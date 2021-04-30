Moto3 Jerez: İlk antrenmanda Antonelli lider, Deniz 5.

Katar'da gerçekleştirilen iki yarış ve Portekiz'de gerçekleştirilen tek yarışın ardından MotoGP padoğu bu hafta sonu Jerez'de.

Moto3 serisinin ilk antrenman seansında Antonelli, 1:46.319'luk derecesiyle en hızlı isim olurken onu Gabriel Rodrigo ve Jason Dupasquier takip ettiler.

Jaume Masia seansı 4. sırada tamamlarken temsilcimiz Deniz Öncü ilk seansta iyi performans sergiledi ve liderin 0.249 sn gerisinde 5. oldu.

Sabah seansı oldukça serin şartlarda gerçekleştirildiği için dereceler, geçen seneki turlara göre bir saniye daha yavaş kaldı.

Moto3 Jerez yarışı sıralama seansı Cumartesi günü 13:35'te, yarış ise Pazar günü 12:00'da başlayacak.