Moto3 Buriram: Foggia rahat şekilde pole pozisyonunu aldı, Deniz geride kaldı
Bugün Buriram'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu Dennis Foggia'nın oldu.
Sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı zaman 1:43'ün altına inmeyi başaran Lorenzo Fellon'dan gelirken, onunla birlikte şampiyona lideri Izan Guevara, Taiyo Furusato ve David Munoz, Q2'ye kalmayı başardılar.
Şampiyonluk için çekişen Sergio Garcia ise altıncı oldu ve son bölüme kalma fırsatını kaçırdı.
Sıralama turlarının son bölümü ise, sürücülerin birbirlerinin hava koridorunu almak istemesi nedeniyle tuhaf geçti.
Dennis Foggia, ilk anlarda 1:42.466'lık bir zaman turu çıkarmasının ardından ilk sırayı eline geçirdi. Bu tur son saniyelere kadar zirvede kaldı.
Son anlarda herkes yeni lastiklerle piste çıktı ve tablo tamamen değişti. Jaume Masia en hızlı turu 1:42.369'a çekip geçici olarak pole pozisyonunu alsa da, son sözü 1:42.077 yapan Foggia söyledi ve pazar günkü yarış için pole pozisyonunu kazandı.
Bu, Foggia'nın bu yılki üçüncü pole pozisyonu olurken, aynı zamanda tur rekorunu da kırmış oldu.
Masia'nın 0.292 saniye geride ikinci olduğu seansta, üçüncülük Husqvarna sürücüsü Ayumu Sasaki'nin oldu.
Stefano Nepa dördüncü, Diogo Moreira beşinci ve Daniel Holgado altıncı oldu. Böylelikle ilk altıda dört KTM sürücüsü yer aldı.
İlk onu Riccardo Rossi, John McPhee, Ryusei Yamanaka ve David Munoz tamamlarken, Izan Guevara ancak 11. olabildi.
Temsilcimiz Deniz, son anlarda temiz bir tur atamadı ve 1.3 saniye geride 16. oldu.
Q2 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Dennis Foggia
|Honda
|6
|1'42.077
|2
|Jaume Masia
|KTM
|4
|1'42.369
|0.292
|3
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|5
|1'42.486
|0.409
|4
|Stefano Nepa
|KTM
|5
|1'42.531
|0.454
|5
|Diogo Moreira
|KTM
|6
|1'42.716
|0.639
|6
|Daniel Holgado
|KTM
|5
|1'42.740
|0.663
|7
|Riccardo Rossi
|Honda
|4
|1'42.847
|0.770
|8
|John McPhee
|Husqvarna
|5
|1'42.906
|0.829
|9
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|6
|1'42.986
|0.909
|10
|David Munoz
|KTM
|6
|1'43.031
|0.954
|11
|Izan Guevara
|GASGAS
|6
|1'43.047
|0.970
|12
|Joel Kelso
|KTM
|4
|1'43.129
|1.052
|13
|Taiyo Furusato
|Honda
|5
|1'43.167
|1.090
|14
|Andrea Migno
|Honda
|6
|1'43.221
|1.144
|15
|Lorenzo Fellon
|Honda
|4
|1'43.387
|1.310
|16
|Deniz Öncü
|KTM
|6
|1'43.407
|1.330
|17
|Kaito Toba
|KTM
|6
|1'43.824
|1.747
|18
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|4
|1'44.167
|2.090
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Q1 sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|1
|Lorenzo Fellon
|Honda
|7
|1'42.813
|2
|Izan Guevara
|GASGAS
|7
|1'42.926
|0.113
|3
|Taiyo Furusato
|Honda
|7
|1'42.980
|0.167
|4
|David Munoz
|KTM
|4
|1'42.992
|0.179
|5
|Adrian Fernandez
|KTM
|7
|1'43.134
|0.321
|6
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|7
|1'43.140
|0.327
|7
|Elia Bartolini
|KTM
|7
|1'43.215
|0.402
|8
|Scott Ogden
|Honda
|6
|1'43.253
|0.440
|9
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|7
|1'43.408
|0.595
|10
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|7
|1'43.573
|0.760
|11
|Ivan Ortola
|KTM
|7
|1'43.760
|0.947
|12
|Vicente Perez
|Honda
|6
|1'43.829
|1.016
|13
|Joshua Whatley
|Honda
|7
|1'43.982
|1.169
|14
|Ana Carrasco
|KTM
|7
|1'44.062
|1.249
|15
|Mario Suryo Aji
|Honda
|7
|1'44.920
|2.107
|16
|Nicola Fabio
|KTM
|7
|2'05.528
|22.715
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