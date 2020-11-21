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Moto3 / Sıralama turları raporu

Moto3 Portekiz: Raul Fernandez pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. sırada!

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Moto3 Portekiz: Raul Fernandez pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. sırada!
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, Editör

Algarve Pisti'nde yapılan Portekiz GP hafta sonunda pole pozisyonunu alan isim Raul Fernandez olurken, milli sporcumuz Deniz Öncü ise direkt olarak ikinci sıralama seansına kaldı ve 11. sırada yer aldı.

Sezonun son yarışı öncesinde şampiyon hâlâ belirlenmemiş durumda. Şampiyonanın en büyük adayları an itibariyle Ai Ogura, Albert Arenas ve Tony Arbolino. 

İlk sıralama seansından ikinci sıralama seansına geçiş yapan isimler sırasıyla Darryn Binder, Tatsuki Suzuki, Ai Ogura ve Niccolo Antonelli olurken, ikinci seansa geçemeyen Arbolino seansı 13. sırada tamamladı ve yarın büyük bir iş yapması gerekecek. 

İkinci sıralama seansında tempoyu belirleyen ilk isim Jeremy Alcoba oldu. Seansın başında SKY Racing Team VR46 pilotu Andrea Migno ve Kömmerling Gresini pilotu Gabriel Rodrigo oldu, sürücülerin durumu ise iyi.

 

Sonrasında KTM Red Bull Ajo pilotu Raul Fernandez, attığı inanılmaz 1.48.051'lik tur ile beraber büyük bir farkla ilk sıraya yerleşti. Bu sırada aralarında Ogura'nın da bulunduğu, gridin yarısı zaman turu atmamıştı. 

Şampiyonluk adayı Arenas ise ilk turlarının ardından dördüncülüğe yükseldi ve pistte olan diğer sürücüler ile garaja döndü, bu sıraada ise Ogura ikinci seanstaki ilk zaman turunu atmak için piste çıktı. 

Fernandez ise ilk sırayı korudu ve 2020 sezonundaki altıncı pole pozisyonunu almayı başardı. Yılın çaylağı olan Jeremy Alcoba ise en iyi Moto3 sıralama pozisyonunu yakaladı ve ikinci oldu, Sasaki ise sezonun en iyi sonucu ile beraber üçüncü sıraya yerleşti. 

Gururumuz Deniz Öncü ise Portimao'da geçirdiği inanılmaz hafta sonunu devam ettirdi ve 1.48.925'lik turu ile 11. sırada yarınki yarışa başlayacak. 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Raul Fernandez 5 1'48.051     156.059
2 Spain Jeremy Alcoba 5 1'48.236 0.185 0.185 155.792
3 Japan Ayumu Sasaki 5 1'48.291 0.240 0.055 155.713
4 Japan Tatsuki Suzuki 5 1'48.342 0.291 0.051 155.640
5 Japan Ai Ogura 5 1'48.366 0.315 0.024 155.606
6 Spain Albert Arenas 5 1'48.478 0.427 0.112 155.445
7 Italy Niccolò Antonelli 5 1'48.529 0.478 0.051 155.372
8 Italy Dennis Foggia 5 1'48.893 0.842 0.364 154.852
9 Spain Jaume Masia 5 1'48.910 0.859 0.017 154.828
10 Argentina Gabriel Rodrigo 2 1'48.920 0.869 0.010 154.814
11 Turkey Deniz Öncü 4 1'48.925 0.874 0.005 154.807
12 Spain Sergio Garcia Dols 4 1'49.005 0.954 0.080 154.693
13 Belgium Barry Baltus 5 1'49.050 0.999 0.045 154.629
14 Italy Celestino Vietti Ramus 6 1'49.538 1.487 0.488 153.941
15 Japan Yuki Kunii 5 1'49.896 1.845 0.358 153.439
  Italy Andrea Migno 0        
  Japan Kaito Toba 0        
  South Africa Darryn Binder 0        
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Moto3, Portimao 3. antrenman: Masia en hızlısı, Deniz 5. oldu

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Moto3, Portimao 3. antrenman: Masia en hızlısı, Deniz 5. oldu
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Seri Moto3
Editör Efe Kahya

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