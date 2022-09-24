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Moto3 / Motegi Sıralama turları raporu

Moto3 Motegi: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Deniz 8. oldu

Tatsuki Suzuki, Cumartesi günü Japonya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

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Moto3 Motegi: Pole pozisyonu Suzuki'nin, Deniz 8. oldu
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Japonya'da gerçekleştirilen sıralama turlarında Japon sürücüler önce çıktı ve Suzuki, iyi bir turla pole pozisyonunu kazandı. Islak zeminde 2:11.246 yapan Honda sürücüsünü Scott Ogden ve Sergio Garcia takip etti.

Hem Ogden hem de Garcia, sıralama turlarının ilk bölümünde piste çıkmak zorunda kaldılar. Fakat Carlos Tatay ve Lorenzo Fellon ile birlikte ikinci bölüme geçtiler.

Garcia, ilk seansta piste çıkma deneyimini, ikinci seansın başından itibaren kullandı. Fakat seansın sonuna doğru 7. virajda kaza yaptı ve son anlarda derecesini geliştiremedi.

Suzuki kendi ülkesinde 2:11.246 gibi iyi bir tur çıkardı ve seansı lider tamamlayarak pole pozisyonunu kazandı.

Ogden 0.322 saniye geride ikinci olurken, Garcia kaza sonrası 0.542 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Ayumu Sasaki'nin dördüncü olduğu seansta, Dennis Foggia beşinci, Andrea Migno altıncı ve Riccardo Rossi sırada yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, 0.8 saniye geride sekizinci olduğu seansta şampiyona lideri Izan Guevara dokuzuncu olabildi. İlk onu Jaume Masia tamamladı.

Seans içerisinde Garcia'nın yanı sıra Fellon, David Munoz ve Ryusei Yamanaka kaza yaptı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Tatsuki Suzuki Honda 7 2'11.246  
2 United Kingdom Scott Ogden Honda 7 2'11.568 0.322
3 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 6 2'11.788 0.542
4 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 7 2'11.942 0.696
5 Italy Dennis Foggia Honda 7 2'12.015 0.769
6 Italy Andrea Migno Honda 7 2'12.038 0.792
7 Italy Riccardo Rossi Honda 7 2'12.120 0.874
8 Turkey Deniz Öncü KTM 7 2'12.124 0.878
9 Spain Izan Guevara GASGAS 7 2'12.155 0.909
10 Spain Jaume Masia KTM 7 2'12.229 0.983
11 Spain Carlos Tatay CF MOTO 7 2'12.505 1.259
12 United Kingdom John McPhee Husqvarna 7 2'12.993 1.747
13 France Lorenzo Fellon Honda 5 2'13.109 1.863
14 Mexico Adrian Fernandez KTM 7 2'13.686 2.440
15 Brazil Diogo Moreira KTM 7 2'14.078 2.832
16 Spain David Munoz KTM 5 2'14.856 3.610
17 Japan Ryusei Yamanaka KTM 5 2'15.706 4.460
18 Japan Kaito Toba KTM 7 2'15.837 4.591
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 United Kingdom Scott Ogden Honda 7 2'11.779  
2 Spain Carlos Tatay CF MOTO 7 2'12.122 0.343
3 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 7 2'12.126 0.347
4 France Lorenzo Fellon Honda 6 2'12.394 0.615
5 Japan Taiyo Furusato Honda 7 2'12.749 0.970
6 Ivan Ortola KTM 7 2'13.081 1.302
7 Spain Daniel Holgado KTM 7 2'13.237 1.458
8 Australia Joel Kelso KTM 7 2'13.393 1.614
9 Spain Xavier Artigas CF MOTO 7 2'13.447 1.668
10 United Kingdom Joshua Whatley Honda 7 2'13.755 1.976
11 Italy Stefano Nepa KTM 7 2'13.775 1.996
12 Italy Elia Bartolini KTM 7 2'13.985 2.206
13 Kanta Hamada Honda 7 2'14.027 2.248
14 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 6 2'14.763 2.984
15 Nicola Fabio KTM 7 2'15.402 3.623
16 Spain Ana Carrasco KTM 7 2'20.016 8.237
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