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Moto3 / Motegi Haberler

Moto3 Motegi 1. antrenman: Moreira en hızlısı, Deniz 11. oldu

Motegi'de gerçekleştirilen 1. Moto3 antrenman seansında Diogo Moreira ilk sırada yer aldı.

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Moto3 Motegi 1. antrenman: Moreira en hızlısı, Deniz 11. oldu
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Diogo Moreira (KTM), Japonya Grand Prix'sinin ilk ve tek Cuma antrenmanını en iyi dereceyle bitirdi. 

Çaylak sürücü, kuru pistte 1:57.252 ile öne ilk sırayı eline geçirdi ve Dennis Foggia (Honda) ile Ayumu Sasaki'nin (Husqvarna) önünde zirvede yer aldı.

Moreira, Twin Motegi Ring'deki ilk sürüşünde, 2016'da kırılan tur rekorundan yaklaşık bir saniye daha hızlıydı. Birçok sürücü için bu, 2019'dan beri yarışılmamış olan pistte yaptıkları ilk sürüştü.

Jaume Masia (KTM) başlangıçta seansın ilk kısmında en hızlı isimdi ancak daha sonra 1:58'in altına inen Izan Guevara liderliği aldı.

Son anlarda Moreira 1:57.252 yapıp seansı lider tamamlarken, Dennis Foggia 0.195 saniye geride ikinci ve Ayumu Sasaki 0.341 saniye geride üçüncü oldu.

David Munoz ve John McPhee, neredeyse aynı zaman turunu yaparak dördüncü ve beşinci olurken, Tatuki Suzuki yedinci sırada yer aldı.

Guevara son bölümde derecesini daha fazla geliştiremedi ve 0.412 saniye geride yedinci sırada yer aldı.

Riccardo Rossi, Andrea Migno ve Ryusei Yamanaka ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Temsilcimiz Deniz Öncü, cuma gününü 0.585 saniye geride 11. tamamlarken, Kaito Toba, Adrian Fernandez ve Masia ilk 14'ü tamamladılar.

Yarın sabah yağmur beklendiği için, bu 14 ismin sıralama turlarında son bölüme kalması bekleniyor.

Bugün üç sürücü kaza yaptı: Nicola Fabio Carraro 13. virajda, Scott Ogden 2. virajda ve Lorenzo Fellon da 13. virajda kendisini yerde buldu.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Brazil Diogo Moreira KTM 15 1'57.252  
2 Italy Dennis Foggia Honda 14 1'57.447 0.195
3 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 15 1'57.493 0.241
4 Spain David Munoz KTM 15 1'57.565 0.313
5 United Kingdom John McPhee Husqvarna 14 1'57.585 0.333
6 Japan Tatsuki Suzuki Honda 15 1'57.610 0.358
7 Spain Izan Guevara GASGAS 17 1'57.664 0.412
8 Italy Riccardo Rossi Honda 15 1'57.695 0.443
9 Italy Andrea Migno Honda 14 1'57.709 0.457
10 Japan Ryusei Yamanaka KTM 14 1'57.792 0.540
11 Turkey Deniz Öncü KTM 15 1'57.837 0.585
12 Japan Kaito Toba KTM 14 1'58.001 0.749
13 Mexico Adrian Fernandez KTM 15 1'58.060 0.808
14 Spain Jaume Masia KTM 15 1'58.098 0.846
15 Spain Xavier Artigas CF MOTO 15 1'58.183 0.931
16 Spain Daniel Holgado KTM 17 1'58.248 0.996
17 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 18 1'58.418 1.166
18 Italy Stefano Nepa KTM 16 1'58.432 1.180
19 Ivan Ortola KTM 14 1'58.459 1.207
20 Japan Taiyo Furusato Honda 14 1'58.749 1.497
21 Australia Joel Kelso KTM 13 1'58.767 1.515
22 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 15 1'58.782 1.530
23 Spain Carlos Tatay CF MOTO 13 1'59.299 2.047
24 France Lorenzo Fellon Honda 13 1'59.463 2.211
25 Italy Elia Bartolini KTM 11 1'59.564 2.312
26 United Kingdom Scott Ogden Honda 15 1'59.582 2.330
27 United Kingdom Joshua Whatley Honda 16 1'59.983 2.731
28 Kanta Hamada Honda 17 2'00.041 2.789
29 Spain Ana Carrasco KTM 16 2'00.385 3.133
30 Nicola Fabio KTM 12 2'00.677 3.425
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