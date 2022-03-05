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Moto3 / Losail Sıralama turları raporu

Moto3 Katar sıralama turları: Yılın ilk pole pozisyonu Guevara'nın, Deniz 12. oldu

Izan Guevara, Katar'da gerçekleştirilen ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Moto3 Katar sıralama turları: Yılın ilk pole pozisyonu Guevara'nın, Deniz 12. oldu
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Çeviren:
Kemal Şengül
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Izan Guevara, 2022 Moto3 sezonunun ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Genç sürücü, GasGas motosikleti ile 2:04.811'lik bir tur zamanı yakaladı ve Ayumu Sasaki'nin sadece 0.085 saniye önünde pole pozisyonunu elde etti. İlk çizgiyi Jaume Masia tamamladı.

Yılın ilk sıralama turları için şartlar harika değildi çünkü pistte puslu bir hava vardı ve görüş mükemmel değildi.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Ayumu Sasaki, Husqvarna ile en iyi zamanını yapıp son bölüme kalmayı başardı. Onunla beraber Ivan Ortola, Daniel Holgado ve Matteo Bertelle de son bölüme kaldı.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Sasaki, ilk bölümden gelen momentumunu kullanarak, bu hafta sonu şimdiye kadarki en iyi turunu çıkardı. Fakat Guevara, son turunda şartların da yardımıyla 2:04.811 yaptı ve Sasaki'yi geride bırakarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı.

Masia son saniyede üçüncü sıraya çıktı. Böylelikle ilk çizgide üç marka yani GasGas, Huskvarna ve KTM yer aldı.

Honda ile yarışan Andrea Migno dördüncü, sezona favori olarak giren Dennis Foggia (Honda) beşinci ve Ryusei Yamanaka (KTM) altıncı oldu.

İlk onu John McPhee (Huskvarna), Sergio Garcia (GasGas), Tatsuki Suzuki (Honda) ve çaylak Ortola tamamladı.

Antrenmanlarda iyi görünen Carlos Tatay (CFMoto) 11. olurken, temsilcimiz Deniz Öncü (KTM) 1.3 saniye geride 12. oldu.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Izan Guevara GASGAS 5 2'04.811  
2 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 5 2'04.896 0.085
3 Spain Jaume Masia KTM 5 2'05.023 0.212
4 Italy Andrea Migno Honda 5 2'05.174 0.363
5 Italy Dennis Foggia Honda 6 2'05.189 0.378
6 Japan Ryusei Yamanaka KTM 6 2'05.536 0.725
7 United Kingdom John McPhee Husqvarna 6 2'05.549 0.738
8 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 5 2'05.658 0.847
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 5 2'05.683 0.872
10 Ivan Ortola KTM 6 2'05.763 0.952
11 Spain Carlos Tatay CF MOTO 6 2'05.900 1.089
12 Turkey Deniz Öncü KTM 6 2'06.173 1.362
13 Spain Xavier Artigas CF MOTO 6 2'06.384 1.573
14 Japan Kaito Toba KTM 5 2'06.400 1.589
15 Daniel Holgado KTM 6 2'06.445 1.634
16 Italy Riccardo Rossi Honda 5 2'06.631 1.820
17 Joel Kelso KTM 6 2'06.720 1.909
18 Matteo Bertelle KTM 6 2'10.067 5.256
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 4 2'05.481  
2 Ivan Ortola KTM 4 2'06.180 0.699
3 Daniel Holgado KTM 6 2'06.230 0.749
4 Matteo Bertelle KTM 6 2'06.375 0.894
5 Italy Stefano Nepa KTM 6 2'06.391 0.910
6 Scott Ogden Honda 6 2'06.394 0.913
7 Diogo Moreira KTM 5 2'06.705 1.224
8 Italy Alberto Surra Honda 5 2'06.907 1.426
9 Mexico Adrian Fernandez KTM 7 2'06.997 1.516
10 France Lorenzo Fellon Honda 6 2'07.075 1.594
11 Mario Aji Honda 6 2'07.889 2.408
12 Spain Ana Carrasco KTM 7 2'08.013 2.532
13 Elia Bartolini KTM 4 2'08.270 2.789
14 Gerard Riu KTM 5 2'08.779 3.298
15 Joshua Whatley Honda 4 2'09.679 4.198
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