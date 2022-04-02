Moto3 Arjantin: Garcia pole pozisyonunu kazandı

Haberi dinle

Moto3'te 2022 sezonunun üçüncü yarışı bu hafta sonu Arjantin'de gerçekleştiriliyor ve bugün sıralama turları vardı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde 1:50'nin altına inebilen dört isim vardı ve en iyi derece 1:49.822 yapan Ryusei Yamanaka'dan geldi.

Stefano Nepa, yakın geçen seansta ikinci, Riccardo Rossi üçüncü ve Joel Kelso dördüncü oldu. Bu dörtlü sadece 0.158 saniye içerisinde dizildi.

Sıralama turlarının son bölümünde dereceler 1:49'un da altına indi. Sergio Garcia, heyecanlı geçen seansta 1:48.429 yaptı ve bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Bu yılın hızlı ismi Ayumu Sasaki güçlü bir performans sergilemesinin ardından 0.171 saniye geride ikinci olurken, Izan Guevara son turuyla 0.195 saniye geride üçüncü oldu.

Rossi yakaladığı ivme ile 0.297 saniye geride dördüncü, Kelso beşinci ve Red Bull KTM Ajo sürücüsü Daniel Holgado altıncı oldu.

Xavier Artigas, Andrea Migno, Tatsuki Suzuki ve Diogo Moreira ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Temsilcimiz Deniz Öncü, takım arkadaşından çok daha hızlıydı fakat 1.1 saniye geride 16. en iyi zamanı yaptı.

Q2 sonucu:

Q1 sonucu: