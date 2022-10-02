Moto3 Buriram: Foggia kazandı, Garcia yarış dışı kaldı

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Dennis Foggia, 2022 Moto3 sezonundaki dördüncü galibiyetine Tayland Grand Prix'sinde ulaşırken, şampiyonluk için savaşan isimler geride kaldı.

22 turluk yarışın başlangıcında Dennis Foggia iyi bir start aldı ve ilk virajı lider dönüp, yerini korudu. Ancak arkada Adrian Fernandez kaza yaptı ve kendisiyle birlikte Sergio Garcia'yı da götürdü. Şampiyonluk için çekişen Garcia, kısa bir süre sonra ayağa kalktı ve yarışa döndü.

Bu noktada şampiyona lideri Izan Guevara dokuzuncu sıradaydı.

Ayumu Sasaki, turlar ilerledikçe Foggia'yı kovalamaya başlarken, arkalarındaki TatsukiSuzuki, teknik bir sorunla yarışı bıraktı.

Yarışın orta kısmında lider grupta sıralama Foggia, Sasaki, Munoz, Rossi, Moreira ve Masia şeklindeydi. Guevara ise bu altılı grubun ardındaki grubun başını çekiyordu.

13. turun sonunda Foggia hata yaparken, liderlik Sasaki'ye geçti. Fakat ertesi turun 3. virajında Foggia tekrar liderliği aldı.

Garcia bu noktada pite gelerek yarışı bıraktı. Yarışın son üçte birlik bölümünde lider grup Foggia, Rossi ve Sasaki'den oluştu.

Üç tur kala, Foggia yarım saniyelik küçük bir fark oluşturdu. İkincilik içinse Rossi ve Sasaki savaştı.

Foggia, ön tarafta galibiyete ulaştı ve bu yılki dördüncü zaferini elde etti.

Yakın ikincilik savaşının galibi Sasaki olurken, bu yılki sekizinci podyumunu elde etti. Podyumun son basamağı ise Rossi'ye gitti.

Sert savaşların yaşandığı grupta son dakikaya kadar heyecan vardı ve Nepa dördüncü, Guevara beşinci ve Moreira altıncı oldu. Onu Migno, Masia, Munoz ve Ryusei Yamanaka takip etti.

Bu sonuçla Guevara, şampiyona ikincisi Foggia'nın 49 puan önünde yer alıyor. Bu yıl dördüncü kez yarış dışı kalan Garcia ise artık 56 puan geride kaldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise kendisi adına zorlu geçen hafta sonunu 17. sırada tamamladı ve hafta sonunu puansız kapattı. Deniz bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlardan puanla ayrılmıştı fakat 17. olmasının ardından bu istatistiği de sona ermiş oldu.

Yarış sonucu: