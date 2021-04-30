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Önceki / Moto3 Jerez: İlk antrenmanda Antonelli lider, Deniz 5.
Moto3 / Jerez Antrenman raporu

Moto3 Jerez: 2. antrenmanda Rodrigo lider, Deniz 9.

2021 Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'nın Jerez pistinde gerçekleştirilecek 4. yarışı öncesinde 2. antrenman seansını Gabriel Rodrigo ilk sırada tamamladı.

Moto3 Jerez: 2. antrenmanda Rodrigo lider, Deniz 9.

Sabah serin koşullarda gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Niccolo Antonelli'nin ilk sırada tamamlamasının ardından 2. antrenmanda şartlar biraz daha iyiydi.

Rodrigo, 1:45.651'lik derecesiyle öğleden sonra en hızlı isim olurken onu 0.256 sn geride sabah seansının lideri Antonelli ve Romano Fenati takip ettiler.

Sabah seansında 5. sırada yer alan temsilcimiz Deniz Öncü, öğleden sonraki seansta yine önlere yakın olmayı başardı. Deniz, Red Bull KTM Ajo sürücüleri Pedro Acosta ve Jaume Masia arasında 9. olurken, Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki 11. sırada kendisine yer buldu.

Moto3 Jerez yarışı sıralama seansı Cumartesi günü 13:35'te, yarış ise Pazar günü 12:00'da başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Argentina Gabriel Rodrigo 13 1'45.651     150.711
2 Italy Niccolò Antonelli 13 1'45.907 0.256 0.256 150.347
3 Italy Romano Fenati 11 1'46.060 0.409 0.153 150.130
4 Switzerland Jason Dupasquier 14 1'46.072 0.421 0.012 150.113
5 South Africa Darryn Binder 15 1'46.188 0.537 0.116 149.949
6 Japan Ryusei Yamanaka 16 1'46.226 0.575 0.038 149.895
7 Italy Andrea Migno 17 1'46.418 0.767 0.192 149.625
8 Spain Pedro Acosta 16 1'46.451 0.800 0.033 149.578
9 Turkey Deniz Öncü 17 1'46.464 0.813 0.013 149.560
10 Spain Jaume Masia 16 1'46.498 0.847 0.034 149.512
11 Japan Ayumu Sasaki 16 1'46.528 0.877 0.030 149.470
12 Czech Republic Filip Salač 15 1'46.598 0.947 0.070 149.372
13 Spain Jeremy Alcoba 16 1'46.600 0.949 0.002 149.369
14 Japan Tatsuki Suzuki 12 1'46.600 0.949 0.000 149.369
15 Italy Stefano Nepa 16 1'46.621 0.970 0.021 149.340
16 United Kingdom John McPhee 16 1'46.674 1.023 0.053 149.265
17 Spain Izan Guevara 13 1'46.696 1.045 0.022 149.235
18 Spain Sergio Garcia Dols 13 1'46.766 1.115 0.070 149.137
19 Spain Xavier Artigas 11 1'46.783 1.132 0.017 149.113
20 Mexico Adrian Fernandez 13 1'46.856 1.205 0.073 149.011
21 Japan Yuki Kunii 16 1'46.957 1.306 0.101 148.871
22 Italy Dennis Foggia 14 1'46.963 1.312 0.006 148.862
23 Austria Maximilian Kofler 15 1'47.144 1.493 0.181 148.611
24 Japan Kaito Toba 15 1'47.493 1.842 0.349 148.128
25 France Lorenzo Fellon 13 1'47.568 1.917 0.075 148.025
26 Italy Riccardo Rossi 16 1'48.016 2.365 0.448 147.411
27 Indonesia Andi Gilang 15 1'48.122 2.471 0.106 147.266
28 Spain Carlos Tatay 11 1'48.366 2.715 0.244 146.935
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Moto3 Jerez: İlk antrenmanda Antonelli lider, Deniz 5.

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Moto3 Jerez: İlk antrenmanda Antonelli lider, Deniz 5.
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