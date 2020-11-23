2021 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri açıklandı
Bugün itibariyle 2021 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri resmen açıklandı.
Moto2 katılımcı listesinde bir kez daha ağırlıklı olarak Kalex motosikletleri yer aldı ve Alman üretici, seride yarışacak 30 motosikletten 22'sini tedarik edecek.
Speed Up yine dört motosiklete sahipken, MV Agusta ve NTS ikişer motosiklete sahip olacak.
Enea Bastianini, Luca Marini ve Jorge Martin gelecek yıl MotoGP'ye adım atacak. Sam Lowes ise Augusto Fernandez ile birlikte Marc VDS ekibinde yer alacak.
Marco Bezzecchi, Aprilia'nın teklifine rağmen bir başka sezon daha VR46 takımında kalacak ve Celestino Vietti ile takım arkadaşı olacak.
Ayrıca Albert Arenas (Aspar), Raul Fernandez (Ajo), Tony Arbolino (Bozulmamış), Barry Baltus (RW), Ai Ogura (Honda Team Asia), Cameron Beaubier (American Racing) ve Yari Montella (Speed Up Racing) seriye katılacak.
2021 için takım değiştiren sürücüler arasında Remy Gardner (Ajo), Thomas Luthi (SAG) ve Joe Roberts (Italtrans) yer alıyor.
Moto2 katılımcı listesi:
|Takım
|Motosiklet
|Sürücüler
|EG 0,0 Marc VDS
|
Kalex
|
Sam Lowes
Augusto Fernandez
|
Flexbox HP40 Pons
|
Kalex
|
Stefano Manzi
Hector Garzo
|Red Bull KTM Ajo
|
Kalex
|
Remy Gardner
Raul Fernandez
|Speed Up Racing
|
Speed Up
|
Jorge Navarro
Yari Montella
|Intact GP
|
Kalex
|
Tony Arbolino
Marcel Schrotter
|SAG Team
|
Kalex
|
Thomas Luthi
Kasma Daniel Kasmayudin
|Petronas Sprinta Racing
|
Kalex
|
Xavi Vierge
Jake Dixon
|Italtrans Racing Team
|
Kalex
|
Lorenzo Dalla Porta
Joe Roberts
|Sky Racing Team VR46
|
Kalex
|
Marco Bezzecchi
Celestino Vietti
|Aspar Team
|
Speed Up
|
Albert Arenas
Aron Canet
|American Racing
|
Kalex
|
Marcos Ramirez
Cameron Beaubier
|NTS RW Racing GP
|
NTS
|
Barry Baltus
Hafizh Syahrin
|Federal Oil Gresini Moto2
|
Kalex
|
Fabio di Giannantonio
Nicolo Bulega
|Idemitsu Honda Team Asia
|
Kalex
|
Somkiat Chantra
Ai Ogura
|MV Agusta Forward
|
MV Agusta
|
Lorenzo Baldassarri
Simone Corsi
Moto2 katılımcı listesi 2021 için sabit şekilde kalırken, Moto3 gridi VR46 ve Monlau ekiplerinin ayrılmasıyla mevcut 31 motosikletten 28 motosiklete inecek.
Kayıplar kısmen Avintia'nın ikinci bir motosiklet tedarik etmesiyle telafi edildi.
Honda şu anda 12 motosiklete sahipken kalan 16 motosikleti KTM tedarik edecek. Bunlardan dördü Husqvarna ve GasGas alt markaları altında mücadele edecek.
Temsilcimiz Deniz Öncü, tıpkı bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezon da Red Bull KTM Tech 3 ile mücadele edecek.
Moto3 katılımcı listesi
|Takım
|Motosiklet
|Sürücü
|Red Bull KTM Tech 3
|KTM
|
Ayumu Sasaki
Deniz Oncu
|Leopard Racing Team
|Honda
|
Dennis Foggia
Xavi Artigas
|Petronas Sprinta Racing
|Honda
|
Darryn Binder
John McPhee
|Red Bull KTM Ajo
|KTM
|
Pedro Acosta
Jaume Masia
|VNE Snipers Team
|Honda
|
Andrea Migno
Filip Salac
|BOE Skull Rider Mugen Race
|KTM
|
Stefano Nepa
Riccardo Rossi
|CIP Green Power
|KTM
|
Kaito Toba
Maximilian Kofler
|GasGas Aspar Team
|GasGas
|
Sergio Garcia
Izan Guevara
|Honda Team Asia
|Honda
|
Yuki Kunii
Andi Farid Idzihar
|Kömmerling Gresini Moto3
|Honda
|
Gabriel Rodrigo
Jeremy Alcoba
|Esponsorama Avintia
|KTM
|
Niccolo Antonelli
Carlos Tatay
|Redox PruestelGP
|KTM
|
Jason Dupasquier
Ryusei Yamanaka
|SIC58 Squadra Corse
|Honda
|
Tatsuki Suzuki
Lorenzo Fellon
|Sterilgarda Max Racing Team
|Husqvarna
|
Alonso Lopez
Romano Fenati
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Moto2 , Moto3
|Editör
|Jamie Klein