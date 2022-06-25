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Moto3 / Assen Sıralama turları raporu

Moto3 Hollanda: Sasaki bu sezonki ilk pole pozisyonunu aldı, Deniz 17. olabildi

Ayumu Sasaki, Hollanda'da gerçekleştirilen sıralama turlarında bu sezonki ilk pole pozisyonuna uzanırken; temsilcimiz Deniz Öncü için kötü bir seans geride kaldı.

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Moto3 Hollanda: Sasaki bu sezonki ilk pole pozisyonunu aldı, Deniz 17. olabildi
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Sabah kuru zeminde gerçekleştirilen 3. antrenman turlarının ardından, gözler sıralama turlarına çevrildi. Sıralama turlarında da pist kuruydu ama hava daha bulutluydu. Q1 seansından Q2 seansına yükselen 4 isim vardı: Daniel Holgado, Adrian Fernandez, Xavier Artigas ve Stefano Nepa. 

Bu dört ismin Q2'ye kalmasıyla birlikte, pole pozisiyonu mücadelesi başladı ve Q2'ye kalan 18 sürücü piste çıktılar. 

İlk turların ardından Tatsuki Suzuki liderdi. Suzuki, 1:41.362'lik derecesiyle ilk sıradaydı ve bu tur, bu hafta sonu gördüğümüz en hızlı turdu. 

Son denemelere geldiğimizde, Sasaki 0.066 saniye farkla ilk sıraya yükseldi. Suzuki ise son virajda kaza yaptı ve Sasaki'ye karşı gelemedi. 

Böylelikle pole pozisyonu Sasaki'ye gitmiş oldu. Suzuki, kazasından dolayı son turunu tamamlayamasa da ikinci sırada yerini aldı. Geçtiğimiz hafta sonu Sachsenring'de pole alan Izan Guevara ise ilk çizgiyi tamamladı. 

 

Çaylak sürücü David Munoz, dördüncü olarak bir kez etkileyici bir performans ortaya koydu. Dennis Foggia, yarın Munoz'un yanında, 5. cepten start alacak. Jaume Masia ise yarın yarışa 6. sıradan başlıyor. 

Q1'den çıkan Fernandez, 7. sırayı almayı başarırken; Lorenzo Fellon, Artigas ve Joel Kelso ilk 10'u tamamladılar. John McPhee, ilk virajdaki kazasının ardından sadece 11. olabildi.

Sıralama turları temsilcimiz Deniz Öncü beklenildiği gibi geçmedi. Deniz yarınki yarışa 17. sıradan başlayacak. Şampiyona lideri Sergio Garcia'da Assen'de umduğunu bulamadı. Garcia, yarın Deniz'in arkasında, 18. sıradan start alacak. 

Moto3 Hollanda yarışı, TSİ 12.00'de başlayacak ve SSport'tan yayınlanacak. 

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ayumu Sasaki 6 1'41.296     161.419
2 Japan Tatsuki Suzuki 6 1'41.362 0.066 0.066 161.314
3 Spain Izan Guevara 7 1'41.502 0.206 0.140 161.092
4 Spain David Munoz 7 1'41.664 0.368 0.162 160.835
5 Italy Dennis Foggia 8 1'41.765 0.469 0.101 160.676
6 Spain Jaume Masia 6 1'41.811 0.515 0.046 160.603
7 Mexico Adrian Fernandez 6 1'41.995 0.699 0.184 160.313
8 France Lorenzo Fellon 8 1'42.014 0.718 0.019 160.283
9 Spain Xavier Artigas 6 1'42.032 0.736 0.018 160.255
10 Australia Joel Kelso 6 1'42.064 0.768 0.032 160.205
11 United Kingdom John McPhee 5 1'42.121 0.825 0.057 160.115
12 Spain Daniel Holgado 6 1'42.134 0.838 0.013 160.095
13 Japan Ryusei Yamanaka 7 1'42.177 0.881 0.043 160.028
14 Italy Stefano Nepa 6 1'42.185 0.889 0.008 160.015
15 Italy Andrea Migno 7 1'42.210 0.914 0.025 159.976
16 Italy Riccardo Rossi 6 1'42.279 0.983 0.069 159.868
17 Turkey Deniz Öncü 6 1'42.561 1.265 0.282 159.429
18 Spain Sergio Garcia Dols 6 1'42.687 1.391 0.126 159.233
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