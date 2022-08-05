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Moto3 / Silverstone Haberler

Moto3 Silverstone 1. antrenman: Garcia lider, Deniz 4. oldu

Moto3'ün Silverstone'da gerçekleştirilen ilk antrenman seansında Sergio Garcia en hızlı isim oldu.

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Moto3 Silverstone 1. antrenman: Garcia lider, Deniz 4. oldu
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Moto3 Dünya Şampiyonası'nın lideri Sergio Garcia, yaz arasının ardından gerçekleştirilen ilk antrenman seansında en hızlı isim oldu.

GasGas sürücüsü, Silverstone'daki ilk antrenman seansını 2:12.868'lik turuyla lider tamamladı.

İspanyol sürücünün en yakın takipçisi 0.041 saniye geride yer alan Leopard Honda sürücüsü Dennis Foggia olurken, Lorenzo Fellon 0.061 saniye geride üçüncü en iyi zamana sahipti.

Tech3 KTM sürücüsü ve temsilcimiz Deniz Öncü, en iyi KTM sürücüsü olarak 0.109 saniye geride dördüncü olurken, Ryusei Yamanaka beşinci, Kaito Toba altıncı, Izan Guevara yedinci ve Ayumu Sasaki sekizinci oldu.

İlk onu Diogo Moreira ve John McPhee tamamladı.

Sonuç olarak 1 saniyenin içerisinde toplam 18 sürücü yer alırken, 40 dakikalık seansta önemli bir olay yoktu.

Bu hafta sonu Joel Kelso sakatlığı nedeniyle yarışmazken, yerini Marc Garcia almış durumda. Nicola Fabio Carraro da Matteo Bertelle'nin yerine geçti.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 15 2'12.868    
2 Italy Dennis Foggia Honda 12 2'12.909 0.041 0.041
3 France Lorenzo Fellon Honda 14 2'12.929 0.061 0.020
4 Turkey Deniz Öncü KTM 14 2'12.977 0.109 0.048
5 Japan Ryusei Yamanaka KTM 12 2'13.152 0.284 0.175
6 Japan Kaito Toba KTM 13 2'13.164 0.296 0.012
7 Spain Izan Guevara GASGAS 14 2'13.190 0.322 0.026
8 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 14 2'13.246 0.378 0.056
9 Brazil Diogo Moreira KTM 13 2'13.251 0.383 0.005
10 United Kingdom John McPhee Husqvarna 15 2'13.304 0.436 0.053
11 Spain Jaume Masia KTM 13 2'13.336 0.468 0.032
12 Italy Riccardo Rossi Honda 15 2'13.340 0.472 0.004
13 Spain Daniel Holgado KTM 11 2'13.411 0.543 0.071
14 Spain David Munoz KTM 14 2'13.501 0.633 0.090
15 Italy Stefano Nepa KTM 14 2'13.552 0.684 0.051
16 United Kingdom Scott Ogden Honda 13 2'13.565 0.697 0.013
17 Japan Tatsuki Suzuki Honda 12 2'13.619 0.751 0.054
18 Spain Xavier Artigas CF MOTO 15 2'13.848 0.980 0.229
19 Spain Carlos Tatay CF MOTO 15 2'13.908 1.040 0.060
20 Mexico Adrian Fernandez KTM 15 2'13.931 1.063 0.023
21 Italy Andrea Migno Honda 14 2'13.957 1.089 0.026
22 Italy Alberto Surra Honda 13 2'14.116 1.248 0.159
23 Indonesia Mario Suryo Aji Honda 15 2'14.679 1.811 0.563
24 Ivan Ortola KTM 16 2'14.782 1.914 0.103
25 United Kingdom Joshua Whatley Honda 15 2'15.069 2.201 0.287
26 Japan Taiyo Furusato Honda 18 2'16.188 3.320 1.119
27 Italy Elia Bartolini KTM 15 2'16.268 3.400 0.080
28 Spain Ana Carrasco KTM 15 2'16.571 3.703 0.303
29 Nicola Fabio KTM 15 2'17.490 4.622 0.919
30 Spain Marc Garcia KTM 13 2'17.728 4.860 0.238
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