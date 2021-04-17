Moto3 Portimao 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 12. oldu

Portimao'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansı bu sabah yapıldı ve pist şartları, düne kıyasla çok daha iyiydi.

Seansın ilk dakikalarında dünün hızlı ismi Gabriel Rodrigo'nun üstünlüğü vardı. Sonrasında Tatsuki Suzuki 1:49.012 yapıp liderliği almayı başarsa da, 1:48.882 yapan Rodrigo yerini geri aldı.

Seans ilerledikçe zamanlar gelişmeye devam etti ve Andrea Migno, en hızlı dereceyi 1:48.214'e kadar indirdi.

Kalan sürede bu dereceyi geçebilen bir isim çıkmayınca, Migno seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Sürücülerin hepsi dünden daha iyi turlar atarken, Rodrigo 1:48.266'lık turuyla ikinci ve Jaume Masia 1:48.321'lik turuyla üçüncü oldu.

Doha GP'yi etkileyici bir performansla kazanan Pedro Acosta 1:48.334 yapıp sadece 0.1 saniye geride dördüncü olurken, Darryn Binder beşinci, Jeremy Alcona altıncı ve Dennis Foggia yedinci oldu.

İlk onu Niccolo Antonelli, Suzuki ve Sergio Garcia tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, dünkü güçlü performansını bugüne de taşıdı ve 1:48.828'lik turuyla 0.6 saniye geride 12. olarak, sıralama turlarının son bölümüne kalma hakkı kazandı.

Not: Izan Guevara'nın tur zamanı silindi, bu yüzden temsilcimiz Deniz Öncü seans sonucu tablosunda 13. sırada görülmektedir.

Seans sonucu: