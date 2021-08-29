Moto3 Silverstone: Fenati kazandı, Deniz 8. oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Fenati, startta yerini korumayı başardı. Niccolo Antonelli ikinciliğe yükselirken, Andrea Migno üçüncülüğe çıktı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk turda dokuzunculuktan altıncılığa kadar yükselse de, sonrasında 11. sıraya geriledi.

Şampiyonada ilk iki sırada yer alan Pedro Acosta ile Sergio Garcia ilk turda 11. ve 12. sıralara yükseldiler ve kıyasıya bir mücadeleye giriştiler.

İlk bölümler geride kalırken, öndeki üçlü arayı açmaya başladı. Ancak Migno’nun mekanik sorun yaşayıp yarışı bırakmasıyla ön grupta sadece iki sürücü kaldı.

Orta grupta ise 7 sürücü, üçüncülük mücadelesi veriyordu ve Deniz Öncü de bu gruptaydı. Ancak sonrasında temsilcimiz bu gruptan koptu ve Riccardo Rossi ile 8.’lik mücadelesi vermeye başladı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son bölümde Antonelli ile arayı açan Fenati kazanmayı başarırken, bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.

Antonelli ikinci olarak bu sezonki ikinci podyumunu alırken, son ana kadar süren üçüncülük mücadelesini Dennis Foggia kazandı.

Podyumu çok az farkla kaçıran Izan Guevara dördüncü olurken, Tatsuki Suzuki beşinci, Jaume Masia altıncı, Darryn Binder yedinci sırada yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Riccardo Rossi’nin hemen önünde sekizinci olurken, ilk 10’u tamamlayan isim Carlos Tatay oldu.

Şampiyona lideri Acosta 11. olurken, şampiyona ikincisi Sergio Garcia ancak 16. olabildi.

Yarış sonucu: