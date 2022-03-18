Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Moto3 Katar: Heyecan dolu yarışı Migno kazandı, Deniz dördüncü oldu!
Moto3 / Mandalika Haberler

Moto3 Endonezya: Cuma günü Surra ve Migno lider

2022 Moto3 sezonunun ikinci yarışı olan Endonezya GP öncesinde 1. ve 2. antrenman seansları geride kaldı. İlk seansta Alberto Migno, ikinci seansta Andrea Migno zirvede yer aldı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Endonezya: Cuma günü Surra ve Migno lider
Haberi dinle

Mandalika'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında pist, sabah erkan saatlerde yağan yağmur nedeniyle epey ıslanmıştı fakat yağmur yoktu.

Yüksek sıcaklıklar göz önüne alındığında asfalt, seans boyunca hızla kurudu. Yine de bu, Moto3 sürücülerinin pistteki ilk sürüşüydü ve gridin yağmur lastikleriyle sınırları bulması kolay değildi.

Pist kurusa da, çok fazla kir vardı. Buna rağmen kaza yaşanmadı çünkü asfaltın yol tutuşu epey iyiydi.

Bu zorlu şartlarda en hızlı derece 1:51.050 yapan Alberto Surra'dan geldi.

Temsilcimiz Deniz öncü sadece 0.047 saniye geride ikinci en hızlı zamanı yapıp, hafta sonuna iyi başlarken, ilk üçü 0.062 saniye geride kalan Izan Guevara tamamladı. 

Çaylak Daniel Holgado dördüncü olurken, ilk dört sadece 0.069 saniye içerisinde dizildi.

İlk onu Carlos Tatay, Jaume Masia, Elia Bartolini, Matteo Bertelle, Xavier Artigas ve Stefano Nepa tamamladı.

1. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Alberto Surra Honda 16 1'51.050  
2 Turkey Deniz Öncü KTM 17 1'51.097 0.047
3 Spain Izan Guevara GASGAS 16 1'51.112 0.062
4 Spain Daniel Holgado KTM 13 1'51.119 0.069
5 Spain Carlos Tatay CF MOTO 17 1'51.504 0.454
6 Spain Jaume Masia KTM 16 1'51.522 0.472
7 Italy Elia Bartolini KTM 18 1'51.598 0.548
8 Italy Matteo Bertelle KTM 18 1'51.835 0.785
9 Spain Xavier Artigas CF MOTO 17 1'51.902 0.852
10 Italy Stefano Nepa KTM 16 1'51.914 0.864
11 United Kingdom Scott Ogden Honda 15 1'52.282 1.232
12 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 19 1'52.313 1.263
13 Ivan Ortola KTM 16 1'52.314 1.264
14 Brazil Diogo Moreira KTM 16 1'52.375 1.325
15 France Lorenzo Fellon Honda 13 1'52.514 1.464
16 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 1'52.670 1.620
17 Japan Ryusei Yamanaka KTM 17 1'52.741 1.691
18 Italy Dennis Foggia Honda 18 1'52.755 1.705
19 Italy Andrea Migno Honda 17 1'52.846 1.796
20 Australia Joel Kelso KTM 15 1'53.069 2.019
21 Mexico Adrian Fernandez KTM 18 1'53.253 2.203
22 Italy Riccardo Rossi Honda 16 1'53.303 2.253
23 United Kingdom Joshua Whatley Honda 16 1'53.428 2.378
24 Spain Gerard Riu KTM 18 1'53.431 2.381
25 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 15 1'53.714 2.664
26 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 17 1'54.223 3.173
27 Spain Ana Carrasco KTM 17 1'54.248 3.198
28 Japan Kaito Toba KTM 14 1'55.539 4.489
Tüm sonuçları görüntüle
Alberto Surra, Snipers Team

Alberto Surra, Snipers Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İkinci antrenman seansında şartlar çok daha iyiydi ve ilk seansa göre dereceler 10 saniyeden fazla hızlandı.

İlk yarışın galibi Migno, 1:40.960'lık turuyla 1:41'in altına inebilen tek isim oldu ve 2. antrenman seansını zirvede kapattı.

Tatay bu seansı 0.273 saniye geride ikinci bitirirken, Dennis Foggia 0.299 saniye geride üçüncü ve Ayumu Sasaki 0.362 saniye geride dördüncü oldu.

İlk beşi Guevara tamamlarken, temsilcimiz Deniz 1:41.399'luk turuyla bu bölümü altıncı sırada tamamladı.

İlk onu sırasıyla Riccardo Rossi, Jaume Masia, Scott Ogden ve Izan Ortola tamamladı.

2. antrenman sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Andrea Migno Honda 18 1'40.960  
2 Spain Carlos Tatay CF MOTO 15 1'41.233 0.273
3 Italy Dennis Foggia Honda 16 1'41.259 0.299
4 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 14 1'41.322 0.362
5 Spain Izan Guevara GASGAS 17 1'41.385 0.425
6 Turkey Deniz Öncü KTM 17 1'41.399 0.439
7 Italy Riccardo Rossi Honda 12 1'41.485 0.525
8 Spain Jaume Masia KTM 13 1'41.558 0.598
9 United Kingdom Scott Ogden Honda 17 1'41.580 0.620
10 Ivan Ortola KTM 15 1'41.610 0.650
11 Italy Elia Bartolini KTM 17 1'41.665 0.705
12 Brazil Diogo Moreira KTM 16 1'41.731 0.771
13 Mexico Adrian Fernandez KTM 16 1'41.851 0.891
14 Italy Matteo Bertelle KTM 16 1'41.863 0.903
15 Australia Joel Kelso KTM 16 1'41.887 0.927
16 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 15 1'41.934 0.974
17 Italy Stefano Nepa KTM 16 1'41.985 1.025
18 Italy Alberto Surra Honda 15 1'42.037 1.077
19 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 1'42.038 1.078
20 Spain Daniel Holgado KTM 17 1'42.067 1.107
21 Spain Xavier Artigas CF MOTO 17 1'42.099 1.139
22 Japan Kaito Toba KTM 14 1'42.298 1.338
23 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 19 1'42.336 1.376
24 France Lorenzo Fellon Honda 18 1'42.906 1.946
25 Japan Ryusei Yamanaka KTM 16 1'43.126 2.166
26 Spain Gerard Riu KTM 16 1'43.685 2.725
27 United Kingdom Joshua Whatley Honda 11 1'43.705 2.745
28 Spain Ana Carrasco KTM 18 1'43.914 2.954
Tüm sonuçları görüntüle
Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Moto3 Katar: Heyecan dolu yarışı Migno kazandı, Deniz dördüncü oldu!
Önceki haber

Moto3 Katar: Heyecan dolu yarışı Migno kazandı, Deniz dördüncü oldu!
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
FIA, Bahreyn'deki pist sınırı kurallarını "basitleştirdi" Bahreyn GP
Formula 1

FIA, Bahreyn'deki pist sınırı kurallarını "basitleştirdi"

Vettel: "En kısa sürede dönmeye çalışacağım" Bahreyn GP
Formula 1

Vettel: "En kısa sürede dönmeye çalışacağım"

Alonso, ilk iki yarışta pembe kaskla yarışacak Bahreyn GP
Formula 1

Alonso, ilk iki yarışta pembe kaskla yarışacak

Son Haberler

Moto3 Endonezya: Cuma günü Surra ve Migno lider
Moto3 Moto3

Moto3 Endonezya: Cuma günü Surra ve Migno lider

Moto3 Katar: Heyecan dolu yarışı Migno kazandı, Deniz dördüncü oldu!
Moto3 Moto3

Moto3 Katar: Heyecan dolu yarışı Migno kazandı, Deniz dördüncü oldu!

Moto3 Katar sıralama turları: Yılın ilk pole pozisyonu Guevara'nın, Deniz 12. oldu
Moto3 Moto3

Moto3 Katar sıralama turları: Yılın ilk pole pozisyonu Guevara'nın, Deniz 12. oldu

Moto3 Katar 3. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz son bölüme kaldı
Moto3 Moto3

Moto3 Katar 3. antrenman: Foggia en hızlısı, Deniz son bölüme kaldı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.