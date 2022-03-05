Moto3 Katar sıralama turları: Yılın ilk pole pozisyonu Guevara'nın, Deniz 12. oldu

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Izan Guevara, 2022 Moto3 sezonunun ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Genç sürücü, GasGas motosikleti ile 2:04.811'lik bir tur zamanı yakaladı ve Ayumu Sasaki'nin sadece 0.085 saniye önünde pole pozisyonunu elde etti. İlk çizgiyi Jaume Masia tamamladı.

Yılın ilk sıralama turları için şartlar harika değildi çünkü pistte puslu bir hava vardı ve görüş mükemmel değildi.

Sıralama turlarının ilk bölümünde Ayumu Sasaki, Husqvarna ile en iyi zamanını yapıp son bölüme kalmayı başardı. Onunla beraber Ivan Ortola, Daniel Holgado ve Matteo Bertelle de son bölüme kaldı.

Sıralama turlarının ikinci bölümünde Sasaki, ilk bölümden gelen momentumunu kullanarak, bu hafta sonu şimdiye kadarki en iyi turunu çıkardı. Fakat Guevara, son turunda şartların da yardımıyla 2:04.811 yaptı ve Sasaki'yi geride bırakarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı.

Masia son saniyede üçüncü sıraya çıktı. Böylelikle ilk çizgide üç marka yani GasGas, Huskvarna ve KTM yer aldı.

Honda ile yarışan Andrea Migno dördüncü, sezona favori olarak giren Dennis Foggia (Honda) beşinci ve Ryusei Yamanaka (KTM) altıncı oldu.

İlk onu John McPhee (Huskvarna), Sergio Garcia (GasGas), Tatsuki Suzuki (Honda) ve çaylak Ortola tamamladı.

Antrenmanlarda iyi görünen Carlos Tatay (CFMoto) 11. olurken, temsilcimiz Deniz Öncü (KTM) 1.3 saniye geride 12. oldu.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark 1 Ayumu Sasaki Husqvarna 4 2'05.481 2 Ivan Ortola KTM 4 2'06.180 0.699 3 Daniel Holgado KTM 6 2'06.230 0.749 4 Matteo Bertelle KTM 6 2'06.375 0.894 5 Stefano Nepa KTM 6 2'06.391 0.910 6 Scott Ogden Honda 6 2'06.394 0.913 7 Diogo Moreira KTM 5 2'06.705 1.224 8 Alberto Surra Honda 5 2'06.907 1.426 9 Adrian Fernandez KTM 7 2'06.997 1.516 10 Lorenzo Fellon Honda 6 2'07.075 1.594 11 Mario Aji Honda 6 2'07.889 2.408 12 Ana Carrasco KTM 7 2'08.013 2.532 13 Elia Bartolini KTM 4 2'08.270 2.789 14 Gerard Riu KTM 5 2'08.779 3.298 15 Joshua Whatley Honda 4 2'09.679 4.198