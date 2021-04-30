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Moto3 / Jerez Antrenman raporu

Moto3 Jerez: İlk antrenmanda Antonelli lider, Deniz 5.

2021 Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'nın Jerez pistinde gerçekleştirilecek 4. yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Niccolo Antonelli ilk sırada tamamladı.

Moto3 Jerez: İlk antrenmanda Antonelli lider, Deniz 5.

Katar'da gerçekleştirilen iki yarış ve Portekiz'de gerçekleştirilen tek yarışın ardından MotoGP padoğu bu hafta sonu Jerez'de.

Moto3 serisinin ilk antrenman seansında Antonelli, 1:46.319'luk derecesiyle en hızlı isim olurken onu Gabriel Rodrigo ve Jason Dupasquier takip ettiler.

Jaume Masia seansı 4. sırada tamamlarken temsilcimiz Deniz Öncü ilk seansta iyi performans sergiledi ve liderin 0.249 sn gerisinde 5. oldu.

Sabah seansı oldukça serin şartlarda gerçekleştirildiği için dereceler, geçen seneki turlara göre bir saniye daha yavaş kaldı.

Moto3 Jerez yarışı sıralama seansı Cumartesi günü 13:35'te, yarış ise Pazar günü 12:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Niccolò Antonelli 16 1'46.319     149.764
2 Argentina Gabriel Rodrigo 16 1'46.488 0.169 0.169 149.526
3 Switzerland Jason Dupasquier 13 1'46.531 0.212 0.043 149.466
4 Spain Jaume Masia 15 1'46.548 0.229 0.017 149.442
5 Turkey Deniz Öncü 17 1'46.568 0.249 0.020 149.414
6 Italy Dennis Foggia 15 1'46.595 0.276 0.027 149.376
7 Italy Andrea Migno 15 1'46.621 0.302 0.026 149.340
8 South Africa Darryn Binder 16 1'46.651 0.332 0.030 149.298
9 Italy Stefano Nepa 14 1'46.662 0.343 0.011 149.282
10 Italy Romano Fenati 15 1'46.716 0.397 0.054 149.207
11 Italy Riccardo Rossi 16 1'46.841 0.522 0.125 149.032
12 Japan Ryusei Yamanaka 16 1'46.854 0.535 0.013 149.014
13 Spain Pedro Acosta 15 1'46.901 0.582 0.047 148.949
14 Spain Xavier Artigas 14 1'47.005 0.686 0.104 148.804
15 Spain Carlos Tatay 17 1'47.200 0.881 0.195 148.533
16 Japan Yuki Kunii 16 1'47.313 0.994 0.113 148.377
17 Mexico Adrian Fernandez 13 1'47.340 1.021 0.027 148.339
18 Spain Sergio Garcia Dols 14 1'47.393 1.074 0.053 148.266
19 Czech Republic Filip Salač 16 1'47.397 1.078 0.004 148.261
20 Spain Jeremy Alcoba 17 1'47.565 1.246 0.168 148.029
21 Indonesia Andi Gilang 16 1'47.605 1.286 0.040 147.974
22 United Kingdom John McPhee 16 1'47.898 1.579 0.293 147.572
23 Spain Izan Guevara 11 1'47.942 1.623 0.044 147.512
24 Japan Tatsuki Suzuki 15 1'47.965 1.646 0.023 147.481
25 France Lorenzo Fellon 13 1'48.296 1.977 0.331 147.030
26 Japan Kaito Toba 16 1'48.503 2.184 0.207 146.749
27 Japan Ayumu Sasaki 17 1'48.910 2.591 0.407 146.201
28 Austria Maximilian Kofler 17 1'49.297 2.978 0.387 145.683
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Moto3 Portekiz: Çaylak Acosta, son turdaki harika atağıyla ikinci zaferini aldı

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Moto3 Portekiz: Çaylak Acosta, son turdaki harika atağıyla ikinci zaferini aldı
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3 , TÜRK SPORCULAR
Etkinlik Jerez

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