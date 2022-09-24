Moto3 Motegi: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Deniz 8. oldu

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Japonya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Japon sürücüler önce çıktı ve Suzuki, iyi bir turla pole pozisyonunu kazandı. Islak zeminde 2:11.246 yapan Honda sürücüsünü Scott Ogden ve Sergio Garcia takip etti.

Hem Ogden hem de Garcia, sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kaldılar. Fakat Carlos Tatay ve Lorenzo Fellon ile birlikte ikinci bölüme geçtiler.

Garcia, ilk seansta piste çıkma deneyimini, ikinci seansın başından itibaren kullandı. Fakat seansın sonuna doğru 7. virajda kaza yaptı ve son anlarda derecesini geliştiremedi.

Suzuki kendi ülkesinde 2:11.246 gibi iyi bir tur çıkardı ve seansı lider tamamlayarak pole pozisyonunu kazandı.

Ogden 0.322 saniye geride ikinci olurken, Garcia kaza sonrası 0.542 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Ayumu Sasaki'nin dördüncü olduğu seansta, Dennis Foggia beşinci, Andrea Migno altıncı ve Riccardo Rossi sırada yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 0.8 saniye geride sekizinci olduğu seansta şampiyona lideri Izan Guevara dokuzuncu olabildi. İlk onu Jaume Masia tamamladı.

Seans içerisinde Garcia'nın yanı sıra Fellon, David Munoz ve Ryusei Yamanaka kaza yaptı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: