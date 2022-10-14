Avustralya Moto3: İlk günün lideri Sasaki, Suzuki 2.
Avustralya'da gerçekleştirilecek Moto3 yarışları öncesinde Cuma günkü antrenmanları zirvede tamamlayan isim Ayumu Sasaki olurken, onu bir başka Japon Tatsuki Suzuki takip etti.
Phillip Island'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansında Sasaki, son turunda 1:37.797 elde ederek günün en hızlı tur zamanını attı ve Cuma gününü zirvede tamamladı.
Leopard Racing'den Tatsuki Suzuki, Sasaki'nin 0.189 sn gerisinde 2. oldu ve böylece Avustralya'da ilk gün iki Japon ilk iki sırada yer almış oldu.
Sabah yapılan antrenman seansında en hızlı isim olan Diogo Moreira, öğleden sonraki seansta 3. hızlı turu atmayı başardı ve Phillip Island'daki ilk yarışı öncesinde güçlü bir form sergiledi.
Islak ve kaygan zeminde başlayan seans ilerledikçe şartlar da iyileşti ve sürücüler son bölümde tur zamanlarını oldukça fazla geliştirdiler.
Şampiyona lideri Izan Guevara, liderin yarım saniye gerisinde 4. olurken onu takım arkadaşı Sergio Garcia ve Dennis Foggia takip ettiler.
Birinci antrenman seansında 10. olan temsilcimiz Deniz Öncü, ikinci antrenman seansında 1.3 sn geride 16. oldu.
2022 Moto3 Avustralya 1. Antrenman Dereceleri
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Diogo Moreira
|17
|1'39.773
|160.492
|2
|Dennis Foggia
|19
|1'39.830
|0.057
|0.057
|160.400
|3
|Sergio Garcia Dols
|19
|1'39.876
|0.103
|0.046
|160.326
|4
|Joel Kelso
|14
|1'39.917
|0.144
|0.041
|160.261
|5
|Tatsuki Suzuki
|17
|1'40.250
|0.477
|0.333
|159.728
|6
|Daniel Holgado
|15
|1'40.307
|0.534
|0.057
|159.637
|7
|Stefano Nepa
|20
|1'40.405
|0.632
|0.098
|159.482
|8
|Izan Guevara
|14
|1'40.654
|0.881
|0.249
|159.087
|9
|Ayumu Sasaki
|14
|1'40.657
|0.884
|0.003
|159.082
|10
|Deniz Öncü
|17
|1'40.843
|1.070
|0.186
|158.789
|11
|Carlos Tatay
|16
|1'40.939
|1.166
|0.096
|158.638
|12
|Jaume Masia
|12
|1'41.014
|1.241
|0.075
|158.520
|13
|Andrea Migno
|20
|1'41.123
|1.350
|0.109
|158.349
|14
|David Munoz
|17
|1'41.494
|1.721
|0.371
|157.770
|15
|Scott Ogden
|20
|1'41.635
|1.862
|0.141
|157.552
|16
|Kaito Toba
|11
|1'41.654
|1.881
|0.019
|157.522
|17
|Ryusei Yamanaka
|17
|1'41.828
|2.055
|0.174
|157.253
|18
|Riccardo Rossi
|19
|1'41.890
|2.117
|0.062
|157.157
|19
|Xavier Artigas
|19
|1'42.043
|2.270
|0.153
|156.922
|20
|Taiyo Furusato
|23
|1'42.218
|2.445
|0.175
|156.653
|21
|Ivan Ortola
|18
|1'42.236
|2.463
|0.018
|156.625
|22
|John McPhee
|8
|1'42.382
|2.609
|0.146
|156.402
|23
|Nicola Fabio
|17
|1'42.419
|2.646
|0.037
|156.345
|24
|Adrian Fernandez
|17
|1'42.504
|2.731
|0.085
|156.216
|25
|Lorenzo Fellon
|16
|1'42.580
|2.807
|0.076
|156.100
|26
|Ana Carrasco
|17
|1'42.778
|3.005
|0.198
|155.799
|27
|Joshua Whatley
|19
|1'42.893
|3.120
|0.115
|155.625
|28
|Mario Suryo Aji
|15
|1'43.189
|3.416
|0.296
|155.179
|29
|Elia Bartolini
|18
|1'43.415
|3.642
|0.226
|154.840
|30
|Alberto Surra
|11
|1'43.502
|3.729
|0.087
|154.710
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2022 Moto3 Avustralya 2. Antrenman Dereceleri
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Ayumu Sasaki
|8
|1'37.797
|163.735
|2
|Tatsuki Suzuki
|8
|1'37.986
|0.189
|0.189
|163.419
|3
|Diogo Moreira
|17
|1'38.205
|0.408
|0.219
|163.054
|4
|Izan Guevara
|17
|1'38.330
|0.533
|0.125
|162.847
|5
|Sergio Garcia Dols
|19
|1'38.355
|0.558
|0.025
|162.806
|6
|Dennis Foggia
|8
|1'38.466
|0.669
|0.111
|162.622
|7
|Andrea Migno
|16
|1'38.538
|0.741
|0.072
|162.503
|8
|Stefano Nepa
|20
|1'38.553
|0.756
|0.015
|162.479
|9
|Jaume Masia
|16
|1'38.576
|0.779
|0.023
|162.441
|10
|Adrian Fernandez
|9
|1'38.624
|0.827
|0.048
|162.362
|11
|John McPhee
|7
|1'38.760
|0.963
|0.136
|162.138
|12
|Joel Kelso
|15
|1'38.884
|1.087
|0.124
|161.935
|13
|Scott Ogden
|16
|1'38.916
|1.119
|0.032
|161.882
|14
|Kaito Toba
|10
|1'38.986
|1.189
|0.070
|161.768
|15
|Carlos Tatay
|12
|1'39.060
|1.263
|0.074
|161.647
|16
|Deniz Öncü
|9
|1'39.174
|1.377
|0.114
|161.461
|17
|Ryusei Yamanaka
|17
|1'39.199
|1.402
|0.025
|161.420
|18
|David Munoz
|18
|1'39.332
|1.535
|0.133
|161.204
|19
|Daniel Holgado
|12
|1'39.369
|1.572
|0.037
|161.144
|20
|Ivan Ortola
|15
|1'39.467
|1.670
|0.098
|160.986
|21
|Mario Suryo Aji
|17
|1'39.679
|1.882
|0.212
|160.643
|22
|Elia Bartolini
|19
|1'39.683
|1.886
|0.004
|160.637
|23
|Xavier Artigas
|16
|1'39.821
|2.024
|0.138
|160.415
|24
|Lorenzo Fellon
|14
|1'39.871
|2.074
|0.050
|160.334
|25
|Riccardo Rossi
|9
|1'39.950
|2.153
|0.079
|160.208
|26
|Taiyo Furusato
|19
|1'40.038
|2.241
|0.088
|160.067
|27
|Alberto Surra
|15
|1'40.107
|2.310
|0.069
|159.956
|28
|Nicola Fabio
|16
|1'40.203
|2.406
|0.096
|159.803
|29
|Ana Carrasco
|16
|1'40.566
|2.769
|0.363
|159.226
|30
|Joshua Whatley
|18
|1'41.035
|3.238
|0.469
|158.487
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