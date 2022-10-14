Avustralya Moto3: İlk günün lideri Sasaki, Suzuki 2.

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Phillip Island'da gerçekleştirilen 2. antrenman seansında Sasaki, son turunda 1:37.797 elde ederek günün en hızlı tur zamanını attı ve Cuma gününü zirvede tamamladı.

Leopard Racing'den Tatsuki Suzuki, Sasaki'nin 0.189 sn gerisinde 2. oldu ve böylece Avustralya'da ilk gün iki Japon ilk iki sırada yer almış oldu.

Sabah yapılan antrenman seansında en hızlı isim olan Diogo Moreira, öğleden sonraki seansta 3. hızlı turu atmayı başardı ve Phillip Island'daki ilk yarışı öncesinde güçlü bir form sergiledi.

Islak ve kaygan zeminde başlayan seans ilerledikçe şartlar da iyileşti ve sürücüler son bölümde tur zamanlarını oldukça fazla geliştirdiler.

Şampiyona lideri Izan Guevara, liderin yarım saniye gerisinde 4. olurken onu takım arkadaşı Sergio Garcia ve Dennis Foggia takip ettiler.

Birinci antrenman seansında 10. olan temsilcimiz Deniz Öncü, ikinci antrenman seansında 1.3 sn geride 16. oldu.

2022 Moto3 Avustralya 1. Antrenman Dereceleri

2022 Moto3 Avustralya 2. Antrenman Dereceleri