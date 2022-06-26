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Moto3 / Assen Yarış raporu

Moto3 Assen: Sasaki ilk zaferini kazandı, Deniz 9. oldu

Assen'de gerçekleştirilen Moto3 yarışında zafer Ayumu Sasaki'nin oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Assen: Sasaki ilk zaferini kazandı, Deniz 9. oldu
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Moto3'te yaz arasından önceki son yarış olan Assen yarışına Tatsuki Suzuki çok iyi başladı ve ilk virajda liderliği eline geçirdi. Yarışa pole pozisyonundan başlayan Ayumu Sasaki ikinci sıraya gerilerken, temsilcimiz Deniz Öncü ilk turun ardından 15. sıradaydı.

İlk turun ardından sıralama Suzuki, Sasaki, güçlü bir ilk tur geçiren Izan Guevara ve David Munoz şeklindeydi. Fakat ikinci turun daha henüz ilk sektöründe sıralama tamamen değişti ve Sasaki liderliğe yükseldi.

Sasaki, Guevara'nın baskısına pek fazla direnemedi ve bir sonraki turda liderliği İspanyol sürücüye kaybetti.

Guevara son üç tura kadar liderliğini korumayı sürdürdü ancak bitime üç tur kala Japon sürücü Sasaki güzel bir atakla Guevara'yı geçti ve liderliğe yükseldi. Yaklaşık bir tur rakibinin ardında giden Guevara, sonrasında Sasaki'yi geçerek tekrar liderliği aldı. İkili tur içerisinde birkaç kez yer değiştirirken, son tura Sasaki lider girdi.

Son turda liderlik mücadelesinde işler karıştı. Jaume Masia, David Munoz ve John McPhee temas yaşayarak yarışa veda ettiler. Böylelikle galibiyet mücadelesinde Sasaki, Suzuki ve Guevara kaldı.

Son turda hata yapmayan Sasaki, damalı bayrağı ilk sırada gördü ve kariyerinin ilk Moto3 galibiyetini elde etti.

Guevara uzun süre lider götürdüğü yarışın son turunda geriye düşse de, son virajlarda rakiplerini geçti ve ikinci oldu.

Izan Guevara, GasGas Aspar Team

Izan Guevara, GasGas Aspar Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyona lideri Sergio Garcia, son turdaki olaylardan faydalanmasının ardından üçüncü olup, hafta sonunu podyumla kapattı.

Tatsuki Suzuki son tura ikinci sırada girse de, damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Xavier Artigas'ın beşinci olduğu yarışta, Daniel Holgado altıncı, Stefano Nepa yedinci, Ryusei Yamanaka ise sekizinci oldu.

Temsilcimiz Deniz Öncü, gerilerden başladığı yarışı dokuzuncu sırada tamamladı. İlk onu ise Kaito Toba tamamladı.

Dennis Foggia, yaptığı kazanın ardından yarışa veda eden isimler arasında yer aldı.

Bu sonuçların ardından Garcia puanını 182 yaparken, Guevara ile arasında artık sadece 3 puan kaldı.

Foggia kaza sonrası 115 puanda kalırken, Sasaki iki yarış kaçırmasına rağmen 113 puanla dördüncü sırada. Temsilcimiz Deniz ise, bu yıl tüm yarışlardan puan alan tek isim olarak sezonu 98 puanla altıncı götürüyor.

Moto3'te sezonun bir sonraki yarışı 7 Ağutos'ta Britanya'da yapılacak.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 22 37'28.371    
2 Spain Izan Guevara GASGAS 22 37'28.685 0.314 0.314
3 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 22 37'28.763 0.392 0.078
4 Japan Tatsuki Suzuki Honda 22 37'28.770 0.399 0.007
5 Spain Xavier Artigas CF MOTO 22 37'29.032 0.661 0.262
6 Spain Daniel Holgado KTM 22 37'39.911 11.540 10.879
7 Italy Stefano Nepa KTM 22 37'39.977 11.606 0.066
8 Japan Ryusei Yamanaka KTM 22 37'40.596 12.225 0.619
9 Turkey Deniz Öncü KTM 22 37'40.680 12.309 0.084
10 Japan Kaito Toba KTM 22 37'40.739 12.368 0.059
11 Italy Riccardo Rossi Honda 22 37'40.967 12.596 0.228
12 Ivan Ortola KTM 22 37'41.249 12.878 0.282
13 France Lorenzo Fellon Honda 22 37'41.347 12.976 0.098
14 Spain Carlos Tatay CF MOTO 22 37'46.274 17.903 4.927
15 Italy Andrea Migno Honda 22 37'49.286 20.915 3.012
16 Brazil Diogo Moreira KTM 22 37'58.977 30.606 9.691
17 Italy Alberto Surra Honda 22 38'05.790 37.419 6.813
18 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 22 38'12.379 44.008 6.589
19 Luca Lunetta KTM 22 38'12.503 44.132 0.124
20 United Kingdom Joshua Whatley Honda 22 38'12.506 44.135 0.003
21 Japan Taiyo Furusato Honda 22 38'12.737 44.366 0.231
22 Spain Ana Carrasco KTM 22 38'12.857 44.486 0.120
  Spain Jaume Masia KTM 21 35'46.531 1 Lap 1 Lap
  Spain David Munoz KTM 21 35'46.671 1 Lap 0.140
  United Kingdom John McPhee Husqvarna 21 35'46.843 1 Lap 0.172
  Mexico Adrian Fernandez KTM 21 35'57.227 1 Lap 10.384
  Australia Joel Kelso KTM 21 35'57.492 1 Lap 0.265
  Italy Dennis Foggia Honda 17 28'59.180 5 Laps 4 Laps
  United Kingdom Scott Ogden Honda 5 8'40.879 17 Laps 12 Laps
  Italy Elia Bartolini KTM 4 6'57.997 18 Laps 1 Lap
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