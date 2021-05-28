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Önceki / Moto3 Mugello 1. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 6. oldu
Moto3 / Mugello Antrenman raporu

Moto3 Mugello 2. antrenman: Binder lider, Deniz 7. sırada

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Tuscany'de yer alan Mugello pistinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Darryn Binder ilk sırada tamamlarken, milli sporcumuz Deniz Öncü 7. oldu

Moto3 Mugello 2. antrenman: Binder lider, Deniz 7. sırada

Mugello pistinde gerçekleştirilen ikinci antrenman turlarını Petronas sürücüsü Binder 1:56.661 saniyelik turuyla ilk sırada tamamladı. Dennis Foggia, seansı Binder'in 0.196 saniye arkasında 2. sırada tamamlarken Binder'in takım arkadaşı John McPhee 3. oldu.

İtalyan sürücü Romano Fenati 4. olurken; Arjantinli pilot Gabriel Rodrigo ilk beşi tamamladı.

Gururumuz Deniz Öncü ise seansı liderin 0.664 saniye arkasında 7. sırada tamamladı. Milli sporcumuz, sabah gerçekleştirilen seansı ise 6. sırada tamamlamıştı.

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İlk antrenman turlarını lider tamamlayan Andrea Migno, temposunu ikinci seansa taşıyamadı ve 9. sırada yer aldı. Migno yine de en hızlı VR46 sürücüsü olmayı başardı.

Seanstaki en önemli olay ise şampiyona lideri Pedro Acosta'nın kaza yapması oldu. İspanyol sürücü, seansın bitimine 15 dakika kala 15. viraj olan Bucine'de motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı.

Acosta, bu kazanın ardından seansa geri dönemedi.

 

Le Mans'daki son yarışın galibi  Sergio Garcia da oldukça sakin bir gün geçirdi. İspanyol pilot günü 17. sırada noktaladı.

Yarın gerçekleştirilecek 3. antrenman seansı TSİ 10.00'da, sıralama turları ise TSİ 13.35'te başlayacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 South Africa Darryn Binder 15 1'56.661     161.853
2 Italy Dennis Foggia 13 1'56.857 0.196 0.196 161.582
3 United Kingdom John McPhee 16 1'56.942 0.281 0.085 161.464
4 Italy Romano Fenati 15 1'57.170 0.509 0.228 161.150
5 Argentina Gabriel Rodrigo 15 1'57.256 0.595 0.086 161.032
6 Japan Tatsuki Suzuki 12 1'57.297 0.636 0.041 160.975
7 Turkey Deniz Öncü 16 1'57.325 0.664 0.028 160.937
8 Italy Niccolò Antonelli 16 1'57.380 0.719 0.055 160.862
9 Italy Andrea Migno 17 1'57.497 0.836 0.117 160.701
10 Spain Jaume Masia 16 1'57.543 0.882 0.046 160.639
11 Italy Riccardo Rossi 12 1'57.716 1.055 0.173 160.403
12 Spain Carlos Tatay 18 1'57.724 1.063 0.008 160.392
13 Italy Stefano Nepa 14 1'57.749 1.088 0.025 160.358
14 Switzerland Jason Dupasquier 15 1'57.807 1.146 0.058 160.279
15 Japan Ayumu Sasaki 13 1'57.824 1.163 0.017 160.255
16 Spain Pedro Acosta 9 1'57.918 1.257 0.094 160.128
17 Spain Sergio Garcia Dols 14 1'57.975 1.314 0.057 160.050
18 Czech Republic Filip Salač 12 1'58.016 1.355 0.041 159.995
19 Elia Bartolini 13 1'58.127 1.466 0.111 159.844
20 Spain Jeremy Alcoba 13 1'58.248 1.587 0.121 159.681
21 Spain Xavier Artigas 13 1'58.267 1.606 0.019 159.655
22 Japan Kaito Toba 13 1'58.300 1.639 0.033 159.611
23 Alberto Surra 16 1'58.326 1.665 0.026 159.576
24 Indonesia Andi Gilang 16 1'58.354 1.693 0.028 159.538
25 Spain Izan Guevara 14 1'58.840 2.179 0.486 158.885
26 Mexico Adrian Fernandez 16 1'58.877 2.216 0.037 158.836
27 Japan Ryusei Yamanaka 16 1'58.891 2.230 0.014 158.817
28 Austria Maximilian Kofler 13 1'59.080 2.419 0.189 158.565
29 France Lorenzo Fellon 11 1'59.286 2.625 0.206 158.291
30 Takuma Matsuyama 13 1'59.481 2.820 0.195 158.033
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Moto3 Mugello 1. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 6. oldu

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Moto3 Mugello 1. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 6. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Mugello
Alt-etkinlik FP2
Editör Can Çarpıcı

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