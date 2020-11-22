Moto3 Portekiz: Fernandez rahat kazandı, Deniz 10. oldu, Arenas şampiyon!

Şampiyonluk için üç isim çekişme içerisindeydi: Albert Arenas, Ai Ogura ve Tony Arbolino.

İlk turun başlangıcından itibaren, Arbolino'ya göre ön sıralarda yarışa başlayan iki şampiyona adayı Arenas ve Ogura arasında büyük bir mücadele vardı. Ogura ve Arenas, Fernandez'in arkasında mücadele eden, aralarında Deniz'in de bulunduğu, orta grup içerisinde kaldılar.

Bu orta grupta çekişme sürerken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez yavaş yavaş arayı açmaya başladı. Orta grupta ise Deniz, podyum sırası için mücadele etti ancak lastiklerinin tükenmesinin ardından, orta gruptaki mücadeleler sebebiyle geriye düştü.

Leopard Racing'in iki pilotu Dennis Foggia ve Jaume Masia, aldıkları iki turluk uzun tur cezasına rağmen inanılmaz bir performans göstererek tüm grubu geride bırakmayı başardılar, ancak Masia yaşadığı highside nedeniyle yerde kaldı ve yarıştan çekildi. Masia'nın durumu iyi.

Arbolino ise Leopard pilotlarının yanında yükselen bir diğer isimdi. İtalyan pilot, şampiyonadaki rakibi de olan Arenas ile sıkı bir mücadeleye girdi ve İspanyol pilotu geride bırakmayı başardı.

Son tura gelinirken ise hâlâ şampiyon olan isim belirsizliğini koruyor olsaydı da Arenas avantaja sahipti. Arbolino, Ogura ve Arenas'ın bulunduğu orta grup yakın temaslar içerisinde son tura girdi.

Arenas, son turun başında ikinci pist ihlali uyarısını aldı ve ceza almanın yakınından geçti. Bu sırada hem Ogura hem de Arenas, tükenen lastikleri nedeniyle zorlanmaya başladılar ve Arenas, orta grubun son sırasına kadar geriledi.

Buna rağmen genel şampiyonadaki puan farkı, Arenas'ın şampiyonayı kazanmasına yardımcı oldu ve İspanyol pilot, Arbolino ve Ogura'nın dört puan önünde şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Yarışın galibi ise yarışa pole pozisyonundan başlayan, yarışın tamamını ilk sırada götüren Raul Fernandez oldu.