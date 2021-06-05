Moto3 Barselona 3. antrenman: Nepa en hızlısı, Deniz dördüncü oldu

KTM sürücüsü Stefano Nepa, Barselona'da gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansında şaşırtıcı şekilde 1:47.761 yaptı ve zirvede yer aldı. Bu da onu doğrudan sıralama turlarının son bölümüne taşıdı.

İlk dakikalarda sürücüler yarış tempolarına ve lastikleri çalıştırmaya odaklandılar. Bu yüzden başlangıçta dereceler dünden daha yavaştı ve ilk gerçek turlar son bölümde geldi.

Son anlarda zaman tablosu sürekli olarak değişirken, Nepa trafikten motosikletini en iyi şekilde konumlandıran isimdi ve bu sayede zirveye çıktı.

En iyi dereceyle olan farklar çok azdı. Gabriel Rodrigo, Nepa'nın turundan sadece 0.048 saniye yavaş kalırken, Tatsuki Suzuki'nin turu sadece 0.072 saniye yavaştı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, dün zorlu bir gün geçirse de bugün iyi bir performans ortaya koydu ve 1:47.980 yapıp 0.219 saniye geride dördüncü olarak sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı.

İlk beşi tamamlayan isim Romano Fenati olurken, Niccolo Antonelli altıncı, Jeremy Alcoba yedinci, Dennis Foggia sekizinci, Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki dokuzuncu ve Filip Salac onuncu oldu.

Sergio Garcia bu seansı 13. sırada tamamlarken, Pedro Acosta ancak 17. olabildi.

Seans sonucu:

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Stefano Nepa (KTM)

Gabriel Rodrigo (Honda)

Tatsuki Suzuki (Honda)

Deniz Öncü (KTM)

Darryn Binder (Honda)

Romano Fenati (Husqvarna)

Niccolo Antonelli (KTM)

Jeremy Alcoba (Honda)

Dennis Foggia (Honda)

Ayumu Sasaki (KTM)

Filip Salac (Honda)

Kaito Toba (KTM)

Adrian Fernandez (Husqvarna)

Izan Guevara (GasGas)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.