Moto3 Katar: Heyecan dolu yarışı Migno kazandı, Deniz dördüncü oldu!

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Yarışın başlamasından önce, ısınma turlarında Izan Guevara, Tatsuki Suzuki ve Dennis Foggia, tehlikeli şekilde yön değiştirdikleri gerekçesiyle ceza aldılar. Bundan ötürü de ilk sıra Ayumu Sasaki'ye geçti.

Temsilcimiz Deniz Öncü, bu cezaların ardından üç sıra birden kazanarak dokuzuncu sıraya çıktı.

Startla birlikte Sasaki liderliğini korudu ve ilk virajı lider dönmeyi başardı. Andrea Migno ikinciliğe çıkarken, Jaume Masia üçüncü sıraya geriledi.

Hemen arkalarında Sergio Garcia ve Carlos Tatay temas yaşadılar. Bunun üzerine Tatay düştü ve Garcia'ya uzun tur cezası verildi. Temsilcimiz Deniz ise güçlü bir startla altıncılığa çıktı.

Migno, düzlüklerde çok hızlı olmasına rağmen, Sasaki ile aynı tempoda değildi. Bu, Sasaki'nin önde farkı açmasını sağlarken, Migno'nun ardında uzun bir grup oluştu.

Bu grupta Migno, Masia, Deniz ve Kaito Toba yer aldı. Bu dörtlü sık sık yer değiştiler fakat düzlükteki hızıyla Migno, sürekli yerini geri almayı başardı.

Son 9 tura girerken Deniz, Masia ile üçüncülük savaşı verirken, ilk virajda teması önlemek için dışarı açılmak zorunda kaldı ve 10. sıraya geriledi.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: MotoGP

Aynı tur Masia, son sektörde atak yapan Toba ile temas yaşadı ve kendisini yerde buldu.

Dakikalar sonra, 4 saniyeye yakın fark açan Sasaki'nin motosikletinin kaplaması yerinden çıktı. Bunun üzerine Sasaki'nin avantajı bir anda kayboldu. Büyük tempo kaybeden Japon sürücü, bitime yedi tur kala liderliği Migno'ya bıraktı. Temsilcimiz Deniz ise harika bir yükselişle ikinci sıraya çıktı.

Temsilcimiz, liderlik için Migno'yu zorlarken, Garcia da ikincilik için Deniz'i sıkıştırdı. Bu üçlü, arkadakilerden biraz koptu ve galibiyet mücadelesi içerisine girdiler.

Son tura girerken sıralama Migno, Garcia, Deniz ve Toba şeklindeydi. İlk viraja gelirken Toba, Deniz'i geçti ve üçüncülüğü aldı. Toba saniyeler sonra Garcia'yı da geçti. Fakat Garcia, bir viraj sonra ikinciliği geri aldı.

Garcia, turun sonunda Migno'dan liderliği almaya çalışsa da, düzlükteki hız avantajıyla zafer, 26 yaşındaki İtalyan sürücünün oldu.

Bu, 2013'ten beri Moto3'te yer alan Migno'nun Moto3'teki ikinci zaferiydi.

Garcia, damalı bayrağı ikinci sırada görürken, üçüncülük mücadelesi nefes kesti. Deniz son metrelerde Toba'nın yanına geldi ancak Toba, damalı bayrağı az bir farkla üçüncü sırada gördü.

Deniz böylelikle yarışı dördüncü tamamladı ve sezona güçlü bir başlangıç yaptı. John McPhee'nin beşinci olduğu yarışta Diogo Moreira altıncı ve Foggia yedinci oldu.

Cezaların ardından Guevara sekizinci sırada finiş görürken, Ryusei Yamanaka ve Xavier Artigas ilk onu tamamladı.

Moto3'te sezonun bir sonraki yarışı 20 Mart'ta Endonezya'da yapılacak.

Yarış sonucu: