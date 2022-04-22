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Moto3 / Algarve Antrenman raporu

Moto3 Portekiz 2. antrenman: Mario Aji günü ilk sırada kapattı, Deniz 11. oldu

Yağmurlu seansta en hızlı isim Mario Aji olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 11. sırayı aldı.

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Moto3 Portekiz 2. antrenman: Mario Aji günü ilk sırada kapattı, Deniz 11. oldu
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Sabah saatlerinde gerçekleştirilen ilk antrenman seansında koşullar çetrefiliydi ve 13 sürücü kaza yapmıştı. İkinci antrenman seansında da koşullar sürücüleri zorladı. 

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Günün en hızlı zamanı Mario Aji'den geldi. Endonezyalı sürücü, seansın son 10 dakikasına girildiğinde, 2:02.491 yaparak ilk sıraya yükseldi ve sonrasında bu zamanı geçebilen olmadı. 

Diogo Moreira, 0.053 sn geride ikinci sırayı alırken, sabah seansında kaza yapan Riccardo Rossi üçüncü oldu. Carlos Tatay ise en hızlı 4. zamanı kaydetti. Tatay da sabah seansında kaza yapmıştı. İlk 4 sürücü, 0.1 sn içerisinde yer aldılar. 

Sabah seansının en hızlı ismi Dani Holgado, bu seansta kaza yaptı ancak genel klasmanda hâlâ en hızlı 5. zamana sahip. İlk antrenmanı 15. sırada tamamlayan Deniz Öncü, daha iyi bir seansı arkasında bıraktı ve 11. oldu. 

 

Bugün gerçekleştirilen iki antrenman seansında da yağmur etkisini gösterdi ve sürücüler zor bir günü geride bırakmış oldular. Cumartesi günü havanın daha iyi olması bekleniyor. Böyle bir durumda, 3. antrenman seansı, Q2'ye kalma mücadelesinde takımlar ve sürücüler için çok önemli bir hâl alacak. 

Hava koşulları, sürücülerin Q2'ye kalma mücadelelerini nasıl etkileyecek göreceğiz. 

Seans sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Indonesia Mario Suryo Aji 12 2'02.491     137.662
2 Brazil Diogo Moreira 11 2'02.544 0.053 0.053 137.602
3 Italy Riccardo Rossi 15 2'02.566 0.075 0.022 137.578
4 Spain Carlos Tatay 10 2'02.589 0.098 0.023 137.552
5 Japan Ryusei Yamanaka 11 2'02.901 0.410 0.312 137.203
6 Spain Jaume Masia 11 2'03.156 0.665 0.255 136.919
7 United Kingdom Scott Ogden 13 2'03.340 0.849 0.184 136.714
8 Japan Tatsuki Suzuki 13 2'03.394 0.903 0.054 136.654
9 Japan Ayumu Sasaki 13 2'03.456 0.965 0.062 136.586
10 Spain Sergio Garcia Dols 11 2'03.489 0.998 0.033 136.549
11 Turkey Deniz Öncü 15 2'03.642 1.151 0.153 136.380
12 Japan Kaito Toba 16 2'04.294 1.803 0.652 135.665
13 Italy Stefano Nepa 14 2'04.447 1.956 0.153 135.498
14 Ivan Ortola 12 2'04.550 2.059 0.103 135.386
15 Syarifuddin Azman 15 2'04.604 2.113 0.054 135.327
16 David Salvador 12 2'04.656 2.165 0.052 135.271
17 Spain Izan Guevara 12 2'04.700 2.209 0.044 135.223
18 Spain Daniel Holgado 4 2'04.801 2.310 0.101 135.114
19 United Kingdom Joshua Whatley 11 2'05.192 2.701 0.391 134.692
20 Italy Dennis Foggia 10 2'05.288 2.797 0.096 134.589
21 David Alonso 5 2'05.598 3.107 0.310 134.256
22 Australia Joel Kelso 12 2'05.669 3.178 0.071 134.181
23 Spain Gerard Riu 12 2'05.722 3.231 0.053 134.124
24 Italy Andrea Migno 14 2'06.234 3.743 0.512 133.580
25 Japan Taiyo Furusato 9 2'06.302 3.811 0.068 133.508
26 Spain Xavier Artigas 7 2'06.733 4.242 0.431 133.054
27 Spain Ana Carrasco 14 2'07.205 4.714 0.472 132.560
28 Italy Elia Bartolini 13 2'07.521 5.030 0.316 132.232
29 Italy Matteo Bertelle 6        
30 France Lorenzo Fellon 2        
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