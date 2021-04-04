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Moto3 / Doha / Yarış raporu

Moto3 Doha: Çaylak Acosta pit yolundan başladığı yarışı kazanarak tarihe geçti

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2021 Moto3 sezonunun ikinci yarışı olan Doha Grand Prix'sini Pedro Acosta kazandı ve pit yolundan başlayıp yarış kazanan ilk Moto3 sürücüsü oldu.

Moto3 Doha: Çaylak Acosta pit yolundan başladığı yarışı kazanarak tarihe geçti

Losail'de gerçekleştirilen Moto3 yarışı 18 tur üzerinden gerçekleştirildi ve temsilcimiz Deniz Öncü ve Pedro Acosta da dahil olmak üzere yedi sürücü yarışa pit yolundan başladı.

Startla birlikte liderliğe Gabriel Rodrigo çıkarken, Jaume Masia startta yavaş kalınca dördüncülüğe geriledi. İyi start alan isimlerden biri olan Darry Binder, birkaç viraj sonra Rodrigo'yu geçerek ilk sıraya oturmayı başardı.

Yarışın lideri hemen hemen her tur değişti ve yine Moto3 standartlarında yakın bir yarış vardı.

Bir noktada liderliğe Tatsuki Suzuki yükselirken, Jeremy Alcoba kendisini geçmeyi başardı.

Galibiyetin favorileri arasında olan Binder, ilk virajın ardından takım arkadaşı John McPhee ile temas yaşayıp dışarı açıldı ve yakın ön grupta bir anda kendisini 14. sırada buldu.

Son altı tura Kaito Toba ilk sırada girdi ancak ilk virajda yine çok sayıda sürücü yan yana gelirken, Andre Migno güzel bir atakla liderliğe yükselmeyi başardı, daha sonra liderlik tekrar Toba'ya geçti.

Bitime dört tur kala, liderlik için savaşan Jeremy Alcoba ile McPhee arasında, ilk virajda korkutucu bir kaza yaşandı. Bu kaza sonrası her iki pilot da yarış dışı kalırken, McPhee rakibinin üzerine yürüyerek kendine tekme attı. İkili arasında bir süre kavga yaşandı.

Bu olayın ardından Binder liderliğe yükselmişti ancak Masia, bitime üç tur kala liderliği 23 yaşındaki sürücüden almayı başardı. Ancak son iki dakikaya girilirken ilk virajda Rodrigo'dan güzel bir atak geldi ve liderliğe oturdu.

Son iki tura Rodrigo, Masia, Binder, Pedro Acosta ve Migno ilk beş sırada girdi.

Son tur yine oldukça heyecanlıydı. Losail pistinin yapısı gereği, ilk viraja lider girmek büyük önem taşıyordu ve son turun ilk virajını lider geçen ismin galibiyet için büyük bir avantaja sahip olacağı biliniyordu.

Yarışa pit yolundan başlayan Acosta, yarış boyunca inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirdi ve son turun ilk virajına lider şekilde girmeyi başardı.

Son turun tamamını üstün şekilde götüren Acosta, son virajda hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek unutulmaz bir zafer elde etti.

Geçen yıl Rookies Cup'ta şampiyon olan Acosta, hem kariyerinin ilk zaferini aldı hem de pit yolundan başlayıp zafere ulaşan ilk sürücü oldu.

Binder bir noktada 14. sıraya kadar gerilese de, damalı bayrağı ikinci sırada görüp önemli puanlar kazanırken, Niccolo Antonelli üçüncü olarak podyuma çıktı.

Andre Migno uzun savaşın ardından dördüncü, Toba beşinci, Izan Guevara altıncı ve Ayumu Sasaki yedinci oldu.

İlk onu Ryusei Yamanaka, Masia ve Adrian Fernandez tamamladı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, pit yolundan başladığı yarışı 18. sırada tamamladı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Seri Moto3
Etkinlik Doha
Editör Kemal Şengül

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