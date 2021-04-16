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Moto3 / Antrenman raporu

Moto3 Portekiz: Cuma antrenmanlarında Deniz ve Rodrigo lider

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Cuma günkü ilk antrenman seansında temsilcimiz Deniz Öncü ilk sırada yer alırken, ikinci seansta Gabriel Rodrigo ilk sırada yer aldı.

Moto3 Portekiz: Cuma antrenmanlarında Deniz ve Rodrigo lider

Cuma sabahı gerçekleştirilen antrenman seansında yağmurlu havanın oluşturduğu ıslak bölümler, genç sürücüleri zorladı.

 Perşembe günü boyunca yağan şiddetli sağanak, Cuma sabahı antrenmanlarında sürücülere zor anlar yaşattı. Algarve Uluslararası pistinin çeşitli yerlerindeki ıslak bölümler sürücülerin dengesini bozdu. Seansın sonunda, Red Bull KTM Tech3 sürücüsü Deniz Öncü, geçen seneki 1. antrenman zamanı yaklaşık sekiz saniye geliştirerek bu sene 1:56.978'lik zamanı ile seansın en hızlısı oldu. Rivacold Snipers Team sürücüsü Filip Salac ve Petronas Sprinta Racing sürücüsü John McPhee ilk üçü tamamlayan isimler oldu.

Pistin ıslak bölümlerinin kuruması epey zaman alınca seans boyu sürücülerin performansları da etkilenmiş oldu. Honda Team Asia sürücüsü Andi Izdihar ve Petronas Sprinta Racing sürücüsü Darryn Binder ilk beşi tamamlayan isimler oldu. Bu ikiliyi sadece 0.698 saniyenin ayırdığını da belirtelim.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Turkey Deniz Öncü KTM 13 1'56.978  
2 Czech Republic Filip Salač Honda 9 1'57.025 0.047
3 United Kingdom John McPhee Honda 7 1'57.440 0.462
4 Indonesia Andi Gilang Honda 8 1'57.579 0.601
5 South Africa Darryn Binder Honda 8 1'57.676 0.698
6 Italy Romano Fenati Husqvarna 10 1'58.282 1.304
7 Italy Andrea Migno Honda 7 1'58.450 1.472
8 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 7 1'58.477 1.499
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'58.629 1.651
10 Japan Yuki Kunii Honda 8 1'58.737 1.759
11 Spain Izan Guevara GASGAS 7 1'58.945 1.967
12 Italy Dennis Foggia Honda 7 1'59.034 2.056
13 Spain Xavier Artigas Honda 11 1'59.071 2.093
14 Switzerland Jason Dupasquier KTM 13 1'59.190 2.212
15 Spain Pedro Acosta KTM 4 1'59.369 2.391
16 Italy Niccolò Antonelli KTM 6 1'59.562 2.584
17 Spain Carlos Tatay KTM 6 2'00.251 3.273
18 Japan Kaito Toba KTM 5 2'01.049 4.071
19 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 7 2'01.229 4.251
20 Austria Maximilian Kofler KTM 5 2'02.233 5.255
21 Italy Riccardo Rossi KTM 8 2'02.493 5.515
22 Japan Ayumu Sasaki KTM 5 2'02.642 5.664
  Italy Stefano Nepa KTM 8 2'06.432 9.454
  Japan Ryusei Yamanaka KTM 8 2'07.024 10.046
  France Lorenzo Fellon Honda 3 2'07.360 10.382
  Argentina Gabriel Rodrigo Honda 0    
  Spain Jaume Masia KTM 0    
  Spain Jeremy Alcoba Honda 0    
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Öğleden sonra gerçekleştirilen 2. antrenman seansına ise seansın sonlarına doğru bastıran yağmur damga vurdu. Indonesian Racing Gresini ekibinin Arjantinli sürücüsü Gabriel Rodrigo 1:49.538'lik zamanıyla, Rivacold Snipers Team sürücüsü Andrea Migno'nun 0.476 saniye önünde yer alarak seansın lideri oldu. Üçüncülük ise Red Bull KTM Ajo sürücüsü Jaume Masia'nın oldu.

Öğleden sonra iyileşen pist koşulları sürücülere sabah seansındaki zamanlarını geliştirme imkanı sundu. Sabah seansında piste çıkmayan Masia, takım arkadaşı Pedro Acosta'nın 2. seansta erkenden piste çıkmasının ardından ilk başta gerilerde kalsa da sonrasında piste çıkarak iyi bir performans sergiledi.

Petronas Sprinta Racing sürücüsü John McPhee, seansın başlarında 4. virajda kaza yaptı ancak durumu iyi.

McPhee ve Indonesian Racing Gresini Moto3 sürücüsü Jeremy Alcoba'nın sırasıyla 5 ve 10'ar saniyelik ceza aldıklarını ve ayrıca Pazar günkü yarışa pit yolundan başlayacaklarını hatırlatalım. Seansın bitimine 17 dakika kala, kara bulutların pistin üzerinde yoğunlaşmasıyla kırmızı beyaz yağmur bayrakları sallandı. Atıştırmaya başlayan yağmur ilk birkaç dakika sürücüleri pek etkilemedi.

Sonuç olarak Gabriel Rodrigo, 1:49.538'lik zaman turuyla, 1:50'nin altına inen tek isim olarak seansı ilk sırada tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, bu seansı 1.169 saniye geride 12. en iyi isim olarak tamamladı.

2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 11 1'49.538  
2 Italy Andrea Migno Honda 13 1'50.014 0.476
3 Spain Jaume Masia KTM 10 1'50.042 0.504
4 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 13 1'50.161 0.623
5 Italy Romano Fenati Husqvarna 12 1'50.270 0.732
6 Spain Pedro Acosta KTM 11 1'50.309 0.771
7 Japan Tatsuki Suzuki Honda 10 1'50.423 0.885
8 Switzerland Jason Dupasquier KTM 11 1'50.510 0.972
9 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'50.616 1.078
10 Italy Niccolò Antonelli KTM 9 1'50.641 1.103
11 South Africa Darryn Binder Honda 9 1'50.691 1.153
12 Turkey Deniz Öncü KTM 12 1'50.707 1.169
13 Spain Izan Guevara GASGAS 10 1'50.775 1.237
14 United Kingdom John McPhee Honda 8 1'50.859 1.321
15 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 1'50.888 1.350
16 Czech Republic Filip Salač Honda 11 1'50.960 1.422
17 Indonesia Andi Gilang Honda 11 1'50.996 1.458
18 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 8 1'51.126 1.588
19 Spain Xavier Artigas Honda 12 1'51.144 1.606
20 Japan Kaito Toba KTM 11 1'51.272 1.734
21 Italy Riccardo Rossi KTM 10 1'51.507 1.969
22 Spain Carlos Tatay KTM 10 1'51.523 1.985
23 Japan Yuki Kunii Honda 11 1'51.669 2.131
24 Italy Stefano Nepa KTM 11 1'51.744 2.206
25 Japan Ryusei Yamanaka KTM 8 1'51.930 2.392
26 Austria Maximilian Kofler KTM 11 1'52.063 2.525
27 Japan Ayumu Sasaki KTM 11 1'52.172 2.634
28 France Lorenzo Fellon Honda 10 1'52.294 2.756
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Gabriel Rodrigo, Team Gresini

Gabriel Rodrigo, Team Gresini

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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