Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Moto3 Katar sıralama turları: Yılın ilk pole pozisyonu Guevara'nın, Deniz 12. oldu
Moto3 / Losail Yarış raporu

Moto3 Katar: Heyecan dolu yarışı Migno kazandı, Deniz dördüncü oldu!

2022 Moto3 sezonunun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sini Andrea Migno kazanırken, temsilcimiz Deniz Öncü dördüncü oldu.

Moto3 Katar: Heyecan dolu yarışı Migno kazandı, Deniz dördüncü oldu!
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Yarışın başlamasından önce, ısınma turlarında Izan Guevara, Tatsuki Suzuki ve Dennis Foggia, tehlikeli şekilde yön değiştirdikleri gerekçesiyle ceza aldılar. Bundan ötürü de ilk sıra Ayumu Sasaki'ye geçti.

Temsilcimiz Deniz Öncü, bu cezaların ardından üç sıra birden kazanarak dokuzuncu sıraya çıktı.

Startla birlikte Sasaki liderliğini korudu ve ilk virajı lider dönmeyi başardı. Andrea Migno ikinciliğe çıkarken, Jaume Masia üçüncü sıraya geriledi.

Hemen arkalarında Sergio Garcia ve Carlos Tatay temas yaşadılar. Bunun üzerine Tatay düştü ve Garcia'ya uzun tur cezası verildi. Temsilcimiz Deniz ise güçlü bir startla altıncılığa çıktı.

Migno, düzlüklerde çok hızlı olmasına rağmen, Sasaki ile aynı tempoda değildi. Bu, Sasaki'nin önde farkı açmasını sağlarken, Migno'nun ardında uzun bir grup oluştu.

Bu grupta Migno, Masia, Deniz ve Kaito Toba yer aldı. Bu dörtlü sık sık yer değiştiler fakat düzlükteki hızıyla Migno, sürekli yerini geri almayı başardı.

Son  9 tura girerken Deniz, Masia ile üçüncülük savaşı verirken, ilk virajda teması önlemek için dışarı açılmak zorunda kaldı ve 10. sıraya geriledi.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: MotoGP

Aynı tur Masia, son sektörde atak yapan Toba ile temas yaşadı ve kendisini yerde buldu.

Dakikalar sonra, 4 saniyeye yakın fark açan Sasaki'nin motosikletinin kaplaması yerinden çıktı. Bunun üzerine Sasaki'nin avantajı bir anda kayboldu. Büyük tempo kaybeden Japon sürücü, bitime yedi tur kala liderliği Migno'ya bıraktı. Temsilcimiz Deniz ise harika bir yükselişle ikinci sıraya çıktı.

Temsilcimiz, liderlik için Migno'yu zorlarken, Garcia da ikincilik için Deniz'i sıkıştırdı. Bu üçlü, arkadakilerden biraz koptu ve galibiyet mücadelesi içerisine girdiler.

Son tura girerken sıralama Migno, Garcia, Deniz ve Toba şeklindeydi. İlk viraja gelirken Toba, Deniz'i geçti ve üçüncülüğü aldı. Toba saniyeler sonra Garcia'yı da geçti. Fakat Garcia, bir viraj sonra ikinciliği geri aldı.

Garcia, turun sonunda Migno'dan liderliği almaya çalışsa da, düzlükteki hız avantajıyla zafer, 26 yaşındaki İtalyan sürücünün oldu.

Bu, 2013'ten beri Moto3'te yer alan Migno'nun Moto3'teki ikinci zaferiydi.

Garcia, damalı bayrağı ikinci sırada görürken, üçüncülük mücadelesi nefes kesti. Deniz son metrelerde Toba'nın yanına geldi ancak Toba, damalı bayrağı az bir farkla üçüncü sırada gördü.

Deniz böylelikle yarışı dördüncü tamamladı ve sezona güçlü bir başlangıç yaptı. John McPhee'nin beşinci olduğu yarışta Diogo Moreira altıncı ve Foggia yedinci oldu.

Cezaların ardından Guevara sekizinci sırada finiş görürken, Ryusei Yamanaka ve Xavier Artigas ilk onu tamamladı.

Moto3'te sezonun bir sonraki yarışı 20 Mart'ta Endonezya'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Italy Andrea Migno Honda 18 -    
2 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 18 0.037 0.037 0.037
3 Japan Kaito Toba KTM 18 0.573 0.573 0.536
4 Turkey Deniz Öncü KTM 18 0.594 0.594 0.021
5 United Kingdom John McPhee Husqvarna 18 1.064 1.064 0.470
6 Diogo Moreira KTM 18 1.481 1.481 0.417
7 Italy Dennis Foggia Honda 18 1.951 1.951 0.470
8 Spain Izan Guevara GASGAS 18 2.545 2.545 0.594
9 Japan Ryusei Yamanaka KTM 18 2.742 2.742 0.197
10 Spain Xavier Artigas CF MOTO 18 6.055 6.055 3.313
11 Ivan Ortola KTM 18 6.080 6.080 0.025
12 Italy Riccardo Rossi Honda 18 12.933 12.933 6.853
13 Italy Stefano Nepa KTM 18 12.974 12.974 0.041
14 Mexico Adrian Fernandez KTM 18 12.989 12.989 0.015
15 Joel Kelso KTM 18 13.084 13.084 0.095
16 Daniel Holgado KTM 18 12.999 12.999  
17 Matteo Bertelle KTM 18 29.098 29.098 16.099
18 Elia Bartolini KTM 18 29.128 29.128 0.030
19 Mario Aji Honda 18 29.497 29.497 0.369
20 Spain Ana Carrasco KTM 18 43.108 43.108 13.611
21 Gerard Riu KTM 18 47.964 47.964 4.856
22 Joshua Whatley Honda 18 48.272 48.272 0.308
  Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 12 6 laps    
  Spain Jaume Masia KTM 9 9 laps    
  Italy Alberto Surra Honda 9 9 laps    
  Scott Ogden Honda 6 12 laps    
  France Lorenzo Fellon Honda 3 15 laps    
  Japan Tatsuki Suzuki Honda 3 15 laps    
  Spain Carlos Tatay CF MOTO 3 15 laps    
Tüm sonuçları görüntüle
paylaşım
yorumlar
Moto3 Katar sıralama turları: Yılın ilk pole pozisyonu Guevara'nın, Deniz 12. oldu
Önceki haber

Moto3 Katar sıralama turları: Yılın ilk pole pozisyonu Guevara'nın, Deniz 12. oldu
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Leclerc: "Tutarlı olursak, beş zaferle şampiyon olabiliriz"
Formula 1

Leclerc: "Tutarlı olursak, beş zaferle şampiyon olabiliriz"

Spa'da asfaltlama işlemi başladı Spa-Francorchamps pist çalışmaları
GENEL

Spa'da asfaltlama işlemi başladı

BBC'ye göre Haas koltuğu için Piastri ve Daruvala da aday
Formula 1

BBC'ye göre Haas koltuğu için Piastri ve Daruvala da aday

Son Haberler

Moto3 Katar: Heyecan dolu yarışı Migno kazandı, Deniz dördüncü oldu!
Moto3 Moto3

Moto3 Katar: Heyecan dolu yarışı Migno kazandı, Deniz dördüncü oldu!

Moto3 Katar sıralama turları: Yılın ilk pole pozisyonu Guevara'nın, Deniz 12. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Katar sıralama turları: Yılın ilk pole pozisyonu Guevara'nın, Deniz 12. oldu

Moto3 Katar 3. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz son bölüme kaldı
Moto3 Moto3

Moto3 Katar 3. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz son bölüme kaldı

Moto3 Katar 2. antrenman: Bu kez lider Guevara
Moto3 Moto3

Moto3 Katar 2. antrenman: Bu kez lider Guevara

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.