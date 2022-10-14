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Moto3 / Phillip Island Antrenman raporu

Avustralya Moto3: İlk günün lideri Sasaki, Suzuki 2.

Avustralya'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışları öncesinde Cuma günkü antrenmanları zirvede tamamlayan isim Ayumu Sasaki olurken, onu bir başka Japon Tatsuki Suzuki takip etti.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Avustralya Moto3: İlk günün lideri Sasaki, Suzuki 2.
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Phillip Island'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansında Sasaki, son turunda 1:37.797 elde ederek günün en hızlı tur zamanını attı ve Cuma gününü zirvede tamamladı.

Leopard Racing'den Tatsuki Suzuki, Sasaki'nin 0.189 sn gerisinde 2. oldu ve böylece Avustralya'da ilk gün iki Japon ilk iki sırada yer almış oldu.

Sabah yapılan antrenman seansında en hızlı isim olan Diogo Moreira, öğleden sonraki seansta 3. hızlı turu atmayı başardı ve Phillip Island'daki ilk yarışı öncesinde güçlü bir form sergiledi.

Islak ve kaygan zeminde başlayan seans ilerledikçe şartlar da iyileşti ve sürücüler son bölümde tur zamanlarını oldukça fazla geliştirdiler.

Şampiyona lideri Izan Guevara, liderin yarım saniye gerisinde 4. olurken onu takım arkadaşı Sergio Garcia ve Dennis Foggia takip ettiler.

Birinci antrenman seansında 10. olan temsilcimiz Deniz Öncü, ikinci antrenman seansında 1.3 sn geride 16. oldu.

2022 Moto3 Avustralya 1. Antrenman Dereceleri

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Brazil Diogo Moreira 17 1'39.773     160.492
2 Italy Dennis Foggia 19 1'39.830 0.057 0.057 160.400
3 Spain Sergio Garcia Dols 19 1'39.876 0.103 0.046 160.326
4 Australia Joel Kelso 14 1'39.917 0.144 0.041 160.261
5 Japan Tatsuki Suzuki 17 1'40.250 0.477 0.333 159.728
6 Spain Daniel Holgado 15 1'40.307 0.534 0.057 159.637
7 Italy Stefano Nepa 20 1'40.405 0.632 0.098 159.482
8 Spain Izan Guevara 14 1'40.654 0.881 0.249 159.087
9 Japan Ayumu Sasaki 14 1'40.657 0.884 0.003 159.082
10 Turkey Deniz Öncü 17 1'40.843 1.070 0.186 158.789
11 Spain Carlos Tatay 16 1'40.939 1.166 0.096 158.638
12 Spain Jaume Masia 12 1'41.014 1.241 0.075 158.520
13 Italy Andrea Migno 20 1'41.123 1.350 0.109 158.349
14 Spain David Munoz 17 1'41.494 1.721 0.371 157.770
15 United Kingdom Scott Ogden 20 1'41.635 1.862 0.141 157.552
16 Japan Kaito Toba 11 1'41.654 1.881 0.019 157.522
17 Japan Ryusei Yamanaka 17 1'41.828 2.055 0.174 157.253
18 Italy Riccardo Rossi 19 1'41.890 2.117 0.062 157.157
19 Spain Xavier Artigas 19 1'42.043 2.270 0.153 156.922
20 Japan Taiyo Furusato 23 1'42.218 2.445 0.175 156.653
21 Ivan Ortola 18 1'42.236 2.463 0.018 156.625
22 United Kingdom John McPhee 8 1'42.382 2.609 0.146 156.402
23 Nicola Fabio 17 1'42.419 2.646 0.037 156.345
24 Mexico Adrian Fernandez 17 1'42.504 2.731 0.085 156.216
25 France Lorenzo Fellon 16 1'42.580 2.807 0.076 156.100
26 Spain Ana Carrasco 17 1'42.778 3.005 0.198 155.799
27 United Kingdom Joshua Whatley 19 1'42.893 3.120 0.115 155.625
28 Indonesia Mario Suryo Aji 15 1'43.189 3.416 0.296 155.179
29 Italy Elia Bartolini 18 1'43.415 3.642 0.226 154.840
30 Italy Alberto Surra 11 1'43.502 3.729 0.087 154.710
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2022 Moto3 Avustralya 2. Antrenman Dereceleri

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ayumu Sasaki 8 1'37.797     163.735
2 Japan Tatsuki Suzuki 8 1'37.986 0.189 0.189 163.419
3 Brazil Diogo Moreira 17 1'38.205 0.408 0.219 163.054
4 Spain Izan Guevara 17 1'38.330 0.533 0.125 162.847
5 Spain Sergio Garcia Dols 19 1'38.355 0.558 0.025 162.806
6 Italy Dennis Foggia 8 1'38.466 0.669 0.111 162.622
7 Italy Andrea Migno 16 1'38.538 0.741 0.072 162.503
8 Italy Stefano Nepa 20 1'38.553 0.756 0.015 162.479
9 Spain Jaume Masia 16 1'38.576 0.779 0.023 162.441
10 Mexico Adrian Fernandez 9 1'38.624 0.827 0.048 162.362
11 United Kingdom John McPhee 7 1'38.760 0.963 0.136 162.138
12 Australia Joel Kelso 15 1'38.884 1.087 0.124 161.935
13 United Kingdom Scott Ogden 16 1'38.916 1.119 0.032 161.882
14 Japan Kaito Toba 10 1'38.986 1.189 0.070 161.768
15 Spain Carlos Tatay 12 1'39.060 1.263 0.074 161.647
16 Turkey Deniz Öncü 9 1'39.174 1.377 0.114 161.461
17 Japan Ryusei Yamanaka 17 1'39.199 1.402 0.025 161.420
18 Spain David Munoz 18 1'39.332 1.535 0.133 161.204
19 Spain Daniel Holgado 12 1'39.369 1.572 0.037 161.144
20 Ivan Ortola 15 1'39.467 1.670 0.098 160.986
21 Indonesia Mario Suryo Aji 17 1'39.679 1.882 0.212 160.643
22 Italy Elia Bartolini 19 1'39.683 1.886 0.004 160.637
23 Spain Xavier Artigas 16 1'39.821 2.024 0.138 160.415
24 France Lorenzo Fellon 14 1'39.871 2.074 0.050 160.334
25 Italy Riccardo Rossi 9 1'39.950 2.153 0.079 160.208
26 Japan Taiyo Furusato 19 1'40.038 2.241 0.088 160.067
27 Italy Alberto Surra 15 1'40.107 2.310 0.069 159.956
28 Nicola Fabio 16 1'40.203 2.406 0.096 159.803
29 Spain Ana Carrasco 16 1'40.566 2.769 0.363 159.226
30 United Kingdom Joshua Whatley 18 1'41.035 3.238 0.469 158.487
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