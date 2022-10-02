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Moto3 Buriram: Foggia kazandı, Garcia yarış dışı kaldı

2022 Moto3 Dünya Şampyionası'nın Buriram'da gerçekleştirilen yarışını Dennis Foggia kazandı.

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Moto3 Buriram: Foggia kazandı, Garcia yarış dışı kaldı
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Dennis Foggia, 2022 Moto3 sezonundaki dördüncü galibiyetine Tayland Grand Prix'sinde ulaşırken, şampiyonluk için savaşan isimler geride kaldı.

22 turluk yarışın başlangıcında Dennis Foggia iyi bir start aldı ve ilk virajı lider dönüp, yerini korudu. Ancak arkada Adrian Fernandez kaza yaptı ve kendisiyle birlikte Sergio Garcia'yı da götürdü. Şampiyonluk için çekişen Garcia, kısa bir süre sonra ayağa kalktı ve yarışa döndü.

Bu noktada şampiyona lideri Izan Guevara dokuzuncu sıradaydı.

Ayumu Sasaki, turlar ilerledikçe Foggia'yı kovalamaya başlarken, arkalarındaki TatsukiSuzuki, teknik bir sorunla yarışı bıraktı.

Yarışın orta kısmında lider grupta sıralama Foggia, Sasaki, Munoz, Rossi, Moreira ve Masia şeklindeydi. Guevara ise bu altılı grubun ardındaki grubun başını çekiyordu. 

13. turun sonunda Foggia hata yaparken, liderlik Sasaki'ye geçti. Fakat ertesi turun 3. virajında Foggia tekrar liderliği aldı.

Garcia bu noktada pite gelerek yarışı bıraktı. Yarışın son üçte birlik bölümünde lider grup Foggia, Rossi ve Sasaki'den oluştu.

Üç tur kala, Foggia yarım saniyelik küçük bir fark oluşturdu. İkincilik içinse Rossi ve Sasaki savaştı. 

Foggia, ön tarafta galibiyete ulaştı ve bu yılki dördüncü zaferini elde etti.

Yakın ikincilik savaşının galibi Sasaki olurken, bu yılki sekizinci podyumunu elde etti. Podyumun son basamağı ise Rossi'ye gitti.

Sert savaşların yaşandığı grupta son dakikaya kadar heyecan vardı ve Nepa dördüncü, Guevara beşinci ve Moreira altıncı oldu. Onu Migno, Masia, Munoz ve Ryusei Yamanaka takip etti.

Bu sonuçla Guevara, şampiyona ikincisi Foggia'nın 49 puan önünde yer alıyor. Bu yıl dördüncü kez yarış dışı kalan Garcia ise artık 56 puan geride kaldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise kendisi adına zorlu geçen hafta sonunu 17. sırada tamamladı ve hafta sonunu puansız kapattı. Deniz bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlardan puanla ayrılmıştı fakat 17. olmasının ardından bu istatistiği de sona ermiş oldu.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman
1 Italy Dennis Foggia Honda 22  
2 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 22 1.524
3 Italy Riccardo Rossi Honda 22 2.804
4 Italy Stefano Nepa KTM 22 9.414
5 Spain Izan Guevara GASGAS 22 9.527
6 Brazil Diogo Moreira KTM 22 9.971
7 Italy Andrea Migno Honda 22 9.610
8 Spain Jaume Masia KTM 22 10.033
9 Spain David Munoz KTM 22 10.046
10 Japan Ryusei Yamanaka KTM 22 10.088
11 Spain Daniel Holgado KTM 22 14.571
12 Australia Joel Kelso KTM 22 23.432
13 Spain Carlos Tatay CF MOTO 22 23.763
14 Spain Xavier Artigas CF MOTO 22 23.842
15 United Kingdom Scott Ogden Honda 22 23.868
16 France Lorenzo Fellon Honda 22 24.232
17 Turkey Deniz Öncü KTM 22 24.055
18 Italy Elia Bartolini KTM 22 40.092
19 Spain Vicente Perez Honda 22 40.094
20 Ivan Ortola KTM 22 40.228
21 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 22 40.366
22 Spain Ana Carrasco KTM 22 43.876
23 United Kingdom Joshua Whatley Honda 22 48.480
24 Nicola Fabio KTM 22 54.747
25 Japan Taiyo Furusato Honda 19 1'23.423
26 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14  
27 Japan Tatsuki Suzuki Honda 7  
28 United Kingdom John McPhee Husqvarna 7  
29 Japan Kaito Toba KTM 1  
30 Mexico Adrian Fernandez KTM 0  
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