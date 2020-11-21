Moto3 Portekiz: Raul Fernandez pole pozisyonunu aldı, Deniz 11. sırada!

Sezonun son yarışı öncesinde şampiyon hâlâ belirlenmemiş durumda. Şampiyonanın en büyük adayları an itibariyle Ai Ogura, Albert Arenas ve Tony Arbolino.

İlk sıralama seansından ikinci sıralama seansına geçiş yapan isimler sırasıyla Darryn Binder, Tatsuki Suzuki, Ai Ogura ve Niccolo Antonelli olurken, ikinci seansa geçemeyen Arbolino seansı 13. sırada tamamladı ve yarın büyük bir iş yapması gerekecek.

İkinci sıralama seansında tempoyu belirleyen ilk isim Jeremy Alcoba oldu. Seansın başında SKY Racing Team VR46 pilotu Andrea Migno ve Kömmerling Gresini pilotu Gabriel Rodrigo oldu, sürücülerin durumu ise iyi.

Sonrasında KTM Red Bull Ajo pilotu Raul Fernandez, attığı inanılmaz 1.48.051'lik tur ile beraber büyük bir farkla ilk sıraya yerleşti. Bu sırada aralarında Ogura'nın da bulunduğu, gridin yarısı zaman turu atmamıştı.

Şampiyonluk adayı Arenas ise ilk turlarının ardından dördüncülüğe yükseldi ve pistte olan diğer sürücüler ile garaja döndü, bu sıraada ise Ogura ikinci seanstaki ilk zaman turunu atmak için piste çıktı.

Fernandez ise ilk sırayı korudu ve 2020 sezonundaki altıncı pole pozisyonunu almayı başardı. Yılın çaylağı olan Jeremy Alcoba ise en iyi Moto3 sıralama pozisyonunu yakaladı ve ikinci oldu, Sasaki ise sezonun en iyi sonucu ile beraber üçüncü sıraya yerleşti.

Gururumuz Deniz Öncü ise Portimao'da geçirdiği inanılmaz hafta sonunu devam ettirdi ve 1.48.925'lik turu ile 11. sırada yarınki yarışa başlayacak.