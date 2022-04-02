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Moto3 Arjantin: Garcia pole pozisyonunu kazandı

Arjantin'de gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu GasGas sürücüsü Sergio Garcia'nın oldu.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Moto3 Arjantin: Garcia pole pozisyonunu kazandı
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Moto3'te 2022 sezonunun üçüncü yarışı bu hafta sonu Arjantin'de gerçekleştiriliyor ve bugün sıralama turları vardı.

Sıralama turlarının ilk bölümünde 1:50'nin altına inebilen dört isim vardı ve en iyi derece 1:49.822 yapan Ryusei Yamanaka'dan geldi.

Stefano Nepa, yakın geçen seansta ikinci, Riccardo Rossi üçüncü ve Joel Kelso dördüncü oldu. Bu dörtlü sadece 0.158 saniye içerisinde dizildi.

Sıralama turlarının son bölümünde dereceler 1:49'un da altına indi. Sergio Garcia, heyecanlı geçen seansta 1:48.429 yaptı ve bu yılki ilk pole pozisyonunu kazandı.

Bu yılın hızlı ismi Ayumu Sasaki güçlü bir performans sergilemesinin ardından 0.171 saniye geride ikinci olurken, Izan Guevara son turuyla 0.195 saniye geride üçüncü oldu.

Rossi yakaladığı ivme ile 0.297 saniye geride dördüncü, Kelso beşinci ve Red Bull KTM Ajo sürücüsü Daniel Holgado altıncı oldu.

Xavier Artigas, Andrea Migno, Tatsuki Suzuki ve Diogo Moreira ilk onu tamamlayan sürücüler oldular.

Temsilcimiz Deniz Öncü, takım arkadaşından çok daha hızlıydı fakat 1.1 saniye geride 16. en iyi zamanı yaptı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 Spain Sergio Garcia Dols GASGAS 6 1'48.429  
2 Japan Ayumu Sasaki Husqvarna 5 1'48.600 0.171
3 Spain Izan Guevara GASGAS 6 1'48.624 0.195
4 Italy Riccardo Rossi Honda 6 1'48.726 0.297
5 Australia Joel Kelso KTM 6 1'48.735 0.306
6 Spain Daniel Holgado KTM 6 1'48.865 0.436
7 Spain Xavier Artigas CF MOTO 6 1'48.943 0.514
8 Italy Andrea Migno Honda 5 1'48.953 0.524
9 Japan Tatsuki Suzuki Honda 6 1'49.050 0.621
10 Brazil Diogo Moreira KTM 5 1'49.061 0.632
11 Italy Dennis Foggia Honda 5 1'49.128 0.699
12 Spain Jaume Masia KTM 6 1'49.186 0.757
13 Japan Kaito Toba KTM 6 1'49.376 0.947
14 Japan Ryusei Yamanaka KTM 5 1'49.400 0.971
15 Ivan Ortola KTM 7 1'49.435 1.006
16 Turkey Deniz Öncü KTM 6 1'49.531 1.102
17 Italy Stefano Nepa KTM 6 1'49.541 1.112
18 Spain Carlos Tatay CF MOTO 6 1'49.724 1.295
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Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Japan Ryusei Yamanaka 5 1'49.822     157.542
2 Italy Stefano Nepa 5 1'49.899 0.077 0.077 157.431
3 Italy Riccardo Rossi 5 1'49.919 0.097 0.020 157.403
4 Australia Joel Kelso 7 1'49.980 0.158 0.061 157.315
5 United Kingdom Scott Ogden 7 1'50.094 0.272 0.114 157.152
6 Indonesia Mario Suryo Aji 7 1'50.104 0.282 0.010 157.138
7 Italy Elia Bartolini 7 1'50.138 0.316 0.034 157.090
8 Japan Taiyo Furusato 6 1'50.209 0.387 0.071 156.988
9 Mexico Adrian Fernandez 5 1'50.229 0.407 0.020 156.960
10 Italy Matteo Bertelle 6 1'50.423 0.601 0.194 156.684
11 Italy Alberto Surra 5 1'50.544 0.722 0.121 156.513
12 France Lorenzo Fellon 5 1'50.740 0.918 0.196 156.236
13 Spain Ana Carrasco 5 1'51.031 1.209 0.291 155.826
14 Spain Gerard Riu 6 1'51.128 1.306 0.097 155.690
15 United Kingdom Joshua Whatley 4 1'53.108 3.286 1.980 152.965
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