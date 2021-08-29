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Moto3 / Silverstone Yarış raporu

Moto3 Silverstone: Fenati kazandı, Deniz 8. oldu

2021 Moto3 sezonunun Silverstone ayağını kazanan isim Romano Fenati olurken, temsilcimiz Deniz Öncü sekizinci sırada yer aldı.

Moto3 Silverstone: Fenati kazandı, Deniz 8. oldu

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Fenati, startta yerini korumayı başardı. Niccolo Antonelli ikinciliğe yükselirken, Andrea Migno üçüncülüğe çıktı.

Temsilcimiz Deniz Öncü ise ilk turda dokuzunculuktan altıncılığa kadar yükselse de, sonrasında 11. sıraya geriledi.

Şampiyonada ilk iki sırada yer alan Pedro Acosta ile Sergio Garcia ilk turda 11. ve 12. sıralara yükseldiler ve kıyasıya bir mücadeleye giriştiler.

İlk bölümler geride kalırken, öndeki üçlü arayı açmaya başladı. Ancak Migno’nun mekanik sorun yaşayıp yarışı bırakmasıyla ön grupta sadece iki sürücü kaldı.

Orta grupta ise 7 sürücü, üçüncülük mücadelesi veriyordu ve Deniz Öncü de bu gruptaydı. Ancak sonrasında temsilcimiz bu gruptan koptu ve Riccardo Rossi ile 8.’lik mücadelesi vermeye başladı.

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son bölümde Antonelli ile arayı açan Fenati kazanmayı başarırken, bu sezonki ilk galibiyetini almış oldu.

Antonelli ikinci olarak bu sezonki ikinci podyumunu alırken, son ana kadar süren üçüncülük mücadelesini Dennis Foggia kazandı.

Podyumu çok az farkla kaçıran Izan Guevara dördüncü olurken, Tatsuki Suzuki beşinci, Jaume Masia altıncı, Darryn Binder yedinci sırada yer aldı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, Riccardo Rossi’nin hemen önünde sekizinci olurken, ilk 10’u tamamlayan isim Carlos Tatay oldu.

Şampiyona lideri Acosta 11. olurken, şampiyona ikincisi Sergio Garcia ancak 16. olabildi.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Fark Ara
1 Italy Romano Fenati Husqvarna 17    
2 Italy Niccolò Antonelli KTM 17 1.679 1.679
3 Italy Dennis Foggia Honda 17 2.107 0.428
4 Spain Izan Guevara GASGAS 17 2.154 0.047
5 Japan Tatsuki Suzuki Honda 17 7.475 5.321
6 Spain Jaume Masia KTM 17 7.541 0.066
7 South Africa Darryn Binder Honda 17 7.559 0.018
8 Turkey Deniz Öncü KTM 17 14.523 6.964
9 Italy Riccardo Rossi KTM 17 14.541 0.018
10 Spain Carlos Tatay KTM 17 20.503 5.962
11 Spain Pedro Acosta KTM 17 21.898 1.395
12 United Kingdom John McPhee Honda 17 21.859  
13 Japan Ayumu Sasaki KTM 17 22.028 0.169
14 Czech Republic Filip Salač KTM 17 22.107 0.079
15 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 17 22.157 0.050
16 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 17 22.444 0.287
17 Italy Stefano Nepa KTM 17 22.331  
18 Spain Xavier Artigas Honda 17 22.580 0.249
19 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 17 25.215 2.635
20 Italy Alberto Surra Honda 17 27.518 2.303
21 Spain Jeremy Alcoba Honda 17 32.821 5.303
22 France Lorenzo Fellon Honda 17 33.015 0.194
23 Japan Ryusei Yamanaka KTM 17 33.310 0.295
24 Japan Yuki Kunii Honda 17 52.820 19.510
25 Austria Maximilian Kofler KTM 17 52.858 0.038
  Italy Andrea Migno Honda 5    
  Japan Kaito Toba KTM 3    
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Moto3 Britanya: Fenati arka arkaya ikinci kez pole'de, Deniz 9. oldu

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