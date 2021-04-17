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Önceki / Moto3 Portekiz: Cuma antrenmanlarında Deniz ve Rodrigo lider
Moto3 / Antrenman raporu

Moto3 Portimao 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 12. oldu

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, Editör

Andrea Migno, Portimao'da gerçekleştirilen 3. MotoGP antrenman seansını zirvede tamamlayan isim olmayı başardı.

Moto3 Portimao 3. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 12. oldu

Portimao'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışı öncesinde üçüncü antrenman seansı bu sabah yapıldı ve pist şartları, düne kıyasla çok daha iyiydi.

Seansın ilk dakikalarında dünün hızlı ismi Gabriel Rodrigo'nun üstünlüğü vardı. Sonrasında Tatsuki Suzuki 1:49.012 yapıp liderliği almayı başarsa da, 1:48.882 yapan Rodrigo yerini geri aldı.

Seans ilerledikçe zamanlar gelişmeye devam etti ve Andrea Migno, en hızlı dereceyi 1:48.214'e kadar indirdi.

Kalan sürede bu dereceyi geçebilen bir isim çıkmayınca, Migno seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu.

Sürücülerin hepsi dünden daha iyi turlar atarken, Rodrigo 1:48.266'lık turuyla ikinci ve Jaume Masia 1:48.321'lik turuyla üçüncü oldu.

Doha GP'yi etkileyici bir performansla kazanan Pedro Acosta 1:48.334 yapıp sadece 0.1 saniye geride dördüncü olurken, Darryn Binder beşinci, Jeremy Alcona altıncı ve Dennis Foggia yedinci oldu.

İlk onu Niccolo Antonelli, Suzuki ve Sergio Garcia tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, dünkü güçlü performansını bugüne de taşıdı ve 1:48.828'lik turuyla 0.6 saniye geride 12. olarak, sıralama turlarının son bölümüne kalma hakkı kazandı.

Not:  Izan Guevara'nın tur zamanı silindi, bu yüzden temsilcimiz Deniz Öncü seans sonucu tablosunda 13. sırada görülmektedir.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Andrea Migno Honda 15 1'48.214  
2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 14 1'48.266 0.052
3 Spain Jaume Masia KTM 16 1'48.321 0.107
4 Spain Pedro Acosta KTM 16 1'48.334 0.120
5 South Africa Darryn Binder Honda 14 1'48.365 0.151
6 Spain Jeremy Alcoba Honda 15 1'48.414 0.200
7 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'48.501 0.287
8 Italy Niccolò Antonelli KTM 16 1'48.506 0.292
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 11 1'48.558 0.344
10 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 1'48.651 0.437
11 Spain Xavier Artigas Honda 17 1'48.680 0.466
12 Spain Izan Guevara GASGAS 15 1'48.746 0.532
13 Turkey Deniz Öncü KTM 16 1'48.828 0.614
14 United Kingdom John McPhee Honda 18 1'48.854 0.640
15 Spain Carlos Tatay KTM 17 1'48.869 0.655
16 Czech Republic Filip Salač Honda 14 1'48.926 0.712
17 Italy Romano Fenati Husqvarna 16 1'49.044 0.830
18 Japan Ayumu Sasaki KTM 16 1'49.110 0.896
19 Japan Kaito Toba KTM 15 1'49.153 0.939
20 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 17 1'49.277 1.063
21 Switzerland Jason Dupasquier KTM 15 1'49.344 1.130
22 Japan Yuki Kunii Honda 14 1'49.408 1.194
23 Italy Stefano Nepa KTM 15 1'49.449 1.235
24 Japan Ryusei Yamanaka KTM 15 1'49.460 1.246
25 Indonesia Andi Gilang Honda 14 1'49.539 1.325
26 Italy Riccardo Rossi KTM 13 1'49.744 1.530
27 Austria Maximilian Kofler KTM 15 1'49.989 1.775
28 France Lorenzo Fellon Honda 13 1'51.029 2.815
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Moto3 Portekiz: Cuma antrenmanlarında Deniz ve Rodrigo lider

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Moto3 Portekiz: Cuma antrenmanlarında Deniz ve Rodrigo lider
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Editör Kemal Şengül

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