlısı oldu. Rivacold Snipers Team sürücüsü Filip Salac ve Petronas Sprinta Racing sürücüsü John McPhee ilk üçü tamamlayan isimler oldu. Pistin ıslak bölümlerinin kuruması epey zaman alınca seans boyu sürücülerin performansları da etkilenmiş oldu. Honda Team Asia sürücüsü Andi Izdihar ve Petronas Sprinta Racing sürücüsü Darryn Binder ilk beşi tamamlayan isimler oldu. Bu ikiliyi sadece 0.698 saniyenin ayırdığını da belirtelim.

1. antrenman sonucu:

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Öğleden sonra gerçekleştirilen 2. antrenman seansına ise seansın sonlarına doğru bastıran yağmur damga vurdu. Indonesian Racing Gresini ekibinin Arjantinli sürücüsü Gabriel Rodrigo 1:49.538'lik zamanıyla, Rivacold Snipers Team sürücüsü Andrea Migno'nun 0.476 saniye önünde yer alarak seansın lideri oldu. Üçüncülük ise Red Bull KTM Ajo sürücüsü Jaume Masia'nın oldu.

Öğleden sonra iyileşen pist koşulları sürücülere sabah seansındaki zamanlarını geliştirme imkanı sundu. Sabah seansında piste çıkmayan Masia, takım arkadaşı Pedro Acosta'nın 2. seansta erkenden piste çıkmasının ardından ilk başta gerilerde kalsa da sonrasında piste çıkarak iyi bir performans sergiledi.

Petronas Sprinta Racing sürücüsü John McPhee, seansın başlarında 4. virajda kaza yaptı ancak durumu iyi.

McPhee ve Indonesian Racing Gresini Moto3 sürücüsü Jeremy Alcoba'nın sırasıyla 5 ve 10'ar saniyelik ceza aldıklarını ve ayrıca Pazar günkü yarışa pit yolundan başlayacaklarını hatırlatalım. Seansın bitimine 17 dakika kala, kara bulutların pistin üzerinde yoğunlaşmasıyla kırmızı beyaz yağmur bayrakları sallandı. Atıştırmaya başlayan yağmur ilk birkaç dakika sürücüleri pek etkilemedi.

Sonuç olarak Gabriel Rodrigo, 1:49.538'lik zaman turuyla, 1:50'nin altına inen tek isim olarak seansı ilk sırada tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, bu seansı 1.169 saniye geride 12. en iyi isim olarak tamamladı.

2. antrenman sonucu:

Gabriel Rodrigo, Team Gresini Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images