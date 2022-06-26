Moto3 Assen: Sasaki ilk zaferini kazandı, Deniz 9. oldu

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Moto3'te yaz arasından önceki son yarış olan Assen yarışına Tatsuki Suzuki çok iyi başladı ve ilk virajda liderliği eline geçirdi. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ayumu Sasaki ikinci sıraya gerilerken, temsilcimiz Deniz Öncü ilk turun ardından 15. sıradaydı.

İlk turun ardından sıralama Suzuki, Sasaki, güçlü bir ilk tur geçiren Izan Guevara ve David Munoz şeklindeydi. Fakat ikinci turun daha henüz ilk sektöründe sıralama tamamen değişti ve Sasaki liderliğe yükseldi.

Sasaki, Guevara'nın baskısına pek fazla direnemedi ve bir sonraki turda liderliği İspanyol sürücüye kaybetti.

Guevara son üç tura kadar liderliğini korumayı sürdürdü ancak bitime üç tur kala Japon sürücü Sasaki güzel bir atakla Guevara'yı geçti ve liderliğe yükseldi. Yaklaşık bir tur rakibinin ardında giden Guevara, sonrasında Sasaki'yi geçerek tekrar liderliği aldı. İkili tur içerisinde birkaç kez yer değiştirirken, son tura Sasaki lider girdi.

Son turda liderlik mücadelesinde işler karıştı. Jaume Masia, David Munoz ve John McPhee temas yaşayarak yarışa veda ettiler. Böylelikle galibiyet mücadelesinde Sasaki, Suzuki ve Guevara kaldı.

Son turda hata yapmayan Sasaki, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin ilk Moto3 galibiyetini elde etti.

Guevara uzun süre lider götürdüğü yarışın son turunda geriye düşse de, son virajlarda rakiplerini geçti ve ikinci oldu.

Izan Guevara, GasGas Aspar Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona lideri Sergio Garcia, son turdaki olaylardan faydalanmasının ardından üçüncü olup, hafta sonunu podyumla kapattı.

Tatsuki Suzuki son tura ikinci sırada girse de, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Xavier Artigas'ın beşinci olduğu yarışta, Daniel Holgado altıncı, Stefano Nepa yedinci, Ryusei Yamanaka ise sekizinci oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, gerilerden başladığı yarışı dokuzuncu sırada tamamladı. İlk onu ise Kaito Toba tamamladı.

Dennis Foggia, yaptığı kazanın ardından yarışa veda eden isimler arasında yer aldı.

Bu sonuçların ardından Garcia puanını 182 yaparken, Guevara ile arasında artık sadece 3 puan kaldı.

Foggia kaza sonrası 115 puanda kalırken, Sasaki iki yarış kaçırmasına rağmen 113 puanla dördüncü sırada. Temsilcimiz Deniz ise, bu yıl tüm yarışlardan puan alan tek isim olarak sezonu 98 puanla altıncı götürüyor.

Moto3'te sezonun bir sonraki yarışı 7 Ağutos'ta Britanya'da yapılacak.

Yarış sonucu: