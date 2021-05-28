Moto3 Mugello 2. antrenman: Binder lider, Deniz 7. sırada

Mugello pistinde gerçekleştirilen ikinci antrenman turlarını Petronas sürücüsü Binder 1:56.661 saniyelik turuyla ilk sırada tamamladı. Dennis Foggia, seansı Binder'in 0.196 saniye arkasında 2. sırada tamamlarken Binder'in takım arkadaşı John McPhee 3. oldu.

İtalyan sürücü Romano Fenati 4. olurken; Arjantinli pilot Gabriel Rodrigo ilk beşi tamamladı.

Gururumuz Deniz Öncü ise seansı liderin 0.664 saniye arkasında 7. sırada tamamladı. Milli sporcumuz, sabah gerçekleştirilen seansı ise 6. sırada tamamlamıştı.

İlk antrenman turlarını lider tamamlayan Andrea Migno, temposunu ikinci seansa taşıyamadı ve 9. sırada yer aldı. Migno yine de en hızlı VR46 sürücüsü olmayı başardı.

Seanstaki en önemli olay ise şampiyona lideri Pedro Acosta'nın kaza yapması oldu. İspanyol sürücü, seansın bitimine 15 dakika kala 15. viraj olan Bucine'de motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Acosta, bu kazanın ardından seansa geri dönemedi.

Le Mans'daki son yarışın galibi Sergio Garcia da oldukça sakin bir gün geçirdi. İspanyol pilot günü 17. sırada noktaladı.

Yarın gerçekleştirilecek 3. antrenman seansı TSİ 10.00'da, sıralama turları ise TSİ 13.35'te başlayacak.

Seans sonucu: