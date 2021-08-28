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Önceki / Moto3 Silverstone 3. antrenman: Fenati lider, Deniz 11. oldu
Moto3 / Silverstone Sıralama turları raporu

Moto3 Britanya: Fenati arka arkaya ikinci ke pole'de, Deniz dokuzuncuoldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

2021 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın Britanya ayağı öncesinde sıralama turlarını Romano Fenati ilk sırada tamamladı ve pole pozisyonunu kazandı.

Moto3 Britanya: Fenati arka arkaya ikinci ke pole'de, Deniz dokuzuncuoldu

Silverstone'da gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde Gabriel Rodrigo uzun süre lider gitmeyi başardı ve 2:12'nin altına inebilen tek isim olarak seansı lider tamamladı.

Rodrrgo'nun turu 2:12.713'tü ve bu dereceye en çok yaklaşan isim 2:12.125'lik turuyla Carlos Tatay olurken,  Filic Salac ve Izan Guevara bu bölümü sırasıyla 3. ve 4. sırada tamamlayarak son bölüme kalmayı başardılar.

Maximilian Koffler Yuki Kunii seans içerisinde temas yaşadılar ve yerde kaldılar.

Ayrıca Pedro Acosta da bu bölümü ancak sekizinci sırada tamamladı ve yarışa 22. sıradan başlamak zorunda kalacak. Hem Acosta hem de 24. yarışa başlayacak Sergio Garcia, sarı bayraklardan etkilendiler.

Toplamda 18 sürücünün katıldığı sıralama turlarının son bölümü ise epey heyecanlı geçti.

15 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında temsilcimiz Deniz Öncü de dahil olmak üzere 12 isim, seans başladıktan kısa bir süre sonra piste çıktı.

İlk aldı dakikalık bölümün ardından Gabriel Rodrigo, 2:11.588 yaptı ve ilk sırayı eline geçiren isim oldu.

Son  6 dakikalık bölümde Izan Guevara hariç herkes pistteydi ve peş peşe kırmızı sektörler gelmeye başladı.

Rodrigo 2.11.368 yaparak en hızlı derecesini daha da geliştirirken, Ricciardo Rossi ikinci sıraya yükseldi.

Son dört dakikalık bölümde önce Lorenzo Fellon sonra da Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki kaza yaptı. İkili seansa devam etseler de istedikleri turları atamadılar.

Son saniyelerde Romano Fenati peş peşe kırmızı sektörlerle yaptı ve son sektörde hata yapmayarak en hızlı dereceyi 2:11.325'e çekti.

Bu tur pole pozisyonu için yeterli oldu ve İtalyan sürücü arka arkaya ikinci pole pozisyonunu kazanmış oldu.

Rodrigo son anlara kadar lider götürdüğü seansı ikinci sırada tamamlarken, Rossi üçüncü ve Andrea Migno dördüncü oldu.

Niccolo Antonelli'nin beşinci olduğu sıralama turlarında Salac altıncı, Jeremy Alcoba yedinci, Dennis Foggia sekizinci ve temsilcimiz Deniz dokuzuncu oldu.

Jaume Masia 10. sırada yer alırken, Guevara 11. ve Stefano Nepa 12. oldu. Tatsuki Suzuki, Tatay ve Johhn McPhee ise ilk 15'i tamamladı.

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Romano Fenati Husqvarna 5 2'11.325  
2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 7 2'11.368 0.043
3 Italy Riccardo Rossi KTM 7 2'11.522 0.197
4 Italy Andrea Migno Honda 7 2'11.590 0.265
5 Italy Niccolò Antonelli KTM 6 2'11.715 0.390
6 Czech Republic Filip Salač KTM 5 2'11.803 0.478
7 Spain Jeremy Alcoba Honda 7 2'11.850 0.525
8 Italy Dennis Foggia Honda 6 2'11.885 0.560
9 Turkey Deniz Öncü KTM 7 2'12.391 1.066
10 Spain Jaume Masia KTM 7 2'12.512 1.187
11 Spain Izan Guevara GASGAS 6 2'12.535 1.210
12 Italy Stefano Nepa KTM 6 2'12.591 1.266
13 Japan Tatsuki Suzuki Honda 5 2'12.705 1.380
14 Spain Carlos Tatay KTM 6 2'12.927 1.602
15 United Kingdom John McPhee Honda 5 2'13.074 1.749
16 South Africa Darryn Binder Honda 5 2'13.643 2.318
17 Japan Ayumu Sasaki KTM 4 2'14.265 2.940
18 France Lorenzo Fellon Honda 2    

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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 4 2'11.713  
2 Spain Carlos Tatay KTM 6 2'12.125 0.412
3 Czech Republic Filip Salač KTM 7 2'12.321 0.608
4 Spain Izan Guevara GASGAS 6 2'12.362 0.649
5 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 6 2'12.439 0.726
6 Japan Ryusei Yamanaka KTM 6 2'12.625 0.912
7 Italy Alberto Surra Honda 6 2'12.695 0.982
8 Spain Pedro Acosta KTM 7 2'12.708 0.995
9 Japan Yuki Kunii Honda 4 2'12.921 1.208
10 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 6 2'13.017 1.304
11 Spain Xavier Artigas Honda 6 2'13.186 1.473
12 Japan Kaito Toba KTM 6 2'13.236 1.523
13 Austria Maximilian Kofler KTM 6 2'13.952 2.239
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Moto3 Silverstone 3. antrenman: Fenati lider, Deniz 11. oldu

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Moto3 Silverstone 3. antrenman: Fenati lider, Deniz 11. oldu
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