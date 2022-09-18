Moto3 Aragon: Guevara rahat kazandı, Deniz 13.lükten 4. oldu
2022 Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'nın Aragon pistinde gerçekleştirilen 15. yarışında zafer şampiyona lideri Izan Guevara'nın oldu.
Izan Guevara'nın pole pozisyonundan başladığı yarışın başından itibaren pist üstünde farklı gruplar oluştu. Galibiyet mücadelesi veren grupta Guevara, Ayumu Sasaki ve Daniel Holgado yer alırken onun arkasında Deniz Öncü'nün başını çektiği podyum dışı mücadelesini oluşturan oldukça büyük bir grup oluştu.
Misano hafta sonunda şampiyonada liderliğe yükselen GasGas sürücüsü Guevara, yarışın başından beri oldukça güçlüydü ve yakın mücadeleye rağmen liderliğini korumayı başardı. Arkasındaki Sasaki ve Holgado, neredeyse hiç atak yapamadan takibi sürdürdüler.
19 turluk yarışta ön grupta pek bir olay olmadı ve Guevara, damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyona liderliğindeki puan farkını daha da açmayı başardı.
Sasaki, Guevara'nın arkasında ikinci olurken Holgado 3. olarak Moto3'deki ilk podyumunu aldı.
Sıralamalarda yaşadığı sorunun ardından yarışa 13. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, ilk turlarda oldukça aktifti ve art arda yaptığı geçişlerle çok geçmeden 4. sıraya kadar yükseldi. Deniz 4. sıraya geldiğinde lider grup yaklaşık 4 sn önündeydi. Deniz'in farkı kapatacağı düşünülüyordu ancak ne yazık ki öyle olmadı. Deniz muhtemelen lastiklerini erken bitirdiği ve önünde hava koridoru sağlayan kimse olmadığı için öndeki mücadeleden daha yavaş kaldı. Buna rağmen Deniz, arkasındaki gruptan daha hızlıydı. Deniz'in arkasındaki beşincilik mücadelesinde birçok isim öne çıksa da o isimler kendi aralarında mücadele ederken, Deniz'i pek zorlayamadılar. Böylece Deniz, Aragon yarışını 4. sırada tamamlamış oldu.
Deniz'in arkasındaki grupta mücadeleyi kazanan isim Adrian Fernandez oldu. Fernandez, son turda yaptığı geçiş sayesinde 5. olurken onu Ortola, uzun tur cezasını çekmekte oldukça geciken Munoz, Masia, Tatay ve McPhee oldular.
Guevara, bu yarışta aldığı zaferin ardından en yakın rakibi Sergio Garcia ile arasındaki puan farkını 33'e çıkardı. Garcia ise son yarışlardaki talihsizliğini kıramadı ve puan farkının açılmasına engel olamadı.
Sasaki, bu yarıştan aldığı 20 puan sayesinde 158 puana ulaşarak 4. sıraya yükselirken onu 155 puanla Masia ve 153 puanla Deniz takip ediyor. Sene sonunda Tech3 Racing ile yollarını ayıracağını duyuran Deniz, bu sezon tüm yarışlardan puan alma istatistiğini Aragon'da da sürdürmüş oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|Puan
|1
|Izan Guevara
|19
|-
|25
|2
|Ayumu Sasaki
|19
|0.957
|0.957
|0.957
|20
|3
|Daniel Holgado
|19
|6.536
|6.536
|5.579
|16
|4
|Deniz Öncü
|19
|12.906
|12.906
|6.370
|13
|5
|Adrian Fernandez
|19
|16.695
|16.695
|3.789
|11
|6
|Ivan Ortola
|19
|16.721
|16.721
|0.026
|10
|7
|David Munoz
|19
|16.855
|16.855
|0.134
|9
|8
|Jaume Masia
|19
|16.961
|16.961
|0.106
|8
|9
|Carlos Tatay
|19
|17.048
|17.048
|0.087
|7
|10
|John McPhee
|19
|17.071
|17.071
|0.023
|6
|11
|Xavier Artigas
|19
|17.136
|17.136
|0.065
|5
|12
|Tatsuki Suzuki
|19
|17.167
|17.167
|0.031
|4
|13
|Sergio Garcia Dols
|19
|17.217
|17.217
|0.050
|3
|14
|Dennis Foggia
|19
|18.083
|18.083
|0.866
|2
|15
|Diogo Moreira
|19
|23.442
|23.442
|5.359
|1
|16
|Riccardo Rossi
|19
|25.637
|25.637
|2.195
|17
|Taiyo Furusato
|19
|28.688
|28.688
|3.051
|18
|Andrea Migno
|19
|31.435
|31.435
|2.747
|19
|Stefano Nepa
|19
|31.525
|31.525
|0.090
|20
|Elia Bartolini
|19
|31.592
|31.592
|0.067
|21
|Joel Kelso
|19
|31.599
|31.599
|0.007
|22
|Scott Ogden
|19
|31.990
|31.990
|0.391
|23
|Kaito Toba
|19
|34.415
|34.415
|2.425
|24
|Mario Suryo Aji
|19
|34.747
|34.747
|0.332
|25
|Ana Carrasco
|19
|1'00.627
|1'00.627
|25.880
|26
|Alessandro Morosi
|19
|1'23.545
|1'23.545
|22.918
|27
|Maria Herrera
|19
|1'23.608
|1'23.608
|0.063
|Ryusei Yamanaka
|12
|Lorenzo Fellon
|1
|Nicola Fabio
|1
|Joshua Whatley
|0
|Tüm sonuçları görüntüle
Son Haberler
Moto3 Aragon: Guevara rahat kazandı, Deniz 13.lükten 4. oldu
2022 Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'nın Aragon pistinde gerçekleştirilen 15. yarışında zafer şampiyona lideri Izan Guevara'nın oldu.
Moto3 Aragon: Guevara pole'de, Deniz mekanik sorun yaşadı
Aragon'da gerçekleştirilen sıralama turlarında şampiyona lideri Izan Guevara pole pozisyonunun sahibi olurken; temsilcimiz Deniz Öncü mekanik bir sorun yaşamasının ardından son denemeler için piste çıkamadı ve 13. olabildi.
Moto3 Aragon 3. antrenman: Sıralama turları öncesinde Deniz en hızlısı!
Temsilcimiz Deniz Öncü, Aragon'da sıralama turları öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı zamanı kaydetti.
Moto3 Aragon 2. antrenman: Foggia günü lider tamamladı, Deniz sekizinci
Aragon'da cuma gününü Dennis Foggia zirvede tamamlarken, Deniz Öncü 8. sırada yer aldı.