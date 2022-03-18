Moto3 Endonezya: Cuma günü Surra ve Migno lider
2022 Moto3 sezonunun ikinci yarışı olan Endonezya GP öncesinde 1. ve 2. antrenman seansları geride kaldı. İlk seansta Alberto Migno, ikinci seansta Andrea Migno zirvede yer aldı.
Mandalika'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında pist, sabah erkan saatlerde yağan yağmur nedeniyle epey ıslanmıştı fakat yağmur yoktu.
Yüksek sıcaklıklar göz önüne alındığında asfalt, seans boyunca hızla kurudu. Yine de bu, Moto3 sürücülerinin pistteki ilk sürüşüydü ve gridin yağmur lastikleriyle sınırları bulması kolay değildi.
Pist kurusa da, çok fazla kir vardı. Buna rağmen kaza yaşanmadı çünkü asfaltın yol tutuşu epey iyiydi.
Bu zorlu şartlarda en hızlı derece 1:51.050 yapan Alberto Surra'dan geldi.
Temsilcimiz Deniz öncü sadece 0.047 saniye geride ikinci en hızlı zamanı yapıp, hafta sonuna iyi başlarken, ilk üçü 0.062 saniye geride kalan Izan Guevara tamamladı.
Çaylak Daniel Holgado dördüncü olurken, ilk dört sadece 0.069 saniye içerisinde dizildi.
İlk onu Carlos Tatay, Jaume Masia, Elia Bartolini, Matteo Bertelle, Xavier Artigas ve Stefano Nepa tamamladı.
1. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Alberto Surra
|Honda
|16
|1'51.050
|2
|Deniz Öncü
|KTM
|17
|1'51.097
|0.047
|3
|Izan Guevara
|GASGAS
|16
|1'51.112
|0.062
|4
|Daniel Holgado
|KTM
|13
|1'51.119
|0.069
|5
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|17
|1'51.504
|0.454
|6
|Jaume Masia
|KTM
|16
|1'51.522
|0.472
|7
|Elia Bartolini
|KTM
|18
|1'51.598
|0.548
|8
|Matteo Bertelle
|KTM
|18
|1'51.835
|0.785
|9
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|17
|1'51.902
|0.852
|10
|Stefano Nepa
|KTM
|16
|1'51.914
|0.864
|11
|Scott Ogden
|Honda
|15
|1'52.282
|1.232
|12
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|19
|1'52.313
|1.263
|13
|Ivan Ortola
|KTM
|16
|1'52.314
|1.264
|14
|Diogo Moreira
|KTM
|16
|1'52.375
|1.325
|15
|Lorenzo Fellon
|Honda
|13
|1'52.514
|1.464
|16
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|17
|1'52.670
|1.620
|17
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|17
|1'52.741
|1.691
|18
|Dennis Foggia
|Honda
|18
|1'52.755
|1.705
|19
|Andrea Migno
|Honda
|17
|1'52.846
|1.796
|20
|Joel Kelso
|KTM
|15
|1'53.069
|2.019
|21
|Adrian Fernandez
|KTM
|18
|1'53.253
|2.203
|22
|Riccardo Rossi
|Honda
|16
|1'53.303
|2.253
|23
|Joshua Whatley
|Honda
|16
|1'53.428
|2.378
|24
|Gerard Riu
|KTM
|18
|1'53.431
|2.381
|25
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|15
|1'53.714
|2.664
|26
|Mario Suryo Aji
|Honda
|17
|1'54.223
|3.173
|27
|Ana Carrasco
|KTM
|17
|1'54.248
|3.198
|28
|Kaito Toba
|KTM
|14
|1'55.539
|4.489
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Alberto Surra, Snipers Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
İkinci antrenman seansında şartlar çok daha iyiydi ve ilk seansa göre dereceler 10 saniyeden fazla hızlandı.
İlk yarışın galibi Migno, 1:40.960'lık turuyla 1:41'in altına inebilen tek isim oldu ve 2. antrenman seansını zirvede kapattı.
Tatay bu seansı 0.273 saniye geride ikinci bitirirken, Dennis Foggia 0.299 saniye geride üçüncü ve Ayumu Sasaki 0.362 saniye geride dördüncü oldu.
İlk beşi Guevara tamamlarken, temsilcimiz Deniz 1:41.399'luk turuyla bu bölümü altıncı sırada tamamladı.
İlk onu sırasıyla Riccardo Rossi, Jaume Masia, Scott Ogden ve Izan Ortola tamamladı.
2. antrenman sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Andrea Migno
|Honda
|18
|1'40.960
|2
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|15
|1'41.233
|0.273
|3
|Dennis Foggia
|Honda
|16
|1'41.259
|0.299
|4
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|14
|1'41.322
|0.362
|5
|Izan Guevara
|GASGAS
|17
|1'41.385
|0.425
|6
|Deniz Öncü
|KTM
|17
|1'41.399
|0.439
|7
|Riccardo Rossi
|Honda
|12
|1'41.485
|0.525
|8
|Jaume Masia
|KTM
|13
|1'41.558
|0.598
|9
|Scott Ogden
|Honda
|17
|1'41.580
|0.620
|10
|Ivan Ortola
|KTM
|15
|1'41.610
|0.650
|11
|Elia Bartolini
|KTM
|17
|1'41.665
|0.705
|12
|Diogo Moreira
|KTM
|16
|1'41.731
|0.771
|13
|Adrian Fernandez
|KTM
|16
|1'41.851
|0.891
|14
|Matteo Bertelle
|KTM
|16
|1'41.863
|0.903
|15
|Joel Kelso
|KTM
|16
|1'41.887
|0.927
|16
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|15
|1'41.934
|0.974
|17
|Stefano Nepa
|KTM
|16
|1'41.985
|1.025
|18
|Alberto Surra
|Honda
|15
|1'42.037
|1.077
|19
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|17
|1'42.038
|1.078
|20
|Daniel Holgado
|KTM
|17
|1'42.067
|1.107
|21
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|17
|1'42.099
|1.139
|22
|Kaito Toba
|KTM
|14
|1'42.298
|1.338
|23
|Mario Suryo Aji
|Honda
|19
|1'42.336
|1.376
|24
|Lorenzo Fellon
|Honda
|18
|1'42.906
|1.946
|25
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|16
|1'43.126
|2.166
|26
|Gerard Riu
|KTM
|16
|1'43.685
|2.725
|27
|Joshua Whatley
|Honda
|11
|1'43.705
|2.745
|28
|Ana Carrasco
|KTM
|18
|1'43.914
|2.954
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Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images