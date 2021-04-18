Moto3 Portekiz: Çaylak Acosta, son turdaki harika atağıyla ikinci zaferini aldı

Dün sıralama turlarında pist üstünde yaşanan karışıklıktan dolayı temsilcimiz Deniz Öncü, Darryn Binder, Jeremy Alcoba ve John McPhee yarıştan hemen önce, yarışa pit yolundan başlama cezası aldı.

Andrea Migno'nun ilk cepten başladığı yarışta, Dennis Foggia ve Sergio Garcia ilk çizgiyi tamamlayan isimler oldu.

Olaysız geçen startta, yarışa beşinci cepten başlayan Xavier Artigas güzel bir start alarak ikinci sıraya yükseldi. İlk turun ardından Andrea Migno sıra kaybederken sıralama Artigas, Garcia, Foggia, Migno, Acosta şeklini aldı.

Yarışa pit yolundan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ilk turlarda 26. sırada yarışa devam etti.

4. turda Gabriel Rodrigo ile temas eden Xavier Artigas dengesini kaybederek kendini çakıl havuzunda buldu. Rodrigo temasından dolayı inceleme altına alındı. Artigas yarış dışı kaldı ve Rodrigo da uzun tur cezası aldı. Böylelikle Pedro Acosta liderliğe yükseldi.

Beşinci turda liderlik Acosta'dan Foggia'ya geçti. 8. tura kadar olaysız ilerleyen yarışta, 3. virajda Kaito Toba Nicola Antonelli ile temas yaşayınca, arkasından gelen Guevara'yı düşürerek kendilerini çakıl havuzunda bulmalarına sebep oldu.

Her ne kadar yarışa devam etmeye çalışsalar da Kaito Toba yarış dışı kaldı.

Andrea Migno, Rivacold Snipers Team leads Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Deniz Öncü bu olaylardan faydalanarak 23. sıraya yükseldi. Son 10 tura girerken ilk 10 Foggia, Acosta, Garcia, Migno, Suzuki, Masia, Sasaki, Fernandez, Fenati Antonelli şeklindeydi. Uzun tur cezasının ardından 15. sıraya düşen Rodrigo, 9 tur kala 3 kişiyi geçmeyi başararak 11. sıraya yükseldi.

8 tur kala gelen nefis ataklarla ilk 5 Foggia, Acosta, Masia, Sasaki ve Migno şeklini aldı.

Pedro Acosta, Dennis Foggia'yı geçmek için itinayla çabalasa da Foggia geç frenleriyle onu arkasında tutmayı başardı. 16. turda Fernandez ve Suzuki temas yaşayarak kazaya karıştılar.

Temsilcimiz Deniz Öncü puan barajı olan 15. sıraya kadar yükseldi. Onun hemen önündeki ise yine pit yolundan başlayan bir isim olan Jeremy Alcoba yarışa devam ediyordu.

Son 4 tur kala liderliği ele almaya çalışan Acosta dışarı taşarak 3. sıraya düştü. Foggia - Acosta mücadelesini değerlendiren Migno ise liderliğe yükseldi ancak kısa bir süre sonra Foggia cevap vererek liderliği geri aldı.

Bitime iki tur kala liderlik için Foggia - Acosta mücadelesi devam ederken ilk beşi tamamlayan isimler Migno, Garcia ve Masia oldu.

Son turda Garcia ve Migno temas yaşadı ancak kimse yere düşmeden durumu toparlamayı başardılar.

Son sektörde, şampiyona üçüncüsü Masia dengesini kaybederek kendini yerde buldu ve yarışa veda etti.

Pedro Acosta son dakikada süper bir atak yaparak Foggia'yı geride bırakarak yarışı kazanmayı başardı.

Podyumu tamamlayan isim Migno olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 15. sırada damalı bayrağı görmüş oldu.

Yarış sonucu: