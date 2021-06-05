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Önceki / Moto3 Barselona 3. antrenman: Nepa en hızlısı, Deniz dördüncü oldu
Moto3 / Barselona Sıralama turları raporu

Moto3 Barselona sıralama turları: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 12. oldu

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Indonesian Racing Gresini pilotu Gabriel Rodrigo 1:47.597 saniyelik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olurken, temsilcimiz Deniz Öncü seansı 12. sırada tamamladı.

Moto3 Barselona sıralama turları: Rodrigo pole pozisyonunda, Deniz 12. oldu

Bu sonuçla birlikte, Rodrigo 2020 Styrian GP'den bu yana ilk pole pozisyonunu olmuş oldu. Rodrigo'nun takım arkadaşı Jeremy Alcoba ise seansı takım arkadaşının 0.317 sn arkasında ikinci sırada tamamladı. Böylelikle Indonesian Racing Gresini 1-2 almış oldu.

Şampiyona lideri Pedro Acosta ise birinci bölümden çıkamadı ve yarın yarışa 25. sıradan başlayacak. 

 

Rodrigo, sıralama turlarının ilk bölümünde 1:48.257 saniyelik derecesiyle liderliğe yükseldi. John McPhee 2. ve Jaume Masia 3. oldu.

İkinci bölüme geldiğimizde ise Alcoba kendini ikinci sıraya attı. Niccolo Antonelli, en iyi turunu son zaman turunda kaydetti ve üçüncü sırada aldı. Stefano Nepa seansı 4. sırada tamamlarken Izan Guevara 5. oldu

Temsilcimiz Deniz, ilk bölümden çıkmayı başardı ve seansı 12. sırada tamamladı.

Şampiyona lideri Acosta'nın ise yarın büyük bir performans göstermesi gerek. 52 puanla şampiyonada lider olan Acosta, ilk bölümde hatasız bir tur tamamlayamadı ve böylelikle ikinci bölüme kalamamış oldu. 

Şampiyonada ilk 7 içerisinde bulunan Sergio Garcia ve Andrea Migno da ilk bölümden çıkmayı başaramadı. Yarın aksiyon dolu bir yarış bizi bekliyor.

Yarış yarın TSİ 12.20'de başlayacak.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Argentina Gabriel Rodrigo 5 1'47.597     158.156
2 Spain Jeremy Alcoba 5 1'47.914 0.317 0.317 157.692
3 Italy Niccolò Antonelli 5 1'47.958 0.361 0.044 157.627
4 Italy Stefano Nepa 5 1'48.295 0.698 0.337 157.137
5 Spain Izan Guevara 6 1'48.318 0.721 0.023 157.104
6 United Kingdom John McPhee 6 1'48.350 0.753 0.032 157.057
7 South Africa Darryn Binder 7 1'48.489 0.892 0.139 156.856
8 Japan Tatsuki Suzuki 6 1'48.498 0.901 0.009 156.843
9 Spain Jaume Masia 6 1'48.500 0.903 0.002 156.840
10 Italy Riccardo Rossi 5 1'48.552 0.955 0.052 156.765
11 Italy Romano Fenati 6 1'48.662 1.065 0.110 156.606
12 Turkey Deniz Öncü 7 1'48.717 1.120 0.055 156.527
13 Japan Kaito Toba 6 1'48.860 1.263 0.143 156.321
14 Japan Ayumu Sasaki 5 1'48.957 1.360 0.097 156.182
15 Mexico Adrian Fernandez 6 1'48.984 1.387 0.027 156.144
16 Italy Dennis Foggia 6 1'49.226 1.629 0.242 155.798
17 Czech Republic Filip Salač 5 1'49.297 1.700 0.071 155.696
18 Spain Xavier Artigas 6 1'49.421 1.824 0.124 155.520
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Moto3 Barselona 3. antrenman: Nepa en hızlısı, Deniz dördüncü oldu

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Moto3 Barselona 3. antrenman: Nepa en hızlısı, Deniz dördüncü oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri Moto3
Etkinlik Barselona
Editör Can Çarpıcı

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