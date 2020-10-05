Liberty Media, IndyCar takımına yatırım yaptı

Geçtiğimiz senelerde IndyCar'da bazı yarışlara çıkan Meyer Shank Racing, Arrow Schmidt Peterson Motorsports ile ortaklığını sonlandırıp Andretti Autosport'tan destek almaya başladı ve bu sezon tam zamanlı mücadele ediyor.

Böylece IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası'nda Acura NSX GT3 araçlarıyla mücadele eden ekip, IndyCar'da da Honda ile çalışmaya başladı. MSR, gelecek sene yine Acura ARX-05 ile prototip sınıfında mücadele edecek.

Meyer Shank Racing, Liberty Media'dan aldığı destekle motor sporları çalışmalarını daha da büyütmeyi hedefliyor.

Takımın ortağı Michael Shank, "IMSA ve IndyCar programlarımızı kurarken adım adım çalıştık. Liberty Media'nın MSR'ye yatırım yapması, organizasyonumuz için bir başka büyük adım oldu."

"Yaptığımız her şey, kurduğumuz ortaklıklar sayesinde oluyor ve bu programda da farklı bir durum söz konusu değil. Liberty Media'nın yatırımı, programlarımızı büyütmemizde yardımcı olacak." dedi.

Liberty Media, MSR'nin uzun zamandır sponsoru olan Sirius XM internet radyosunun % 70 hissesine sahip. MSR'nin diğer ortağı Jim Meyer, sene sonunda şirketten emekli olacağını açıklamıştı.