Moto3 Portekiz 2. antrenman: Mario Aji günü ilk sırada kapattı, Deniz 11. oldu
Yağmurlu seansta en hızlı isim Mario Aji olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 11. sırayı aldı.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında koşullar çetrefiliydi ve 13 sürücü kaza yapmıştı. İkinci antrenman seansında da koşullar sürücüleri zorladı.
Günün en hızlı zamanı Mario Aji'den geldi. Endonezyalı sürücü, seansın son 10 dakikasına girildiğinde, 2:02.491 yaparak ilk sıraya yükseldi ve sonrasında bu zamanı geçebilen olmadı.
Diogo Moreira, 0.053 sn geride ikinci sırayı alırken, sabah seansında kaza yapan Riccardo Rossi üçüncü oldu. Carlos Tatay ise en hızlı 4. zamanı kaydetti. Tatay da sabah seansında kaza yapmıştı. İlk 4 sürücü, 0.1 sn içerisinde yer aldılar.
Sabah seansının en hızlı ismi Dani Holgado, bu seansta kaza yaptı ancak genel klasmanda hâlâ en hızlı 5. zamana sahip. İlk antrenmanı 15. sırada tamamlayan Deniz Öncü, daha iyi bir seansı arkasında bıraktı ve 11. oldu.
Bugün gerçekleştirilen iki antrenman seansında da yağmur etkisini gösterdi ve sürücüler zor bir günü geride bırakmış oldular. Cumartesi günü havanın daha iyi olması bekleniyor. Böyle bir durumda, 3. antrenman seansı, Q2'ye kalma mücadelesinde takımlar ve sürücüler için çok önemli bir hâl alacak.
Hava koşulları, sürücülerin Q2'ye kalma mücadelelerini nasıl etkileyecek göreceğiz.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Mario Suryo Aji
|12
|2'02.491
|137.662
|2
|Diogo Moreira
|11
|2'02.544
|0.053
|0.053
|137.602
|3
|Riccardo Rossi
|15
|2'02.566
|0.075
|0.022
|137.578
|4
|Carlos Tatay
|10
|2'02.589
|0.098
|0.023
|137.552
|5
|Ryusei Yamanaka
|11
|2'02.901
|0.410
|0.312
|137.203
|6
|Jaume Masia
|11
|2'03.156
|0.665
|0.255
|136.919
|7
|Scott Ogden
|13
|2'03.340
|0.849
|0.184
|136.714
|8
|Tatsuki Suzuki
|13
|2'03.394
|0.903
|0.054
|136.654
|9
|Ayumu Sasaki
|13
|2'03.456
|0.965
|0.062
|136.586
|10
|Sergio Garcia Dols
|11
|2'03.489
|0.998
|0.033
|136.549
|11
|Deniz Öncü
|15
|2'03.642
|1.151
|0.153
|136.380
|12
|Kaito Toba
|16
|2'04.294
|1.803
|0.652
|135.665
|13
|Stefano Nepa
|14
|2'04.447
|1.956
|0.153
|135.498
|14
|Ivan Ortola
|12
|2'04.550
|2.059
|0.103
|135.386
|15
|Syarifuddin Azman
|15
|2'04.604
|2.113
|0.054
|135.327
|16
|David Salvador
|12
|2'04.656
|2.165
|0.052
|135.271
|17
|Izan Guevara
|12
|2'04.700
|2.209
|0.044
|135.223
|18
|Daniel Holgado
|4
|2'04.801
|2.310
|0.101
|135.114
|19
|Joshua Whatley
|11
|2'05.192
|2.701
|0.391
|134.692
|20
|Dennis Foggia
|10
|2'05.288
|2.797
|0.096
|134.589
|21
|David Alonso
|5
|2'05.598
|3.107
|0.310
|134.256
|22
|Joel Kelso
|12
|2'05.669
|3.178
|0.071
|134.181
|23
|Gerard Riu
|12
|2'05.722
|3.231
|0.053
|134.124
|24
|Andrea Migno
|14
|2'06.234
|3.743
|0.512
|133.580
|25
|Taiyo Furusato
|9
|2'06.302
|3.811
|0.068
|133.508
|26
|Xavier Artigas
|7
|2'06.733
|4.242
|0.431
|133.054
|27
|Ana Carrasco
|14
|2'07.205
|4.714
|0.472
|132.560
|28
|Elia Bartolini
|13
|2'07.521
|5.030
|0.316
|132.232
|29
|Matteo Bertelle
|6
|30
|Lorenzo Fellon
|2
|Tüm sonuçları görüntüle