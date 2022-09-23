Moto3 Motegi 1. antrenman: Moreira en hızlısı, Deniz 11. oldu

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Diogo Moreira (KTM), Japonya Grand Prix'sinin ilk ve tek Cuma antrenmanını en iyi dereceyle bitirdi.

Çaylak sürücü, kuru pistte 1:57.252 ile öne ilk sırayı eline geçirdi ve Dennis Foggia (Honda) ile Ayumu Sasaki'nin (Husqvarna) önünde zirvede yer aldı.

Moreira, Twin Motegi Ring'deki ilk sürüşünde, 2016'da kırılan tur rekorundan yaklaşık bir saniye daha hızlıydı. Birçok sürücü için bu, 2019'dan beri yarışılmamış olan pistte yaptıkları ilk sürüştü.

Jaume Masia (KTM) başlangıçta seansın ilk kısmında en hızlı isimdi ancak daha sonra 1:58'in altına inen Izan Guevara liderliği aldı.

Son anlarda Moreira 1:57.252 yapıp seansı lider tamamlarken, Dennis Foggia 0.195 saniye geride ikinci ve Ayumu Sasaki 0.341 saniye geride üçüncü oldu.

David Munoz ve John McPhee, neredeyse aynı zaman turunu yaparak dördüncü ve beşinci olurken, Tatuki Suzuki yedinci sırada yer aldı.

Guevara son bölümde derecesini daha fazla geliştiremedi ve 0.412 saniye geride yedinci sırada yer aldı.

Riccardo Rossi, Andrea Migno ve Ryusei Yamanaka ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Temsilcimiz Deniz Öncü, cuma gününü 0.585 saniye geride 11. tamamlarken, Kaito Toba, Adrian Fernandez ve Masia ilk 14'ü tamamladılar.

Yarın sabah yağmur beklendiği için, bu 14 ismin sıralama turlarında son bölüme kalması bekleniyor.

Bugün üç sürücü kaza yaptı: Nicola Fabio Carraro 13. virajda, Scott Ogden 2. virajda ve Lorenzo Fellon da 13. virajda kendisini yerde buldu.

Seans sonucu: