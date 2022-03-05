Moto3 Katar sıralama turları: Yılın ilk pole pozisyonu Guevara'nın, Deniz 12. oldu
Izan Guevara, Katar'da gerçekleştirilen ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan isim oldu.
Izan Guevara, 2022 Moto3 sezonunun ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanmayı başardı. Genç sürücü, GasGas motosikleti ile 2:04.811'lik bir tur zamanı yakaladı ve Ayumu Sasaki'nin sadece 0.085 saniye önünde pole pozisyonunu elde etti. İlk çizgiyi Jaume Masia tamamladı.
Yılın ilk sıralama turları için şartlar harika değildi çünkü pistte puslu bir hava vardı ve görüş mükemmel değildi.
Sıralama turlarının ilk bölümünde Ayumu Sasaki, Husqvarna ile en iyi zamanını yapıp son bölüme kalmayı başardı. Onunla beraber Ivan Ortola, Daniel Holgado ve Matteo Bertelle de son bölüme kaldı.
Sıralama turlarının ikinci bölümünde Sasaki, ilk bölümden gelen momentumunu kullanarak, bu hafta sonu şimdiye kadarki en iyi turunu çıkardı. Fakat Guevara, son turunda şartların da yardımıyla 2:04.811 yaptı ve Sasaki'yi geride bırakarak kariyerinin ilk pole pozisyonunu aldı.
Masia son saniyede üçüncü sıraya çıktı. Böylelikle ilk çizgide üç marka yani GasGas, Huskvarna ve KTM yer aldı.
Honda ile yarışan Andrea Migno dördüncü, sezona favori olarak giren Dennis Foggia (Honda) beşinci ve Ryusei Yamanaka (KTM) altıncı oldu.
İlk onu John McPhee (Huskvarna), Sergio Garcia (GasGas), Tatsuki Suzuki (Honda) ve çaylak Ortola tamamladı.
Antrenmanlarda iyi görünen Carlos Tatay (CFMoto) 11. olurken, temsilcimiz Deniz Öncü (KTM) 1.3 saniye geride 12. oldu.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Izan Guevara
|GASGAS
|5
|2'04.811
|2
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|5
|2'04.896
|0.085
|3
|Jaume Masia
|KTM
|5
|2'05.023
|0.212
|4
|Andrea Migno
|Honda
|5
|2'05.174
|0.363
|5
|Dennis Foggia
|Honda
|6
|2'05.189
|0.378
|6
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|6
|2'05.536
|0.725
|7
|John McPhee
|Husqvarna
|6
|2'05.549
|0.738
|8
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|5
|2'05.658
|0.847
|9
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|5
|2'05.683
|0.872
|10
|Ivan Ortola
|KTM
|6
|2'05.763
|0.952
|11
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|6
|2'05.900
|1.089
|12
|Deniz Öncü
|KTM
|6
|2'06.173
|1.362
|13
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|6
|2'06.384
|1.573
|14
|Kaito Toba
|KTM
|5
|2'06.400
|1.589
|15
|Daniel Holgado
|KTM
|6
|2'06.445
|1.634
|16
|Riccardo Rossi
|Honda
|5
|2'06.631
|1.820
|17
|Joel Kelso
|KTM
|6
|2'06.720
|1.909
|18
|Matteo Bertelle
|KTM
|6
|2'10.067
|5.256
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|4
|2'05.481
|2
|Ivan Ortola
|KTM
|4
|2'06.180
|0.699
|3
|Daniel Holgado
|KTM
|6
|2'06.230
|0.749
|4
|Matteo Bertelle
|KTM
|6
|2'06.375
|0.894
|5
|Stefano Nepa
|KTM
|6
|2'06.391
|0.910
|6
|Scott Ogden
|Honda
|6
|2'06.394
|0.913
|7
|Diogo Moreira
|KTM
|5
|2'06.705
|1.224
|8
|Alberto Surra
|Honda
|5
|2'06.907
|1.426
|9
|Adrian Fernandez
|KTM
|7
|2'06.997
|1.516
|10
|Lorenzo Fellon
|Honda
|6
|2'07.075
|1.594
|11
|Mario Aji
|Honda
|6
|2'07.889
|2.408
|12
|Ana Carrasco
|KTM
|7
|2'08.013
|2.532
|13
|Elia Bartolini
|KTM
|4
|2'08.270
|2.789
|14
|Gerard Riu
|KTM
|5
|2'08.779
|3.298
|15
|Joshua Whatley
|Honda
|4
|2'09.679
|4.198
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