Arrow McLaren SP, 2021’de Askew ile yarışmayacak

Son Indy Lights şampiyonu Askew, bu sezon Iowa Speedway’de podyum almayı başardı ve Ağustos ayındaki Indy500’e kadar çaylak şampiyonasını önde götürüyordu. Ancak genç sürücü, Indy500’de önündeki bir olaydan kaçınmak isterken ağır bir kaza yaptı.

Sonrasında Gateway ve Mid-Ohio’daki çifte yarışlarda mücadele eden Askew, IndyCar Medikal Ekibi’ne denge sorunları yaşadığını belirtti.

Yapılan testlerin ardından Indianapolis’in yol versiyonundaki yarışta mücadele edemeyen Askew, bu yarışta yerini üç kez Indy500 galibi Helio Castroneves’e bıraktı.

Bugün Arrow McLaren SP’den yapılan açıklamada Florida doğumlu 23 yaşındaki sürücünün, IndyCar sağlık otoriteleri tarafından sağlıklı bulunduğu takdirde ev yarışı olan St. Petersburg’da mücadele edebileceği duyuruldu.

Oliver Askew, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Barry Cantrell / Motorsport Images Oliver Askew, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images

Takım sahibi Sam Schmidt, “Oliver’ın gelecek için büyük bir yetenek ve potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz. Pist üstünde geçirdiği zaman ve son sağlık sorunlarıyla beraber inanılmaz zorlu bir çaylak sezonu geçirdi.”

“Oliver’a, 2021 için yeni fırsatlara yelken açması ve St. Petersburg’da yarışabilmesi için zaman vermek istiyoruz. Sezon sonu geldiğinde Oliver’a, gelecekteki tüm çalışmalarında en iyisini dileyeceğiz ve her zaman takımın bir arkadaşı olarak kalacak.” ifadelerini kullandı.

Askew ise, “Bu yıl, büyük bir öğrenme senesi oldu ancak Arrow McLaren SP ile edindiğim tüm tecrübeyi takdir ediyorum.”

“Bir sürücü olarak kesinlikle çok hızlı gelişmem gerekti ve şansım olduğunda hızımı, yeteneğimi gösterdiğimi biliyorum. Ancak kariyerimin bir sonraki bölümünü takım dışında devam ettirmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum.”

“Ekibimden, takımdan ve tüm taraftarlardan aldığım tüm desteğe minnettarım. Tüm takıma gelecek için en iyisini diliyorum.” ifadelerini kullandı.