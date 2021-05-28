Moto3 Mugello 1. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 6. oldu
Honda sürücüsü Andrea Migno, Mugello'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.
Andrea Migno, Mugello'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında açık şekilde en hızlı isimdi. Honda sürücüsü, sabah bölümünde 1:57.724'lük bir tur zamanı yakaladı ve Husqvarna'dan Romano Fenati ve KTM'den Jaume Masia'nın önünde zirvede yer aldı.
18 derecede ve kuru zeminde gerçekleştirilen seansta 30 sürücünün tamamı erkenden piste çıkarak Mugello'ya alışmaya çalıştılar. Bazıları geçen yıl Mugello'da yarış yapılmadığı için pistte ilk kez sürüş yaptılar.
Le Mans'da köprücük kemiğini kıran Yuki Kunii'nin yerini Takuma Matsuyama aldı.
Seans içerisinde önemli bir olay yaşanmadı. Başlangıçta lider Gabriel Rodrigo'ydu. Son on dakikaya girilirken dereceler hızlanmaya başladı ve 1:59 barajının altına inildi. Migno son zaman denemesinde 1:58'in de altına indi ve 1:57.724 yaparak seansın lideri oldu.
Bu zaman turu, Romano Fenati'nin en hızlı derecesinden 0.495 saniye daha iyiydi.
Jaume Masia 0.663 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, Niccolo Antonelli ve Darryn Binder ilk beşi tamamladılar.
Temsilcimiz Deniz Öncü güçlü bir açılış seansı geçirdi ve 1:58.609'luk turuyla 0.885 saniye geride altıncı olmayı başardı. Deniz toplamda 17 tur da attı.
İlk onu tamamlayan isimler Dennis Foggia, John McPhee, Filip Salac ve Rodrigo oldu.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Andrea Migno
|Honda
|16
|1'57.724
|2
|Romano Fenati
|Husqvarna
|15
|1'58.219
|0.495
|3
|Jaume Masia
|KTM
|15
|1'58.387
|0.663
|4
|Niccolò Antonelli
|KTM
|15
|1'58.580
|0.856
|5
|Darryn Binder
|Honda
|15
|1'58.594
|0.870
|6
|Deniz Öncü
|KTM
|17
|1'58.609
|0.885
|7
|Dennis Foggia
|Honda
|15
|1'58.702
|0.978
|8
|John McPhee
|Honda
|13
|1'58.739
|1.015
|9
|Filip Salač
|Honda
|15
|1'58.811
|1.087
|10
|Gabriel Rodrigo
|Honda
|15
|1'58.844
|1.120
|11
|Stefano Nepa
|KTM
|11
|1'59.251
|1.527
|12
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|15
|1'59.259
|1.535
|13
|Jason Dupasquier
|KTM
|17
|1'59.332
|1.608
|14
|Pedro Acosta
|KTM
|14
|1'59.377
|1.653
|15
|Kaito Toba
|KTM
|14
|1'59.557
|1.833
|16
|Carlos Tatay
|KTM
|17
|1'59.731
|2.007
|17
|Riccardo Rossi
|KTM
|13
|1'59.823
|2.099
|18
|Elia Bartolini
|KTM
|15
|1'59.898
|2.174
|19
|Ayumu Sasaki
|KTM
|16
|2'00.074
|2.350
|20
|Andi Gilang
|Honda
|16
|2'00.098
|2.374
|21
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|15
|2'00.350
|2.626
|22
|Jeremy Alcoba
|Honda
|16
|2'00.437
|2.713
|23
|Izan Guevara
|GASGAS
|15
|2'00.515
|2.791
|24
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|15
|2'00.523
|2.799
|25
|Maximilian Kofler
|KTM
|17
|2'00.650
|2.926
|26
|Lorenzo Fellon
|Honda
|12
|2'00.796
|3.072
|27
|Alberto Surra
|KTM
|14
|2'01.147
|3.423
|28
|Adrian Fernandez
|Husqvarna
|16
|2'01.308
|3.584
|29
|Takuma Matsuyama
|Honda
|14
|2'01.446
|3.722
|30
|Xavier Artigas
|Honda
|8
|2'01.941
|4.217
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Bu Haber Hakkında
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|Alt-etkinlik
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|Snipers Team
|Editör
|Juliane Ziegengeist