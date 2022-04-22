Moto3 Portekiz 2. antrenman: Mario Aji günü ilk sırada kapattı, Deniz 11. oldu

Bugün gerçekleştirilen iki antrenman seansında da yağmur etkisini gösterdi ve sürücüler zor bir günü geride bırakmış oldular. Cumartesi günü havanın daha iyi olması bekleniyor. Böyle bir durumda, 3. antrenman seansı, Q2'ye kalma mücadelesinde takımlar ve sürücüler için çok önemli bir hâl alacak.

Hava koşulları, sürücülerin Q2'ye kalma mücadelelerini nasıl etkileyecek göreceğiz.