Moto3 Jerez: 2. antrenmanda Rodrigo lider, Deniz 9.

Sabah serin koşullarda gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Niccolo Antonelli'nin ilk sırada tamamlamasının ardından 2. antrenmanda şartlar biraz daha iyiydi.

Rodrigo, 1:45.651'lik derecesiyle öğleden sonra en hızlı isim olurken onu 0.256 sn geride sabah seansının lideri Antonelli ve Romano Fenati takip ettiler.

Sabah seansında 5. sırada yer alan temsilcimiz Deniz Öncü, öğleden sonraki seansta yine önlere yakın olmayı başardı. Deniz, Red Bull KTM Ajo sürücüleri Pedro Acosta ve Jaume Masia arasında 9. olurken, Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki 11. sırada kendisine yer buldu.

Moto3 Jerez yarışı sıralama seansı Cumartesi günü 13:35'te, yarış ise Pazar günü 12:00'da başlayacak.