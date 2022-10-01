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Moto3 / Buriram Sıralama turları raporu

Moto3 Buriram: Foggia rahat şekilde pole pozisyonunu aldı, Deniz geride kaldı

Bugün Buriram'da gerçekleştirilen Moto3 sıralama turlarında pole pozisyonu Dennis Foggia'nın oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Buriram: Foggia rahat şekilde pole pozisyonunu aldı, Deniz geride kaldı
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Sıralama turlarının ilk bölümünde en hızlı zaman 1:43'ün altına inmeyi başaran Lorenzo Fellon'dan gelirken, onunla birlikte şampiyona lideri Izan Guevara, Taiyo Furusato ve David Munoz, Q2'ye kalmayı başardılar.

Şampiyonluk için çekişen Sergio Garcia ise altıncı oldu ve son bölüme kalma fırsatını kaçırdı.

Sıralama turlarının son bölümü ise, sürücülerin birbirlerinin hava koridorunu almak istemesi nedeniyle tuhaf geçti.

Dennis Foggia, ilk anlarda 1:42.466'lık bir zaman turu çıkarmasının ardından ilk sırayı eline geçirdi. Bu tur son saniyelere kadar zirvede kaldı.

Son anlarda herkes yeni lastiklerle piste çıktı ve tablo tamamen değişti. Jaume Masia en hızlı turu 1:42.369'a çekip geçici olarak pole pozisyonunu alsa da, son sözü 1:42.077 yapan Foggia söyledi ve pazar günkü yarış için pole pozisyonunu kazandı.

Bu, Foggia'nın bu yılki üçüncü pole pozisyonu olurken, aynı zamanda tur rekorunu da kırmış oldu.

Masia'nın 0.292 saniye geride ikinci olduğu seansta, üçüncülük Husqvarna sürücüsü Ayumu Sasaki'nin oldu.

Stefano Nepa dördüncü, Diogo Moreira beşinci ve Daniel Holgado altıncı oldu. Böylelikle ilk altıda dört KTM sürücüsü yer aldı.

İlk onu Riccardo Rossi, John McPhee, Ryusei Yamanaka ve David Munoz tamamlarken, Izan Guevara ancak 11. olabildi.

Temsilcimiz Deniz, son anlarda temiz bir tur atamadı ve 1.3 saniye geride 16. oldu.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Dennis Foggia Honda 6 1'42.077  
2 Spain Jaume Masia KTM 4 1'42.369 0.292
3 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 5 1'42.486 0.409
4 Italy Stefano Nepa KTM 5 1'42.531 0.454
5 Brazil Diogo Moreira KTM 6 1'42.716 0.639
6 Spain Daniel Holgado KTM 5 1'42.740 0.663
7 Italy Riccardo Rossi Honda 4 1'42.847 0.770
8 United Kingdom John McPhee Husqvarna 5 1'42.906 0.829
9 Japan Ryusei Yamanaka KTM 6 1'42.986 0.909
10 Spain David Munoz KTM 6 1'43.031 0.954
11 Spain Izan Guevara GASGAS 6 1'43.047 0.970
12 Australia Joel Kelso KTM 4 1'43.129 1.052
13 Japan Taiyo Furusato Honda 5 1'43.167 1.090
14 Italy Andrea Migno Honda 6 1'43.221 1.144
15 France Lorenzo Fellon Honda 4 1'43.387 1.310
16 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'43.407 1.330
17 Japan Kaito Toba KTM 6 1'43.824 1.747
18 Japan Tatsuki Suzuki Honda 4 1'44.167 2.090
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Lorenzo Fellon Honda 7 1'42.813  
2 Spain Izan Guevara GASGAS 7 1'42.926 0.113
3 Japan Taiyo Furusato Honda 7 1'42.980 0.167
4 Spain David Munoz KTM 4 1'42.992 0.179
5 Mexico Adrian Fernandez KTM 7 1'43.134 0.321
6 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 7 1'43.140 0.327
7 Italy Elia Bartolini KTM 7 1'43.215 0.402
8 United Kingdom Scott Ogden Honda 6 1'43.253 0.440
9 Spain Carlos Tatay CF MOTO 7 1'43.408 0.595
10 Spain Xavier Artigas CF MOTO 7 1'43.573 0.760
11 Ivan Ortola KTM 7 1'43.760 0.947
12 Spain Vicente Perez Honda 6 1'43.829 1.016
13 United Kingdom Joshua Whatley Honda 7 1'43.982 1.169
14 Spain Ana Carrasco KTM 7 1'44.062 1.249
15 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 7 1'44.920 2.107
16 Nicola Fabio KTM 7 2'05.528 22.715
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