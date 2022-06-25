Moto3 Hollanda: Sasaki bu sezonki ilk pole pozisyonunu aldı, Deniz 17. olabildi

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Sabah kuru zeminde gerçekleştirilen 3. antrenman turlarının ardından, gözler sıralama turlarına çevrildi. Sıralama turlarında da pist kuruydu ama hava daha bulutluydu. Q1 seansından Q2 seansına yükselen 4 isim vardı: Daniel Holgado, Adrian Fernandez, Xavier Artigas ve Stefano Nepa.

Bu dört ismin Q2'ye kalmasıyla birlikte, pole pozisiyonu mücadelesi başladı ve Q2'ye kalan 18 sürücü piste çıktılar.

İlk turların ardından Tatsuki Suzuki liderdi. Suzuki, 1:41.362'lik derecesiyle ilk sıradaydı ve bu tur, bu hafta sonu gördüğümüz en hızlı turdu.

Son denemelere geldiğimizde, Sasaki 0.066 saniye farkla ilk sıraya yükseldi. Suzuki ise son virajda kaza yaptı ve Sasaki'ye karşı gelemedi.

Böylelikle pole pozisyonu Sasaki'ye gitmiş oldu. Suzuki, kazasından dolayı son turunu tamamlayamasa da ikinci sırada yerini aldı. Geçtiğimiz hafta sonu Sachsenring'de pole alan Izan Guevara ise ilk çizgiyi tamamladı.

Çaylak sürücü David Munoz, dördüncü olarak bir kez etkileyici bir performans ortaya koydu. Dennis Foggia, yarın Munoz'un yanında, 5. cepten start alacak. Jaume Masia ise yarın yarışa 6. sıradan başlıyor.

Q1'den çıkan Fernandez, 7. sırayı almayı başarırken; Lorenzo Fellon, Artigas ve Joel Kelso ilk 10'u tamamladılar. John McPhee, ilk virajdaki kazasının ardından sadece 11. olabildi.

Sıralama turları temsilcimiz Deniz Öncü beklenildiği gibi geçmedi. Deniz yarınki yarışa 17. sıradan başlayacak. Şampiyona lideri Sergio Garcia'da Assen'de umduğunu bulamadı. Garcia, yarın Deniz'in arkasında, 18. sıradan start alacak.

Moto3 Hollanda yarışı, TSİ 12.00'de başlayacak ve SSport'tan yayınlanacak.

Seans sonucu: