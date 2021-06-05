Moto3 Barselona sıralama turları: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 12. oldu

Bu sonuçla birlikte, Rodrigo 2020 Styrian GP'den bu yana ilk pole pozisyonunu olmuş oldu. Rodrigo'nun takım arkadaşı Jeremy Alcoba ise seansı takım arkadaşının 0.317 sn arkasında ikinci sırada tamamladı. Böylelikle Indonesian Racing Gresini 1-2 almış oldu.

Şampiyona lideri Pedro Acosta ise birinci bölümden çıkamadı ve yarın yarışa 25. sıradan başlayacak.

Rodrigo, sıralama turlarının ilk bölümünde 1:48.257 saniyelik derecesiyle liderliğe yükseldi. John McPhee 2. ve Jaume Masia 3. oldu.

İkinci bölüme geldiğimizde ise Alcoba kendini ikinci sıraya attı. Niccolo Antonelli, en iyi turunu son zaman turunda kaydetti ve üçüncü sırada aldı. Stefano Nepa seansı 4. sırada tamamlarken Izan Guevara 5. oldu

Temsilcimiz Deniz, ilk bölümden çıkmayı başardı ve seansı 12. sırada tamamladı.

Şampiyona lideri Acosta'nın ise yarın büyük bir performans göstermesi gerek. 52 puanla şampiyonada lider olan Acosta, ilk bölümde hatasız bir tur tamamlayamadı ve böylelikle ikinci bölüme kalamamış oldu.

Şampiyonada ilk 7 içerisinde bulunan Sergio Garcia ve Andrea Migno da ilk bölümden çıkmayı başaramadı. Yarın aksiyon dolu bir yarış bizi bekliyor.

Yarış yarın TSİ 12.20'de başlayacak.