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Moto2 / Son dakika

2021 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri açıklandı

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2021 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri açıklandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Bugün itibariyle 2021 Moto2 ve Moto3 katılımcı listeleri resmen açıklandı.

Moto2 katılımcı listesinde bir kez daha ağırlıklı olarak Kalex motosikletleri yer aldı ve Alman üretici, seride yarışacak 30 motosikletten 22'sini tedarik edecek.

Speed ​​Up yine dört motosiklete sahipken, MV Agusta ve NTS ikişer motosiklete sahip olacak.

Enea Bastianini, Luca Marini ve Jorge Martin gelecek yıl MotoGP'ye adım atacak. Sam Lowes ise Augusto Fernandez ile birlikte Marc VDS ekibinde yer alacak.

Marco Bezzecchi, Aprilia'nın teklifine rağmen bir başka sezon daha VR46 takımında kalacak ve Celestino Vietti ile takım arkadaşı olacak.

Ayrıca Albert Arenas (Aspar), Raul Fernandez (Ajo), Tony Arbolino (Bozulmamış), Barry Baltus (RW), Ai Ogura (Honda Team Asia), Cameron Beaubier (American Racing) ve Yari Montella (Speed Up Racing) seriye katılacak.

2021 için takım değiştiren sürücüler arasında Remy Gardner (Ajo), Thomas Luthi (SAG) ve Joe Roberts (Italtrans) yer alıyor.

Moto2 katılımcı listesi:

Takım Motosiklet Sürücüler
EG 0,0 Marc VDS

Kalex

United Kingdom Sam Lowes

Spain Augusto Fernandez

Flexbox HP40 Pons

 

Kalex

Italy Stefano Manzi

Spain Hector Garzo
Red Bull KTM Ajo

Kalex

Australia Remy Gardner

Spain Raul Fernandez
Speed Up Racing

Speed Up

Spain Jorge Navarro

Italy Yari Montella
Intact GP

Kalex

Italy Tony Arbolino

Germany Marcel Schrotter
SAG Team

Kalex

Switzerland Thomas Luthi

Malaysia Kasma Daniel Kasmayudin
Petronas Sprinta Racing

Kalex

Spain Xavi Vierge

United Kingdom Jake Dixon
Italtrans Racing Team

Kalex

Italy Lorenzo Dalla Porta

United States Joe Roberts
Sky Racing Team VR46

Kalex

Italy Marco Bezzecchi

Italy Celestino Vietti
Aspar Team

Speed Up

Spain Albert Arenas

Spain Aron Canet
American Racing

Kalex

Spain Marcos Ramirez

United States Cameron Beaubier
NTS RW Racing GP

NTS

Belgium Barry Baltus

Malaysia Hafizh Syahrin 
Federal Oil Gresini Moto2

Kalex

Italy Fabio di Giannantonio

Italy Nicolo Bulega
Idemitsu Honda Team Asia

Kalex

Thailand Somkiat Chantra

Japan Ai Ogura
MV Agusta Forward

MV Agusta

Italy Lorenzo Baldassarri

Italy Simone Corsi

Moto2 katılımcı listesi 2021 için sabit şekilde kalırken, Moto3 gridi VR46 ve Monlau ekiplerinin ayrılmasıyla mevcut 31 motosikletten 28 motosiklete inecek.

Kayıplar kısmen Avintia'nın ikinci bir motosiklet tedarik etmesiyle telafi edildi.

Honda şu anda 12 motosiklete sahipken kalan 16 motosikleti KTM tedarik edecek. Bunlardan dördü Husqvarna ve GasGas alt markaları altında mücadele edecek.

Temsilcimiz Deniz Öncü, tıpkı bu sezon olduğu gibi önümüzdeki sezon da Red Bull KTM Tech 3 ile mücadele edecek.

Moto3 katılımcı listesi

Takım Motosiklet Sürücü
Red Bull KTM Tech 3 KTM

Japan Ayumu Sasaki

Turkey Deniz Oncu
Leopard Racing Team Honda

Italy Dennis Foggia

Spain Xavi Artigas
Petronas Sprinta Racing Honda

South Africa Darryn Binder

United Kingdom John McPhee
Red Bull KTM Ajo KTM

Spain Pedro Acosta

Spain Jaume Masia
VNE Snipers Team Honda

Italy Andrea Migno

Czech Republic Filip Salac
BOE Skull Rider Mugen Race KTM

Italy Stefano Nepa

Italy Riccardo Rossi
CIP Green Power KTM

Japan Kaito Toba

Austria Maximilian Kofler
GasGas Aspar Team GasGas

Spain Sergio Garcia

Spain Izan Guevara
Honda Team Asia Honda

Japan Yuki Kunii

Indonesia Andi Farid Idzihar
Kömmerling Gresini Moto3 Honda

Argentina Gabriel Rodrigo

Spain Jeremy Alcoba
Esponsorama Avintia KTM

Italy Niccolo Antonelli

Spain Carlos Tatay
Redox PruestelGP KTM

Switzerland Jason Dupasquier

Japan Ryusei Yamanaka
SIC58 Squadra Corse Honda

Japan Tatsuki Suzuki

France Lorenzo Fellon
Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna

Spain Alonso Lopez

Italy Romano Fenati
Portekiz Moto2: Gardner yarışı kazandı, Bastianini şampiyon!

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Seri Moto2 , Moto3
Editör Jamie Klein

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