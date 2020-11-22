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Moto3 / Algarve / Yarış raporu

Moto3 Portekiz: Fernandez rahat kazandı, Deniz 10. oldu, Arenas şampiyon!

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Moto3 Portekiz: Fernandez rahat kazandı, Deniz 10. oldu, Arenas şampiyon!
Ekleyen:
, Editör

Moto3 Portekiz Grand Prix'sinde yarışı kazanan isim Red Bull KTM Ajo pilotu Raul Fernandez olurken milli pilotumuz Deniz Öncü yarışı yedinci sırada tamamladı, şampiyon ise Albert Arenas oldu.

Şampiyonluk için üç isim çekişme içerisindeydi: Albert Arenas, Ai Ogura ve Tony Arbolino.

İlk turun başlangıcından itibaren, Arbolino'ya göre ön sıralarda yarışa başlayan iki şampiyona adayı Arenas ve Ogura arasında büyük bir mücadele vardı. Ogura ve Arenas, Fernandez'in arkasında mücadele eden, aralarında Deniz'in de bulunduğu, orta grup içerisinde kaldılar.

Bu orta grupta çekişme sürerken, yarışa pole pozisyonundan başlayan Raul Fernandez yavaş yavaş arayı açmaya başladı. Orta grupta ise Deniz, podyum sırası için mücadele etti ancak lastiklerinin tükenmesinin ardından, orta gruptaki mücadeleler sebebiyle geriye düştü.

Leopard Racing'in iki pilotu Dennis Foggia ve Jaume Masia, aldıkları iki turluk uzun tur cezasına rağmen inanılmaz bir performans göstererek tüm grubu geride bırakmayı başardılar, ancak Masia yaşadığı highside nedeniyle yerde kaldı ve yarıştan çekildi. Masia'nın durumu iyi. 

 

Arbolino ise Leopard pilotlarının yanında yükselen bir diğer isimdi. İtalyan pilot, şampiyonadaki rakibi de olan Arenas ile sıkı bir mücadeleye girdi ve İspanyol pilotu geride bırakmayı başardı. 

Son tura gelinirken ise hâlâ şampiyon olan isim belirsizliğini koruyor olsaydı da Arenas avantaja sahipti. Arbolino, Ogura ve Arenas'ın bulunduğu orta grup yakın temaslar içerisinde son tura girdi. 

Arenas, son turun başında ikinci pist ihlali uyarısını aldı ve ceza almanın yakınından geçti. Bu sırada hem Ogura hem de Arenas, tükenen lastikleri nedeniyle zorlanmaya başladılar ve Arenas, orta grubun son sırasına kadar geriledi.

Buna rağmen genel şampiyonadaki puan farkı, Arenas'ın şampiyonayı kazanmasına yardımcı oldu ve İspanyol pilot, Arbolino ve Ogura'nın dört puan önünde şampiyonluğu kazanmayı başardı.

Yarışın galibi ise yarışa pole pozisyonundan başlayan, yarışın tamamını ilk sırada götüren Raul Fernandez oldu. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Raul Fernandez 21         25
2 Italy Dennis Foggia 21 5.810       20
3 Spain Jeremy Alcoba 21 5.866       16
4 Spain Sergio Garcia Dols 21 6.447       13
5 Italy Tony Arbolino 21 12.998       11
6 South Africa Darryn Binder 21 13.065       10
7 Italy Celestino Vietti Ramus 21 13.907       9
8 Japan Ai Ogura 21 13.929       8
9 United Kingdom John McPhee 21 13.945       7
10 Turkey Deniz Öncü 21 14.438       6
11 Italy Niccolò Antonelli 21 14.487       5
12 Spain Albert Arenas 21 14.708       4
13 Japan Ayumu Sasaki 21 19.285       3
14 Spain Carlos Tatay 21 23.195       2
15 Japan Kaito Toba 21 24.233       1
16 Belgium Barry Baltus 21 24.260        
17 Japan Ryusei Yamanaka 21 24.321        
18 Mexico Adrian Fernandez 21 24.425        
19 Italy Stefano Nepa 21 24.625        
20 Italy Romano Fenati 21 24.672        
21 Italy Andrea Migno 21 27.637        
22 Japan Yuki Kunii 21 34.490        
23 Switzerland Jason Dupasquier 21 34.884        
24 Italy Riccardo Rossi 21 35.003        
25 Austria Maximilian Kofler 21 35.092        
26 Italy Davide Pizzoli 21 35.216        
27 Argentina Gabriel Rodrigo 21 40.329        
28 Malaysia Khairul Pawi 21 46.973        
  Japan Tatsuki Suzuki 19          
  Spain Jaume Masia 17          
  Spain Alonso Lopez 14          
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Moto3 Portekiz: Raul Fernandez pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. sırada!

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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Algarve
Alt-etkinlik Yarış
Editör Efe Kahya

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