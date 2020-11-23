2021 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri açıklandı

Moto2 katılımcı listesinde bir kez daha ağırlıklı olarak Kalex motosikletleri yer aldı ve Alman üretici, seride yarışacak 30 motosikletten 22'sini tedarik edecek.

Speed ​​Up yine dört motosiklete sahipken, MV Agusta ve NTS ikişer motosiklete sahip olacak.

Enea Bastianini, Luca Marini ve Jorge Martin gelecek yıl MotoGP'ye adım atacak. Sam Lowes ise Augusto Fernandez ile birlikte Marc VDS ekibinde yer alacak.

Marco Bezzecchi, Aprilia'nın teklifine rağmen bir başka sezon daha VR46 takımında kalacak ve Celestino Vietti ile takım arkadaşı olacak.

Ayrıca Albert Arenas (Aspar), Raul Fernandez (Ajo), Tony Arbolino (Bozulmamış), Barry Baltus (RW), Ai Ogura (Honda Team Asia), Cameron Beaubier (American Racing) ve Yari Montella (Speed Up Racing) seriye katılacak.

2021 için takım değiştiren sürücüler arasında Remy Gardner (Ajo), Thomas Luthi (SAG) ve Joe Roberts (Italtrans) yer alıyor.

Moto2 katılımcı listesi: