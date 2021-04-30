Moto3 / Jerez Antrenman raporu
Moto3 Jerez: 2. antrenmanda Rodrigo lider, Deniz 9.
2021 Moto3 Şampiyonası'nın İspanya'nın Jerez pistinde gerçekleştirilecek 4. yarışı öncesinde 2. antrenman seansını Gabriel Rodrigo ilk sırada tamamladı.
Sabah serin koşullarda gerçekleştirilen ilk antrenman seansını Niccolo Antonelli'nin ilk sırada tamamlamasının ardından 2. antrenmanda şartlar biraz daha iyiydi.
Rodrigo, 1:45.651'lik derecesiyle öğleden sonra en hızlı isim olurken onu 0.256 sn geride sabah seansının lideri Antonelli ve Romano Fenati takip ettiler.
Sabah seansında 5. sırada yer alan temsilcimiz Deniz Öncü, öğleden sonraki seansta yine önlere yakın olmayı başardı. Deniz, Red Bull KTM Ajo sürücüleri Pedro Acosta ve Jaume Masia arasında 9. olurken, Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki 11. sırada kendisine yer buldu.
Moto3 Jerez yarışı sıralama seansı Cumartesi günü 13:35'te, yarış ise Pazar günü 12:00'da başlayacak.
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Gabriel Rodrigo
|13
|1'45.651
|150.711
|2
|Niccolò Antonelli
|13
|1'45.907
|0.256
|0.256
|150.347
|3
|Romano Fenati
|11
|1'46.060
|0.409
|0.153
|150.130
|4
|Jason Dupasquier
|14
|1'46.072
|0.421
|0.012
|150.113
|5
|Darryn Binder
|15
|1'46.188
|0.537
|0.116
|149.949
|6
|Ryusei Yamanaka
|16
|1'46.226
|0.575
|0.038
|149.895
|7
|Andrea Migno
|17
|1'46.418
|0.767
|0.192
|149.625
|8
|Pedro Acosta
|16
|1'46.451
|0.800
|0.033
|149.578
|9
|Deniz Öncü
|17
|1'46.464
|0.813
|0.013
|149.560
|10
|Jaume Masia
|16
|1'46.498
|0.847
|0.034
|149.512
|11
|Ayumu Sasaki
|16
|1'46.528
|0.877
|0.030
|149.470
|12
|Filip Salač
|15
|1'46.598
|0.947
|0.070
|149.372
|13
|Jeremy Alcoba
|16
|1'46.600
|0.949
|0.002
|149.369
|14
|Tatsuki Suzuki
|12
|1'46.600
|0.949
|0.000
|149.369
|15
|Stefano Nepa
|16
|1'46.621
|0.970
|0.021
|149.340
|16
|John McPhee
|16
|1'46.674
|1.023
|0.053
|149.265
|17
|Izan Guevara
|13
|1'46.696
|1.045
|0.022
|149.235
|18
|Sergio Garcia Dols
|13
|1'46.766
|1.115
|0.070
|149.137
|19
|Xavier Artigas
|11
|1'46.783
|1.132
|0.017
|149.113
|20
|Adrian Fernandez
|13
|1'46.856
|1.205
|0.073
|149.011
|21
|Yuki Kunii
|16
|1'46.957
|1.306
|0.101
|148.871
|22
|Dennis Foggia
|14
|1'46.963
|1.312
|0.006
|148.862
|23
|Maximilian Kofler
|15
|1'47.144
|1.493
|0.181
|148.611
|24
|Kaito Toba
|15
|1'47.493
|1.842
|0.349
|148.128
|25
|Lorenzo Fellon
|13
|1'47.568
|1.917
|0.075
|148.025
|26
|Riccardo Rossi
|16
|1'48.016
|2.365
|0.448
|147.411
|27
|Andi Gilang
|15
|1'48.122
|2.471
|0.106
|147.266
|28
|Carlos Tatay
|11
|1'48.366
|2.715
|0.244
|146.935
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Moto3 Jerez: 2. antrenmanda Rodrigo lider, Deniz 9.
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