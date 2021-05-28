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Moto3 / Mugello Antrenman raporu

Moto3 Mugello 1. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 6. oldu

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Honda sürücüsü Andrea Migno, Mugello'da gerçekleştirilen ilk Moto3 antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

Moto3 Mugello 1. antrenman: En hızlısı Migno, Deniz 6. oldu

Andrea Migno, Mugello'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında açık şekilde en hızlı isimdi. Honda sürücüsü, sabah bölümünde 1:57.724'lük bir tur zamanı yakaladı ve Husqvarna'dan Romano Fenati ve KTM'den Jaume Masia'nın önünde zirvede yer aldı.

18 derecede ve kuru zeminde gerçekleştirilen seansta 30 sürücünün tamamı erkenden piste çıkarak Mugello'ya alışmaya çalıştılar. Bazıları geçen yıl Mugello'da yarış yapılmadığı için pistte ilk kez sürüş yaptılar.

Le Mans'da köprücük kemiğini kıran Yuki Kunii'nin yerini Takuma Matsuyama aldı.

 

Seans içerisinde önemli bir olay yaşanmadı. Başlangıçta lider Gabriel Rodrigo'ydu. Son on dakikaya girilirken dereceler hızlanmaya başladı ve 1:59 barajının altına inildi. Migno son zaman denemesinde 1:58'in de altına indi ve 1:57.724 yaparak seansın lideri oldu.

Bu zaman turu, Romano Fenati'nin en hızlı derecesinden 0.495 saniye daha iyiydi.

Jaume Masia 0.663 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaparken, Niccolo Antonelli ve Darryn Binder ilk beşi tamamladılar.

Temsilcimiz Deniz Öncü güçlü bir açılış seansı geçirdi ve 1:58.609'luk turuyla 0.885 saniye geride altıncı olmayı başardı. Deniz toplamda 17 tur da attı.

İlk onu tamamlayan isimler Dennis Foggia, John McPhee, Filip Salac ve Rodrigo oldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Andrea Migno Honda 16 1'57.724  
2 Italy Romano Fenati Husqvarna 15 1'58.219 0.495
3 Spain Jaume Masia KTM 15 1'58.387 0.663
4 Italy Niccolò Antonelli KTM 15 1'58.580 0.856
5 South Africa Darryn Binder Honda 15 1'58.594 0.870
6 Turkey Deniz Öncü KTM 17 1'58.609 0.885
7 Italy Dennis Foggia Honda 15 1'58.702 0.978
8 United Kingdom John McPhee Honda 13 1'58.739 1.015
9 Czech Republic Filip Salač Honda 15 1'58.811 1.087
10 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 15 1'58.844 1.120
11 Italy Stefano Nepa KTM 11 1'59.251 1.527
12 Japan Tatsuki Suzuki Honda 15 1'59.259 1.535
13 Switzerland Jason Dupasquier KTM 17 1'59.332 1.608
14 Spain Pedro Acosta KTM 14 1'59.377 1.653
15 Japan Kaito Toba KTM 14 1'59.557 1.833
16 Spain Carlos Tatay KTM 17 1'59.731 2.007
17 Italy Riccardo Rossi KTM 13 1'59.823 2.099
18 Elia Bartolini KTM 15 1'59.898 2.174
19 Japan Ayumu Sasaki KTM 16 2'00.074 2.350
20 Indonesia Andi Gilang Honda 16 2'00.098 2.374
21 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 15 2'00.350 2.626
22 Spain Jeremy Alcoba Honda 16 2'00.437 2.713
23 Spain Izan Guevara GASGAS 15 2'00.515 2.791
24 Japan Ryusei Yamanaka KTM 15 2'00.523 2.799
25 Austria Maximilian Kofler KTM 17 2'00.650 2.926
26 France Lorenzo Fellon Honda 12 2'00.796 3.072
27 Alberto Surra KTM 14 2'01.147 3.423
28 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 16 2'01.308 3.584
29 Takuma Matsuyama Honda 14 2'01.446 3.722
30 Spain Xavier Artigas Honda 8 2'01.941 4.217
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Mugello
Alt-etkinlik FP1
Pilotlar Andrea Migno
Takımlar Snipers Team
Editör Juliane Ziegengeist

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