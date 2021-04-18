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Moto3 / Yarış raporu

Moto3 Portekiz: Çaylak Acosta, son turdaki harika atağıyla ikinci zaferini aldı

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Portekiz'de gerçekleştirilen Moto3 yarışında zafer, Doha GP'den sonra arka arkaya ikinci zaferini alan çaylak Pedro Acosta'nın oldu.

Moto3 Portekiz: Çaylak Acosta, son turdaki harika atağıyla ikinci zaferini aldı

Dün sıralama turlarında pist üstünde yaşanan karışıklıktan dolayı temsilcimiz Deniz Öncü, Darryn Binder, Jeremy Alcoba ve John McPhee yarıştan hemen önce, yarışa pit yolundan başlama cezası aldı.

Andrea Migno'nun ilk cepten başladığı yarışta, Dennis Foggia ve Sergio Garcia ilk çizgiyi tamamlayan isimler oldu.

Olaysız geçen startta, yarışa beşinci cepten başlayan Xavier Artigas güzel bir start alarak ikinci sıraya yükseldi. İlk turun ardından Andrea Migno sıra kaybederken sıralama Artigas, Garcia, Foggia, Migno, Acosta şeklini aldı.

Yarışa pit yolundan başlayan temsilcimiz Deniz Öncü ilk turlarda 26. sırada yarışa devam etti.

4. turda Gabriel Rodrigo ile temas eden Xavier Artigas dengesini kaybederek kendini çakıl havuzunda buldu. Rodrigo temasından dolayı inceleme altına alındı. Artigas yarış dışı kaldı ve Rodrigo da uzun tur cezası aldı. Böylelikle Pedro Acosta liderliğe yükseldi.

Beşinci turda liderlik Acosta'dan Foggia'ya geçti. 8. tura kadar olaysız ilerleyen yarışta, 3. virajda Kaito Toba Nicola Antonelli ile temas yaşayınca, arkasından gelen Guevara'yı düşürerek kendilerini çakıl havuzunda bulmalarına sebep oldu.

Her ne kadar yarışa devam etmeye çalışsalar da Kaito Toba yarış dışı kaldı.

Andrea Migno, Rivacold Snipers Team leads

Andrea Migno, Rivacold Snipers Team leads

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Temsilcimiz Deniz Öncü bu olaylardan faydalanarak 23. sıraya yükseldi. Son 10 tura girerken ilk 10 Foggia, Acosta, Garcia, Migno, Suzuki, Masia, Sasaki, Fernandez, Fenati Antonelli şeklindeydi. Uzun tur cezasının ardından 15. sıraya düşen Rodrigo, 9 tur kala 3 kişiyi geçmeyi başararak 11. sıraya yükseldi.

8 tur kala gelen nefis ataklarla ilk 5 Foggia, Acosta, Masia, Sasaki ve Migno şeklini aldı.

Pedro Acosta, Dennis Foggia'yı geçmek için itinayla çabalasa da Foggia geç frenleriyle onu arkasında tutmayı başardı. 16. turda Fernandez ve Suzuki temas yaşayarak kazaya karıştılar.

Temsilcimiz Deniz Öncü puan barajı olan 15. sıraya kadar yükseldi. Onun hemen önündeki ise yine pit yolundan başlayan bir isim olan Jeremy Alcoba yarışa devam ediyordu.

Son 4 tur kala liderliği ele almaya çalışan Acosta dışarı taşarak 3. sıraya düştü. Foggia - Acosta mücadelesini değerlendiren Migno ise liderliğe yükseldi ancak kısa bir süre sonra Foggia cevap vererek liderliği geri aldı.

Bitime iki tur kala liderlik için Foggia - Acosta mücadelesi devam ederken ilk beşi tamamlayan isimler Migno, Garcia ve Masia oldu.

Son turda Garcia ve Migno temas yaşadı ancak kimse yere düşmeden durumu toparlamayı başardılar.

Son sektörde, şampiyona üçüncüsü Masia dengesini kaybederek kendini yerde buldu ve yarışa veda etti.

Pedro Acosta son dakikada süper bir atak yaparak Foggia'yı geride bırakarak yarışı kazanmayı başardı.

Podyumu tamamlayan isim Migno olurken, temsilcimiz Deniz Öncü 15. sırada damalı bayrağı görmüş oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Pedro Acosta KTM 21 -    
2 Italy Dennis Foggia Honda 21 0.051 0.051 0.051
3 Italy Andrea Migno Honda 21 0.584 0.584 0.533
4 Japan Ayumu Sasaki KTM 21 0.615 0.615 0.031
5 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 21 0.675 0.675 0.060
6 Italy Niccolò Antonelli KTM 21 0.729 0.729 0.054
7 Italy Romano Fenati Husqvarna 21 0.773 0.773 0.044
8 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 21 1.245 1.245 0.472
9 Spain Jaume Masia KTM 21 12.487 12.487 11.242
10 Japan Ryusei Yamanaka KTM 21 12.508 12.508 0.021
11 Italy Stefano Nepa KTM 21 12.541 12.541 0.033
12 Switzerland Jason Dupasquier KTM 21 12.593 12.593 0.052
13 Czech Republic Filip Salač Honda 21 12.833 12.833 0.240
14 Spain Jeremy Alcoba Honda 21 13.743 13.743 0.910
15 Turkey Deniz Öncü KTM 21 13.788 13.788 0.045
16 Japan Yuki Kunii Honda 21 15.234 15.234 1.446
17 Spain Carlos Tatay KTM 21 18.032 18.032 2.798
18 Indonesia Andi Gilang Honda 21 20.284 20.284 2.252
19 Italy Riccardo Rossi KTM 21 20.343 20.343 0.059
20 South Africa Darryn Binder Honda 21 33.374 33.374 13.031
21 Austria Maximilian Kofler KTM 21 33.410 33.410 0.036
22 France Lorenzo Fellon Honda 21 36.502 36.502 3.092
23 United Kingdom John McPhee Honda 21 37.540 37.540 1.038
24 Spain Izan Guevara GASGAS 21 1'08.552 1'08.552 31.012
25 Japan Kaito Toba KTM 15 40.181 6 Laps 6 Laps
  Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 16      
  Japan Tatsuki Suzuki Honda 15      
  Spain Xavier Artigas Honda 4      
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Moto3 Portimao: Migno pole pozisyonunda, Deniz Öncü 7. sırada

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