Moto3 / Jerez Antrenman raporu
Moto3 Jerez: İlk antrenmanda Antonelli lider, Deniz 5.
2021 Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'nın Jerez pistinde gerçekleştirilecek 4. yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Niccolo Antonelli ilk sırada tamamladı.
Katar'da gerçekleştirilen iki yarış ve Portekiz'de gerçekleştirilen tek yarışın ardından MotoGP padoğu bu hafta sonu Jerez'de.
Moto3 serisinin ilk antrenman seansında Antonelli, 1:46.319'luk derecesiyle en hızlı isim olurken onu Gabriel Rodrigo ve Jason Dupasquier takip ettiler.
Jaume Masia seansı 4. sırada tamamlarken temsilcimiz Deniz Öncü ilk seansta iyi performans sergiledi ve liderin 0.249 sn gerisinde 5. oldu.
Sabah seansı oldukça serin şartlarda gerçekleştirildiği için dereceler, geçen seneki turlara göre bir saniye daha yavaş kaldı.
Moto3 Jerez yarışı sıralama seansı Cumartesi günü 13:35'te, yarış ise Pazar günü 12:00'da başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Niccolò Antonelli
|16
|1'46.319
|149.764
|2
|Gabriel Rodrigo
|16
|1'46.488
|0.169
|0.169
|149.526
|3
|Jason Dupasquier
|13
|1'46.531
|0.212
|0.043
|149.466
|4
|Jaume Masia
|15
|1'46.548
|0.229
|0.017
|149.442
|5
|Deniz Öncü
|17
|1'46.568
|0.249
|0.020
|149.414
|6
|Dennis Foggia
|15
|1'46.595
|0.276
|0.027
|149.376
|7
|Andrea Migno
|15
|1'46.621
|0.302
|0.026
|149.340
|8
|Darryn Binder
|16
|1'46.651
|0.332
|0.030
|149.298
|9
|Stefano Nepa
|14
|1'46.662
|0.343
|0.011
|149.282
|10
|Romano Fenati
|15
|1'46.716
|0.397
|0.054
|149.207
|11
|Riccardo Rossi
|16
|1'46.841
|0.522
|0.125
|149.032
|12
|Ryusei Yamanaka
|16
|1'46.854
|0.535
|0.013
|149.014
|13
|Pedro Acosta
|15
|1'46.901
|0.582
|0.047
|148.949
|14
|Xavier Artigas
|14
|1'47.005
|0.686
|0.104
|148.804
|15
|Carlos Tatay
|17
|1'47.200
|0.881
|0.195
|148.533
|16
|Yuki Kunii
|16
|1'47.313
|0.994
|0.113
|148.377
|17
|Adrian Fernandez
|13
|1'47.340
|1.021
|0.027
|148.339
|18
|Sergio Garcia Dols
|14
|1'47.393
|1.074
|0.053
|148.266
|19
|Filip Salač
|16
|1'47.397
|1.078
|0.004
|148.261
|20
|Jeremy Alcoba
|17
|1'47.565
|1.246
|0.168
|148.029
|21
|Andi Gilang
|16
|1'47.605
|1.286
|0.040
|147.974
|22
|John McPhee
|16
|1'47.898
|1.579
|0.293
|147.572
|23
|Izan Guevara
|11
|1'47.942
|1.623
|0.044
|147.512
|24
|Tatsuki Suzuki
|15
|1'47.965
|1.646
|0.023
|147.481
|25
|Lorenzo Fellon
|13
|1'48.296
|1.977
|0.331
|147.030
|26
|Kaito Toba
|16
|1'48.503
|2.184
|0.207
|146.749
|27
|Ayumu Sasaki
|17
|1'48.910
|2.591
|0.407
|146.201
|28
|Maximilian Kofler
|17
|1'49.297
|2.978
|0.387
|145.683
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Moto3 Jerez: İlk antrenmanda Antonelli lider, Deniz 5.
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