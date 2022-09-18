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Moto3 / Aragon Yarış raporu

Moto3 Aragon: Guevara rahat kazandı, Deniz 13.lükten 4. oldu

2022 Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'nın Aragon pistinde gerçekleştirilen 15. yarışında zafer şampiyona lideri Izan Guevara'nın oldu.

Abdullah Çelik
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Moto3 Aragon: Guevara rahat kazandı, Deniz 13.lükten 4. oldu
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Izan Guevara'nın pole pozisyonundan başladığı yarışın başından itibaren pist üstünde farklı gruplar oluştu. Galibiyet mücadelesi veren grupta Guevara, Ayumu Sasaki ve Daniel Holgado yer alırken onun arkasında Deniz Öncü'nün başını çektiği podyum dışı mücadelesini oluşturan oldukça büyük bir grup oluştu.

Misano hafta sonunda şampiyonada liderliğe yükselen GasGas sürücüsü Guevara, yarışın başından beri oldukça güçlüydü ve yakın mücadeleye rağmen liderliğini korumayı başardı. Arkasındaki Sasaki ve Holgado, neredeyse hiç atak yapamadan takibi sürdürdüler.

19 turluk yarışta ön grupta pek bir olay olmadı ve Guevara, damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyona liderliğindeki puan farkını daha da açmayı başardı.

Sasaki, Guevara'nın arkasında ikinci olurken Holgado 3. olarak Moto3'deki ilk podyumunu aldı.

Sıralamalarda yaşadığı sorunun ardından yarışa 13. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, ilk turlarda oldukça aktifti ve art arda yaptığı geçişlerle çok geçmeden 4. sıraya kadar yükseldi. Deniz 4. sıraya geldiğinde lider grup yaklaşık 4 sn önündeydi. Deniz'in farkı kapatacağı düşünülüyordu ancak ne yazık ki öyle olmadı. Deniz muhtemelen lastiklerini erken bitirdiği ve önünde hava koridoru sağlayan kimse olmadığı için öndeki mücadeleden daha yavaş kaldı. Buna rağmen Deniz, arkasındaki gruptan daha hızlıydı. Deniz'in arkasındaki beşincilik mücadelesinde birçok isim öne çıksa da o isimler kendi aralarında mücadele ederken, Deniz'i pek zorlayamadılar. Böylece Deniz, Aragon yarışını 4. sırada tamamlamış oldu.

Deniz'in arkasındaki grupta mücadeleyi kazanan isim Adrian Fernandez oldu. Fernandez, son turda yaptığı geçiş sayesinde 5. olurken onu Ortola, uzun tur cezasını çekmekte oldukça geciken Munoz, Masia, Tatay ve McPhee oldular.

Guevara, bu yarışta aldığı zaferin ardından en yakın rakibi Sergio Garcia ile arasındaki puan farkını 33'e çıkardı. Garcia ise son yarışlardaki talihsizliğini kıramadı ve puan farkının açılmasına engel olamadı.

Sasaki, bu yarıştan aldığı 20 puan sayesinde 158 puana ulaşarak 4. sıraya yükselirken onu 155 puanla Masia ve 153 puanla Deniz takip ediyor. Sene sonunda Tech3 Racing ile yollarını ayıracağını duyuran Deniz, bu sezon tüm yarışlardan puan alma istatistiğini Aragon'da da sürdürmüş oldu.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Izan Guevara 19 -       25
2 Japan Ayumu Sasaki 19 0.957 0.957 0.957   20
3 Spain Daniel Holgado 19 6.536 6.536 5.579   16
4 Turkey Deniz Öncü 19 12.906 12.906 6.370   13
5 Mexico Adrian Fernandez 19 16.695 16.695 3.789   11
6 Ivan Ortola 19 16.721 16.721 0.026   10
7 Spain David Munoz 19 16.855 16.855 0.134   9
8 Spain Jaume Masia 19 16.961 16.961 0.106   8
9 Spain Carlos Tatay 19 17.048 17.048 0.087   7
10 United Kingdom John McPhee 19 17.071 17.071 0.023   6
11 Spain Xavier Artigas 19 17.136 17.136 0.065   5
12 Japan Tatsuki Suzuki 19 17.167 17.167 0.031   4
13 Spain Sergio Garcia Dols 19 17.217 17.217 0.050   3
14 Italy Dennis Foggia 19 18.083 18.083 0.866   2
15 Brazil Diogo Moreira 19 23.442 23.442 5.359   1
16 Italy Riccardo Rossi 19 25.637 25.637 2.195    
17 Japan Taiyo Furusato 19 28.688 28.688 3.051    
18 Italy Andrea Migno 19 31.435 31.435 2.747    
19 Italy Stefano Nepa 19 31.525 31.525 0.090    
20 Italy Elia Bartolini 19 31.592 31.592 0.067    
21 Australia Joel Kelso 19 31.599 31.599 0.007    
22 United Kingdom Scott Ogden 19 31.990 31.990 0.391    
23 Japan Kaito Toba 19 34.415 34.415 2.425    
24 Indonesia Mario Suryo Aji 19 34.747 34.747 0.332    
25 Spain Ana Carrasco 19 1'00.627 1'00.627 25.880    
26 Alessandro Morosi 19 1'23.545 1'23.545 22.918    
27 Spain Maria Herrera 19 1'23.608 1'23.608 0.063    
  Japan Ryusei Yamanaka 12          
  France Lorenzo Fellon 1          
  Nicola Fabio 1          
  United Kingdom Joshua Whatley 0          
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