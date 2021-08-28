Moto3 Britanya: Fenati arka arkaya ikinci ke pole'de, Deniz dokuzuncuoldu

Silverstone'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Gabriel Rodrigo uzun süre lider gitmeyi başardı ve 2:12'nin altına inebilen tek isim olarak seansı lider tamamladı.

Rodrrgo'nun turu 2:12.713'tü ve bu dereceye en çok yaklaşan isim 2:12.125'lik turuyla Carlos Tatay olurken, Filic Salac ve Izan Guevara bu bölümü sırasıyla 3. ve 4. sırada tamamlayarak son bölüme kalmayı başardılar.

Maximilian Koffler Yuki Kunii seans içerisinde temas yaşadılar ve yerde kaldılar.

Ayrıca Pedro Acosta da bu bölümü ancak sekizinci sırada tamamladı ve yarışa 22. sıradan başlamak zorunda kalacak. Hem Acosta hem de 24. yarışa başlayacak Sergio Garcia, sarı bayraklardan etkilendiler.

Toplamda 18 sürücünün katıldığı sıralama turlarının son bölümü ise epey heyecanlı geçti.

15 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında temsilcimiz Deniz Öncü de dahil olmak üzere 12 isim, seans başladıktan kısa bir süre sonra piste çıktı.

İlk aldı dakikalık bölümün ardından Gabriel Rodrigo, 2:11.588 yaptı ve ilk sırayı eline geçiren isim oldu.

Son 6 dakikalık bölümde Izan Guevara hariç herkes pistteydi ve peş peşe kırmızı sektörler gelmeye başladı.

Rodrigo 2.11.368 yaparak en hızlı derecesini daha da geliştirirken, Ricciardo Rossi ikinci sıraya yükseldi.

Son dört dakikalık bölümde önce Lorenzo Fellon sonra da Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki kaza yaptı. İkili seansa devam etseler de istedikleri turları atamadılar.

Son saniyelerde Romano Fenati peş peşe kırmızı sektörlerle yaptı ve son sektörde hata yapmayarak en hızlı dereceyi 2:11.325'e çekti.

Bu tur pole pozisyonu için yeterli oldu ve İtalyan sürücü arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Rodrigo son anlara kadar lider götürdüğü seansı ikinci sırada tamamlarken, Rossi üçüncü ve Andrea Migno dördüncü oldu.

Niccolo Antonelli'nin beşinci olduğu sıralama turlarında Salac altıncı, Jeremy Alcoba yedinci, Dennis Foggia sekizinci ve temsilcimiz Deniz dokuzuncu oldu.

Jaume Masia 10. sırada yer alırken, Guevara 11. ve Stefano Nepa 12. oldu. Tatsuki Suzuki, Tatay ve Johhn McPhee ise ilk 15'i tamamladı.

Q1 sonucu: