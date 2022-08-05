Moto3 Silverstone 1. antrenman: Garcia lider, Deniz 4. oldu
Moto3'ün Silverstone'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Sergio Garcia en hızlı isim oldu.
Moto3 Dünya Şampiyonası'nın lideri Sergio Garcia, yaz arasının ardından gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim oldu.
GasGas sürücüsü, Silverstone'daki ilk antrenman seansını 2:12.868'lik turuyla lider tamamladı.
İspanyol sürücünün en yakın takipçisi 0.041 saniye geride yer alan Leopard Honda sürücüsü Dennis Foggia olurken, Lorenzo Fellon 0.061 saniye geride üçüncü en iyi zamana sahipti.
Tech3 KTM sürücüsü ve temsilcimiz Deniz Öncü, en iyi KTM sürücüsü olarak 0.109 saniye geride dördüncü olurken, Ryusei Yamanaka beşinci, Kaito Toba altıncı, Izan Guevara yedinci ve Ayumu Sasaki sekizinci oldu.
İlk onu Diogo Moreira ve John McPhee tamamladı.
Sonuç olarak 1 saniyenin içerisinde toplam 18 sürücü yer alırken, 40 dakikalık seansta önemli bir olay yoktu.
Bu hafta sonu Joel Kelso sakatlığı nedeniyle yarışmazken, yerini Marc Garcia almış durumda. Nicola Fabio Carraro da Matteo Bertelle'nin yerine geçti.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Motosiklet
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|Sergio Garcia Dols
|GASGAS
|15
|2'12.868
|2
|Dennis Foggia
|Honda
|12
|2'12.909
|0.041
|0.041
|3
|Lorenzo Fellon
|Honda
|14
|2'12.929
|0.061
|0.020
|4
|Deniz Öncü
|KTM
|14
|2'12.977
|0.109
|0.048
|5
|Ryusei Yamanaka
|KTM
|12
|2'13.152
|0.284
|0.175
|6
|Kaito Toba
|KTM
|13
|2'13.164
|0.296
|0.012
|7
|Izan Guevara
|GASGAS
|14
|2'13.190
|0.322
|0.026
|8
|Ayumu Sasaki
|Husqvarna
|14
|2'13.246
|0.378
|0.056
|9
|Diogo Moreira
|KTM
|13
|2'13.251
|0.383
|0.005
|10
|John McPhee
|Husqvarna
|15
|2'13.304
|0.436
|0.053
|11
|Jaume Masia
|KTM
|13
|2'13.336
|0.468
|0.032
|12
|Riccardo Rossi
|Honda
|15
|2'13.340
|0.472
|0.004
|13
|Daniel Holgado
|KTM
|11
|2'13.411
|0.543
|0.071
|14
|David Munoz
|KTM
|14
|2'13.501
|0.633
|0.090
|15
|Stefano Nepa
|KTM
|14
|2'13.552
|0.684
|0.051
|16
|Scott Ogden
|Honda
|13
|2'13.565
|0.697
|0.013
|17
|Tatsuki Suzuki
|Honda
|12
|2'13.619
|0.751
|0.054
|18
|Xavier Artigas
|CF MOTO
|15
|2'13.848
|0.980
|0.229
|19
|Carlos Tatay
|CF MOTO
|15
|2'13.908
|1.040
|0.060
|20
|Adrian Fernandez
|KTM
|15
|2'13.931
|1.063
|0.023
|21
|Andrea Migno
|Honda
|14
|2'13.957
|1.089
|0.026
|22
|Alberto Surra
|Honda
|13
|2'14.116
|1.248
|0.159
|23
|Mario Suryo Aji
|Honda
|15
|2'14.679
|1.811
|0.563
|24
|Ivan Ortola
|KTM
|16
|2'14.782
|1.914
|0.103
|25
|Joshua Whatley
|Honda
|15
|2'15.069
|2.201
|0.287
|26
|Taiyo Furusato
|Honda
|18
|2'16.188
|3.320
|1.119
|27
|Elia Bartolini
|KTM
|15
|2'16.268
|3.400
|0.080
|28
|Ana Carrasco
|KTM
|15
|2'16.571
|3.703
|0.303
|29
|Nicola Fabio
|KTM
|15
|2'17.490
|4.622
|0.919
|30
|Marc Garcia
|KTM
|13
|2'17.728
|4.860
|0.238
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