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Moto3 Arjantin: Garcia, Foggia'nın önünde zafere ulaştı

Moto3'te Arjantin GP'nin galibi GasGas sürücüsü Sergio Garcia oldu. Garcia, bu sonuçla şampiyona liderliğine yükseldi.

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Moto3 Arjantin: Garcia, Foggia'nın önünde zafere ulaştı
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Deniz Öncü, Moto3 sezonunun ilk iki yarışında sırasıyla 4 ve 5. sırayı alarak istikrarlı performanslar sergilemiş ve yarışlardaki güçlü temposuyla sıralar kazanarak kendinden söz ettirmişti. 

Moto3 sezonun 3. yarışı ise bu hafta sonu Arjantin'de gerçekleştiriliyor. Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında, pole pozisyonu Sergio Garcia'nın olmuştu. Temsilcimiz Deniz Öncü ise takım arkadaşından çok daha hızlı olsa da 16. olabilmişti. 

Bugün yarıştan önce gerçekleştirilen ısınma turlarında en hızlı isim ise Deniz'di.

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Moto3 standartlarına göre sakin bir startla yarış başladı. İlk 4'te yer alan sürücüler pozisyonlarını korudular. Deniz ise istediği startı alamadı ve 18. sıraya geriledi. 

Sasaki, ilk turun sonunda Endonezya GP'den kalan uzun tur cezasını çekti ve 18. sıraya geriledi. Bu esnada liderlik el değiştirdi ve Izan Guevara, takım arkadaşı Garcia'yı geçerek ilk sıraya yükseldi. 

21 turluk yarışın ilk 3 turunu arkamızda bıraktığımızda Guevara, Garcia, Xavier Artigas ilk 3'ü oluştu. Guevara, liderliği almasının ardından temposunu artırarak yarışı erkenden koparmak istedi ancak bunu başaramadı. 

Şampiyona lideri Dennis Foggia ise 1 sıra kazanarak 10. sıraya yükseldi. 

GasGas sürücüleri Guevara ve Garcia, önde mücadele etmeyi sürdürürken, arkalarında da üçüncülük mücadelesi devam etti. 

Artigas, Jaume Massia ve Diogo Moreira arasında üçüncülük mücadelesi yaşandı. Artigas'ın temposu bu mücadelede kalmaya yetmedi ve İspanyol sürücü 6. sıraya geriledi. Artigas sonrasında mekanik bir arıza yaşayarak yarışa veda etti. 

Massia ise Moreira'nın önünde 3. sıraya yükseldi. 

Sergio Garcia, GASGAS Aspar Team

Sergio Garcia, GASGAS Aspar Team

Fotoğraf: MotoGP

Yarışın üçte birini bitirdiğimizde, Deniz Öncü'ye 9. virajı kestiği gerekçesiyle uzun tur cezası verildi. Bu esnada GasGas pilotlarının mücadelesi devam ediyordu ve bu mücadeleye arkadaki sürücüler de yaklaştılar. 

Guevira, Garcia, Masia, Andrea Migno, Moreira ilk 5'i diğer sürücülerden kopmuştu ve birbirlerini yakın bir şekilde takip etmeye başladılar. 

Bu beşli grup içerisinde pozisyon değişimleri yaşandı ancak Guevira liderliğini korudu. Bu mücadeleler devam ederken, Deniz uzun tur cezasını çekti. Temsilcimiz 19. sırada yarışa geri döndü. Sonrasında Adrian Fernandez de 9. virajı kestiği gerekçesiyle uzun tur cezası aldı. 

Deniz cezasını çektikten hemen sonra, ön tarafta drama yaşandı. İlk turdan bu yana lider olan Guevira, teknik bir arıza yaşadı ve yarışa veda etmek zorunda kaldı. 

Guevira'nın yarışa veda etmesinin ardından; Migno, Garcia, Masia, Moreira, Foggia ilk 5'i oluşmuştu. Foggia, ilk 4'ün biraz arkasındaydı ancak temposu güçlüydü ve öndeki grubu yakalamayı başardı. 

Foggia, ilk 4'ü yakalamasının ardından bir virajda iki motosiklet geçerek üçüncü sıraya yükseldi. Garcia ve Migno'nun arkasında üçüncü sırada yer alan Foggia, ilk ikiyi kovalamaya başladı. 

Dennis Foggia, Leopard Racing

Dennis Foggia, Leopard Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Foggia, 2. sıraya kadar yükselse de liderliği almak o kadar kolay olmadı. Bitime 7 tur kala 3. Masia ile 4. Migno arasında bir kaza yaşandı. Migno, 13. virajda içeri çizgiyi biraz fazla zorladı ve Masia'yla birlikte düştü. Bu kazanın yarıştan sonra inceleneceği açıklandı. 

Böylelikle önemli iki isim liderlik mücadelesinden kopmuş oldu. Kazanın sonrasında Foggia, Garcia'yı kovalamaya devam etti. Deniz ise 12. sıraya kadar yükselmeyi başarmıştı. 

Son tura girilirken Foggia, Garcia'yı geçti. Son turda ikili arasındaki mücadele devam etti. Son düzlükte Garcia, Foggia'ya yaklaştı ve son virajda mükemmel bir atakla Foggia'yı arkasında bırakarak zafere ulaştı. 

Garcia, bu zaferle şampiyona liderliğine yükselmiş oldu. Foggia, 11. sıradan başladığı yarışta güçlü bir performans sergileyerek yarışı ikinci sırada tamamladı. Yarışın başında uzun tur cezasını çeken Sasaki, mükemmel bir geri dönüşe imza attı ve podyumu tamamladı. 

Rossi dördüncü olurken, Tatsuki Suzuki 5. sırayı aldı. Moreira, Daniel Holgado'nun önünde 6. oldu. Carlos Tatay 8, Kaito Toba 9 ve Joel Kelso 10. oldular. 

Temsilcimiz Deniz Öncü ise son turda 2 sıra kaybetmesinin ardından yarışı 14. sırada tamamladı. 2022 Moto3 sezonu, 10 Nisan'daki Amerika Grand Prix'siyle devam edecek.

Yarış sonucu: 

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Spain Sergio Garcia Dols 21 -       25
2 Italy Dennis Foggia 21 0.146 0.146 0.146   20
3 Japan Ayumu Sasaki 21 0.375 0.375 0.229   16
4 Italy Riccardo Rossi 21 0.507 0.507 0.132   11
5 Japan Tatsuki Suzuki 21 0.484 0.484     13
6 Brazil Diogo Moreira 21 0.587 0.587 0.103   10
7 Spain Daniel Holgado 21 0.715 0.715 0.128   9
8 Spain Carlos Tatay 21 2.032 2.032 1.317   8
9 Japan Kaito Toba 21 3.098 3.098 1.066   7
10 Australia Joel Kelso 21 3.397 3.397 0.299   6
11 Italy Elia Bartolini 21 7.649 7.649 4.252   5
12 Japan Ryusei Yamanaka 21 8.893 8.893 1.244   4
13 Mexico Adrian Fernandez 21 9.032 9.032 0.139   3
14 Turkey Deniz Öncü 21 9.202 9.202 0.170   2
15 Ivan Ortola 21 9.449 9.449 0.247   1
16 Italy Stefano Nepa 21 22.745 22.745 13.296    
17 Japan Taiyo Furusato 21 23.423 23.423 0.678    
18 Italy Matteo Bertelle 21 23.667 23.667 0.244    
19 France Lorenzo Fellon 21 23.810 23.810 0.143    
20 Italy Alberto Surra 21 24.041 24.041 0.231    
21 Indonesia Mario Suryo Aji 21 24.880 24.880 0.839    
22 Spain Gerard Riu 21 37.416 37.416 12.536    
23 United Kingdom Joshua Whatley 21 1'02.131 1'02.131 24.715    
  Spain Jaume Masia 16          
  Italy Andrea Migno 14          
  United Kingdom Scott Ogden 13          
  Spain Izan Guevara 9          
  Spain Xavier Artigas 5          
  Spain Ana Carrasco 4          
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Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech 3

Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech 3

Fotoğraf: MotoGP

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