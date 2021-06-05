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Önceki / Moto3 Barselona 2. antrenman: Rodrigo lider, Deniz 17. sırada
Moto3 / Barselona Son dakika

Moto3 Barselona 3. antrenman: Nepa en hızlısı, Deniz dördüncü oldu

Ekleyen:
, Writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Barselona'da gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansında Stefano Nepa en hızlı isim olmayı başardı.

Moto3 Barselona 3. antrenman: Nepa en hızlısı, Deniz dördüncü oldu

KTM sürücüsü Stefano Nepa, Barselona'da gerçekleştirilen üçüncü Moto3 antrenman seansında şaşırtıcı şekilde 1:47.761 yaptı ve zirvede yer aldı. Bu da onu doğrudan sıralama turlarının son bölümüne taşıdı.

İlk dakikalarda sürücüler yarış tempolarına ve lastikleri çalıştırmaya odaklandılar. Bu yüzden başlangıçta dereceler dünden daha yavaştı ve ilk gerçek turlar son bölümde geldi.

Son anlarda zaman tablosu sürekli olarak değişirken, Nepa trafikten motosikletini en iyi şekilde konumlandıran isimdi ve bu sayede zirveye çıktı.

 

En iyi dereceyle olan farklar çok azdı. Gabriel Rodrigo, Nepa'nın turundan sadece 0.048 saniye yavaş kalırken, Tatsuki Suzuki'nin turu sadece 0.072 saniye yavaştı.

Temsilcimiz Deniz Öncü, dün zorlu bir gün geçirse de bugün iyi bir performans ortaya koydu ve 1:47.980 yapıp 0.219 saniye geride dördüncü olarak sıralama turlarında son bölüme kalmayı başardı.

İlk beşi tamamlayan isim Romano Fenati olurken, Niccolo Antonelli altıncı, Jeremy Alcoba yedinci, Dennis Foggia sekizinci, Deniz'in takım arkadaşı Ayumu Sasaki dokuzuncu ve Filip Salac onuncu oldu.

Sergio Garcia bu seansı 13. sırada tamamlarken, Pedro Acosta ancak 17. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Italy Stefano Nepa KTM 12 1'47.761  
2 Argentina Gabriel Rodrigo Honda 13 1'47.809 0.048
3 Japan Tatsuki Suzuki Honda 14 1'47.833 0.072
4 Turkey Deniz Öncü KTM 14 1'47.980 0.219
5 Italy Romano Fenati Husqvarna 10 1'48.031 0.270
6 Italy Niccolò Antonelli KTM 12 1'48.055 0.294
7 Spain Jeremy Alcoba Honda 13 1'48.157 0.396
8 Italy Dennis Foggia Honda 15 1'48.163 0.402
9 Japan Ayumu Sasaki KTM 12 1'48.259 0.498
10 Czech Republic Filip Salač Honda 13 1'48.310 0.549
11 Japan Kaito Toba KTM 13 1'48.383 0.622
12 Mexico Adrian Fernandez Husqvarna 12 1'48.402 0.641
13 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 14 1'48.455 0.694
14 Spain Jaume Masia KTM 13 1'48.457 0.696
15 Italy Andrea Migno Honda 14 1'48.479 0.718
16 Japan Ryusei Yamanaka KTM 13 1'48.490 0.729
17 Spain Pedro Acosta KTM 13 1'48.560 0.799
18 Italy Riccardo Rossi KTM 13 1'48.570 0.809
19 United Kingdom John McPhee Honda 12 1'48.583 0.822
20 Japan Yuki Kunii Honda 14 1'48.800 1.039
21 South Africa Darryn Binder Honda 13 1'48.939 1.178
22 Spain Xavier Artigas Honda 16 1'49.199 1.438
23 Indonesia Andi Gilang Honda 14 1'49.332 1.571
24 France Lorenzo Fellon Honda 14 1'49.348 1.587
25 Daniel Holgado KTM 13 1'49.719 1.958
26 Takuma Matsuyama Honda 12 1'50.100 2.339
27 Spain Izan Guevara GASGAS 13 1'50.177 2.416
28 Elia Bartolini KTM 14 1'50.221 2.460
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Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Stefano Nepa (KTM)

Gabriel Rodrigo (Honda)

Tatsuki Suzuki (Honda)

Deniz Öncü (KTM)

Darryn Binder (Honda)

Romano Fenati (Husqvarna)

Niccolo Antonelli (KTM)

Jeremy Alcoba (Honda)

Dennis Foggia (Honda)

Ayumu Sasaki (KTM)

Filip Salac (Honda)

Kaito Toba (KTM)

Adrian Fernandez (Husqvarna)

Izan Guevara (GasGas)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.

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Moto3 Barselona 2. antrenman: Rodrigo lider, Deniz 17. sırada

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Moto3 Barselona 2. antrenman: Rodrigo lider, Deniz 17. sırada
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Barselona
Alt-etkinlik FP3
Pilotlar Stefano Nepa
Editör Juliane Ziegengeist

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