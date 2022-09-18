Moto3 Aragon: Guevara rahat kazandı, Deniz 13.lükten 4. oldu

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Izan Guevara'nın pole pozisyonundan başladığı yarışın başından itibaren pist üstünde farklı gruplar oluştu. Galibiyet mücadelesi veren grupta Guevara, Ayumu Sasaki ve Daniel Holgado yer alırken onun arkasında Deniz Öncü'nün başını çektiği podyum dışı mücadelesini oluşturan oldukça büyük bir grup oluştu.

Misano hafta sonunda şampiyonada liderliğe yükselen GasGas sürücüsü Guevara, yarışın başından beri oldukça güçlüydü ve yakın mücadeleye rağmen liderliğini korumayı başardı. Arkasındaki Sasaki ve Holgado, neredeyse hiç atak yapamadan takibi sürdürdüler.

19 turluk yarışta ön grupta pek bir olay olmadı ve Guevara, damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyona liderliğindeki puan farkını daha da açmayı başardı.

Sasaki, Guevara'nın arkasında ikinci olurken Holgado 3. olarak Moto3'deki ilk podyumunu aldı.

Sıralamalarda yaşadığı sorunun ardından yarışa 13. sıradan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü, ilk turlarda oldukça aktifti ve art arda yaptığı geçişlerle çok geçmeden 4. sıraya kadar yükseldi. Deniz 4. sıraya geldiğinde lider grup yaklaşık 4 sn önündeydi. Deniz'in farkı kapatacağı düşünülüyordu ancak ne yazık ki öyle olmadı. Deniz muhtemelen lastiklerini erken bitirdiği ve önünde hava koridoru sağlayan kimse olmadığı için öndeki mücadeleden daha yavaş kaldı. Buna rağmen Deniz, arkasındaki gruptan daha hızlıydı. Deniz'in arkasındaki beşincilik mücadelesinde birçok isim öne çıksa da o isimler kendi aralarında mücadele ederken, Deniz'i pek zorlayamadılar. Böylece Deniz, Aragon yarışını 4. sırada tamamlamış oldu.

Deniz'in arkasındaki grupta mücadeleyi kazanan isim Adrian Fernandez oldu. Fernandez, son turda yaptığı geçiş sayesinde 5. olurken onu Ortola, uzun tur cezasını çekmekte oldukça geciken Munoz, Masia, Tatay ve McPhee oldular.

Guevara, bu yarışta aldığı zaferin ardından en yakın rakibi Sergio Garcia ile arasındaki puan farkını 33'e çıkardı. Garcia ise son yarışlardaki talihsizliğini kıramadı ve puan farkının açılmasına engel olamadı.

Sasaki, bu yarıştan aldığı 20 puan sayesinde 158 puana ulaşarak 4. sıraya yükselirken onu 155 puanla Masia ve 153 puanla Deniz takip ediyor. Sene sonunda Tech3 Racing ile yollarını ayıracağını duyuran Deniz, bu sezon tüm yarışlardan puan alma istatistiğini Aragon'da da sürdürmüş oldu.